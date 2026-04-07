US-Israel-Iran War LIVE: तेहरान में धमाकों की गूंज, सऊदी ने 7 मिसाइलें रोकीं; ट्रंप आज करेंगे जंग को लेकर बड़ा ऐलान

US-Israel-Iran War LIVE: मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच संघर्ष लगातार तेज होता जा रहा है. जानकारी के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज मीडिया को संबोधित करेंगे, जिसमें इस बढ़ते युद्ध पर अहम अपडेट सामने आ सकते हैं. व्हाइट हाउस के अनुसार, राष्ट्रपति ट्रंप का ये संबोधन 28 फरवरी से शुरू हुए सैन्य संघर्ष के बाद पहला बड़ा आधिकारिक बयान माना जा रहा है. इस बीच, ईरान की राजधानी तेहरान में देर रात कई विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं. स्थानीय मीडिया के मुताबिक, एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय हो गया है और कई संभावित हवाई खतरों को रोका गया. सऊदी अरब ने भी दावा किया है कि उसने अपनी ओर दागी गई 7 मिसाइलों को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया. इससे क्षेत्रीय तनाव और बढ़ गया है.

अमेरिकी सेना ने पुष्टि की है कि F-15E Strike Eagle के दोनों क्रू मेंबर सुरक्षित हैं. एक पायलट को तुरंत रेस्क्यू कर लिया गया, जबकि दूसरे वेपन सिस्टम ऑफिसर (WSO) को विशेष ऑपरेशन के जरिए बचाया गया. होर्मुज स्ट्रेट को लेकर स्थिति गंभीर बनी हुई है. ईरान द्वारा इस अहम समुद्री मार्ग को ब्लॉक करने से वैश्विक तेल आपूर्ति पर खतरा मंडरा रहा है. यह रूट दुनिया की करीब 20% क्रूड ऑयल सप्लाई के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. इस बीच, ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Truth Social पर ईरान को कड़ी चेतावनी दी. उन्होंने लिखा कि अगर तेहरान बातचीत के लिए तैयार नहीं हुआ, तो उसे गंभीर सैन्य कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि मंगलवार को ‘पावर प्लांट डे’ और ‘ब्रिज डे’ होगा जैसा पहले कभी नहीं देखा गया. स्ट्रेट खोलो, नहीं तो गंभीर नतीजे भुगतो. अमेरिका-इजरायल और ईरान जंग से जुड़ी हर ताजा जानकारी के लिए जी न्यूज के साथ बने रहिए...