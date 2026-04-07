US-Israel-Iran War LIVE: तेहरान में धमाकों की गूंज, सऊदी ने 7 मिसाइलें रोकीं; ट्रंप आज करेंगे जंग को लेकर बड़ा ऐलान

US-Israel-Iran War LIVE Updates: मिडिल ईस्ट में US-इजरायल-ईरान तनाव और तेज हो गया है. आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस जंग को लेकर बड़ा बयान देंगे. इस बीच, तेहरान में धमाके सुने गए, जबकि सऊदी अरब ने 7 मिसाइलें रोकीं. अमेरिका-इजरायल और ईरान जंग से जुड़ी हर ताजा जानकारी के लिए जी न्यूज के साथ बने रहिए...
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US-Israel-Iran War LIVE: मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच संघर्ष लगातार तेज होता जा रहा है. जानकारी के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज मीडिया को संबोधित करेंगे, जिसमें इस बढ़ते युद्ध पर अहम अपडेट सामने आ सकते हैं. व्हाइट हाउस के अनुसार, राष्ट्रपति ट्रंप का ये संबोधन 28 फरवरी से शुरू हुए सैन्य संघर्ष के बाद पहला बड़ा आधिकारिक बयान माना जा रहा है. इस बीच, ईरान की राजधानी तेहरान में देर रात कई विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं. स्थानीय मीडिया के मुताबिक, एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय हो गया है और कई संभावित हवाई खतरों को रोका गया. सऊदी अरब ने भी दावा किया है कि उसने अपनी ओर दागी गई 7 मिसाइलों को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया. इससे क्षेत्रीय तनाव और बढ़ गया है.
अमेरिकी सेना ने पुष्टि की है कि F-15E Strike Eagle के दोनों क्रू मेंबर सुरक्षित हैं. एक पायलट को तुरंत रेस्क्यू कर लिया गया, जबकि दूसरे वेपन सिस्टम ऑफिसर (WSO) को विशेष ऑपरेशन के जरिए बचाया गया. होर्मुज स्ट्रेट को लेकर स्थिति गंभीर बनी हुई है. ईरान द्वारा इस अहम समुद्री मार्ग को ब्लॉक करने से वैश्विक तेल आपूर्ति पर खतरा मंडरा रहा है. यह रूट दुनिया की करीब 20% क्रूड ऑयल सप्लाई के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. इस बीच, ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Truth Social पर ईरान को कड़ी चेतावनी दी. उन्होंने लिखा कि अगर तेहरान बातचीत के लिए तैयार नहीं हुआ, तो उसे गंभीर सैन्य कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि मंगलवार को ‘पावर प्लांट डे’ और ‘ब्रिज डे’ होगा जैसा पहले कभी नहीं देखा गया. स्ट्रेट खोलो, नहीं तो गंभीर नतीजे भुगतो. अमेरिका-इजरायल और ईरान जंग से जुड़ी हर ताजा जानकारी के लिए जी न्यूज के साथ बने रहिए...
US-Israel-Iran war LIVE Updates: ट्रंप ने US ऑपरेशन की सराहना की, कहा-तेहरान को न्यूक्लियर हथियार नहीं मिलेंगे
मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में चल रहे अमेरिकी सैन्य ऑपरेशन की खुलकर तारीफ की है. उन्होंने दोहराया कि अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा. ट्रंप ने ईरानी नागरिकों से अपनी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की भी अपील की. उन्होंने दावा किया कि ईरान में प्रदर्शन करने वालों को सख्त कार्रवाई और यहां तक कि गोली मारने का खतरा झेलना पड़ता है. अपने बयान में ट्रंप ने कहा कि ईरान के लोगों को खड़ा होना चाहिए… उन्हें चेतावनी दी गई थी कि अगर उन्होंने विरोध किया तो उन्हें गोली मार दी जाएगी. आपने देखा कि एक युवा रेसलर और उसके साथियों के साथ क्या हुआ… वे आजादी चाहते थे, लेकिन उन्हें बेरहमी से मार दिया गया. ट्रंप ने आगे कहा कि हम ईरान को न्यूक्लियर हथियार रखने नहीं दे सकते. हम इस ऑपरेशन की सफलता से बेहद संतुष्ट हैं. ट्रंप के इस बयान को क्षेत्र में बढ़ती बयानबाजी और तनाव के संकेत के रूप में देखा जा रहा है, जिससे अमेरिका और ईरान के बीच टकराव और गहरा सकता है.
US-Israel-Iran war LIVE Updates: इजरायल ने ईरान के एनर्जी टारगेट पर हमले के लिए कंटिंजेंसी प्लान मंजूर किया: रिपोर्ट
मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच इजरायल ने संभावित सैन्य कार्रवाई के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. रिपोर्ट के अनुसार, दो इजरायली सूत्रों ने बताया कि अगर अमेरिका की कूटनीतिक कोशिशें विफल होती हैं, तो इजरायल ने ईरान के भीतर एनर्जी और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट की एक अपडेटेड लिस्ट को मंजूरी दे दी है. सूत्रों के मुताबिक, यह कदम कंटिंजेंसी प्लानिंग का हिस्सा है, जिससे जरूरत पड़ने पर तुरंत कार्रवाई की जा सके.
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इजरायल को अभी भी किसी संभावित डील को लेकर गहरा संदेह है. इसी संदर्भ में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल की बातचीत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सीजफायर प्रस्तावों पर अपनी चिंताओं से अवगत कराया है. नेतन्याहू ने स्पष्ट किया कि किसी भी संभावित समझौते के लिए ईरान को अपना सारा एनरिच्ड यूरेनियम सौंपना होगा और अपनी परमाणु संवर्धन गतिविधियों को पूरी तरह से बंद करने की प्रतिबद्धता दिखानी होगी. यह शर्तें भविष्य की किसी भी डील के लिए अहम मानी जा रही हैं.
US-Israel-Iran war LIVE Updates: रूसी इंटेलिजेंस ने ईरान को इजरायल के 55 अहम एनर्जी टारगेट की सूची दी: रिपोर्ट
मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच एक नई रिपोर्ट ने हालात को और गंभीर बना दिया है. रिपोर्ट के मुताबिक, यूक्रेनी इंटेलिजेंस के एक करीबी सूत्र ने दावा किया है कि रूसी खुफिया एजेंसियों ने ईरान को इजरायल के भीतर 55 महत्वपूर्ण ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट की एक विस्तृत सूची सौंपी है. रिपोर्ट के अनुसार, इस सूची में पावर प्लांट्स, गैस सुविधाएं और अन्य रणनीतिक ऊर्जा ठिकाने शामिल हैं, जिन्हें संभावित हमलों के लिए चिन्हित किया गया है. यदि यह जानकारी सही है, तो इससे क्षेत्रीय संघर्ष और व्यापक हो सकता है, क्योंकि ऐसे टारगेट्स पर हमला न केवल सैन्य बल्कि आर्थिक और नागरिक ढांचे पर भी बड़ा असर डाल सकता है.
US-Israel-Iran war LIVE Updates: ‘नाकामी छिपाने को अंधाधुंध हत्याएं’, US इजरायल पर ईरानी विदेश मंत्री का आरोप
मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने अमेरिका और इजरायल पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि दोनों देश अपने सैन्य उद्देश्यों में नाकामी की भरपाई के लिए अंधाधुंध हत्याएं कर रहे हैं. अराघची ने कहा कि इस तरह की कार्रवाइयों से ईरान कमजोर नहीं होगा, बल्कि देश के विरोध और प्रतिरोध के इरादे को और मजबूत करेगा.
US-Israel-Iran War LIVE: दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमले में 3 की मौत, कई घायल
मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के बीच दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमले में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई है. नेशनल न्यूज एजेंसी के अनुसार, टायर जिले के टायर देब्बा इलाके में हुए हमले में ये जानें गईं, जब इजरायली सेना क्षेत्र में आगे बढ़ रही थी. रिपोर्ट के मुताबिक, टायर जिले के माराकाह में एक रिहायशी घर पर इजरायली फाइटर जेट्स द्वारा बमबारी की गई, जिसमें कम से कम 2 लोग घायल हो गए. स्थानीय बचाव दल मलबे में फंसे लोगों की तलाश में जुटे हैं, जिससे मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है.
US-Israel-Iran War LIVE: हिजबुल्ला का दावा- इजरायली सेना और शहरों पर रॉकेट व ड्रोन से हमले
मिडिल ईस्ट में बढ़ते संघर्ष के बीच लेबनानी संगठन हिजबुल्ला ने इजरायल के खिलाफ बड़े हमलों का दावा किया है. समूह के अनुसार, उसके लड़ाकों ने दक्षिणी लेबनान के आइनाता और मरकाबा क्षेत्रों में रॉकेट और डाइव-बॉम्बिंग ड्रोन के जरिए इजरायली सैनिकों और टैंकों को निशाना बनाया. रिपोर्ट के मुताबिक, हिजबुल्ला ने यह भी दावा किया कि उसने उत्तरी इजरायल के शहरों किरयात शमोना और सासा के आसपास भी हमले किए, जहां इजरायली सेना की मौजूदगी बताई जा रही है. इन हमलों के दावों ने क्षेत्र में तनाव को और बढ़ा दिया है, जिससे इजरायल-ईरान और उससे जुड़े गुटों के बीच संघर्ष और व्यापक होने की आशंका जताई जा रही है.
US-Israel-Iran War LIVE: ट्रंप की धमकियों पर ईरानी सेना का पलटवार, भ्रामक बयान US की बेइज्जती नहीं छिपा सकते
मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ईरानी सेना ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हालिया चेतावनियों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. ईरान के टॉप जॉइंट मिलिट्री कमांड के प्रवक्ता ने ट्रंप के बयानों को भ्रामक करार दिया है. स्टेट मीडिया में जारी बयान में खतम अल-अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के प्रवक्ता ने कहा कि इस तरह की धमकियां क्षेत्र में अमेरिका की बेइज्जती और अपमान की भरपाई नहीं कर सकतीं. यह बयान अल जजीरा की रिपोर्ट के हवाले से सामने आया है. ईरान की ओर से यह प्रतिक्रिया ऐसे समय में आई है जब दोनों देशों के बीच बयानबाजी और सैन्य तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है.
US-Israel-Iran War LIVE: कुवैत एयरबेस पर ईरानी ड्रोन हमला, 15 अमेरिकी सैनिक घायल
मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच कुवैत स्थित एक अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर ईरान समर्थित हमले की खबर सामने आई है. रिपोर्ट के अनुसार, अली अल सलेम एयरबेस पर रातभर हुए ड्रोन हमले में 15 अमेरिकी सैनिक घायल हो गए. यह जानकारी अल जजीरा के हवाले से दो अमेरिकी अधिकारियों ने दी है. रिपोर्ट के मुताबिक, हमले में घायल अधिकांश सैनिकों का इलाज कर दिया गया है और वे फिर से ड्यूटी पर लौट चुके हैं. यह घटना ऐसे समय में सामने आई है जब अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है, जिससे पूरे क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति और अधिक गंभीर होती जा रही है.
US-Israel-Iran War LIVE: पावर प्लांट्स के बाहर ह्यूमन चेन बनाने की अपील, US धमकियों के खिलाफ विरोध तेज
मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच ईरान में सरकार से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने नागरिकों से बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन करने की अपील की है. ईरान के युवा और खेल उप मंत्री अलीरेजा रहीमी ने देशभर के लोगों से पावर प्लांट्स के आसपास ह्यूमन चेन बनाने का आह्वान किया है. रहीमी ने खासतौर पर युवाओं, कलाकारों और एथलीटों से इस अभियान में शामिल होने को कहा है. उन्होंने अपील की कि मंगलवार को दोपहर 2 बजे पूरे ईरान में लोग एकजुट होकर पावर प्लांट्स के चारों ओर मानव श्रृंखला बनाएं. यह कदम अमेरिका द्वारा पावर प्लांट्स को निशाना बनाने की संभावित सैन्य चेतावनियों के खिलाफ विरोध के रूप में देखा जा रहा है. सोशल मीडिया पर जारी अपने संदेश में रहीमी ने कहा कि हम हाथ में हाथ डालकर यह संदेश देंगे कि सार्वजनिक बुनियादी ढांचे पर हमला करना एक युद्ध अपराध है.