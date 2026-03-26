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Hindi NewsदुनियाUS-Israel-Iran War (27th Day) Live Updates: हमले के बीच मची तबाही के बीच ट्रंप का दावा- हम मिडिल ईस्ट में जीत रहे हैं

US-Israel-Iran War (27th Day) Live Updates: हमले के बीच मची तबाही के बीच ट्रंप का दावा- 'हम मिडिल ईस्ट में जीत रहे हैं'

US-Israel-Iran War (27th Day) Live Updates: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने संघर्ष को थामने के लिए 15 शर्तों वाला एक प्रस्ताव ईरान के सामने रखा है. वहीं ईरान ने अमेरिका के इस प्रस्ताव को एक सिरे से खारिज कर दिया है और युद्ध खत्म करने के लिए उसने अमेरिका के सामने अपनी पांच नई मांगें सामने रख दी हैं. दोनों देशों के बीच इस टकराव और अड़ियल रुख को देखते हुए फिलहाल हालात शांत होने के कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं, और जंग का खतरा बरकरार बना हुआ है.

 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Mar 26, 2026, 07:03 AM IST
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US-Israel Attack on Iran Photo - AI
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US-Israel-Iran War Live Updates: ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमले के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव थमने का नाम नहीं ले रहा है. आज युद्ध का 27वां दिन है और कल इस युद्ध को शुरू हुए एक महीने बीत जाएंगे. लेकिन इस युद्ध का अंत होता नहीं दिखाई दे रहा है. दिनो-ब-दिन हालात और भी गंभीर होते जा रहे हैं. ईरान पर लगातार हमले हो रहे हैं, लेकिन वो चुप बैठने को तैयार नहीं है. वह लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है, जिससे पूरे क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ गई है. इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कड़ा रुख अपनाते हुए साफ संकेत दिए हैं कि अगर ईरान ने पीछे हटने के संकेत नहीं दिए, तो अमेरिका और भी सख्त सैन्य कदम उठा सकता है. ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि यह संघर्ष आने वाले दिनों में और तेज हो सकता है, जिसका असर पूरे मिडिल ईस्ट ही नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी देखने को मिल सकता है. युद्ध की पल-पल की अपडेट के लिए रिफ्रेश करें...

 

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26 March 2026
07:01 AM

US-Israel-Iran War (27th Day) Live Updates: दुश्मन पर हमारी पूरी नजर, ईरानी विदेश मंत्री का दावा - डील की खबरों से किया इनकार

ईरान ने कहा कि दुश्मन पर हमारी पूरी नजर है. इस बीच युद्ध से जुड़ी डील की खबरों को लेकर ईरान ने पूरी तरह से इनकार किया है. ईरानी विदेश मंत्री ने किसी भी तरह की डील से इनकार किया है. वहीं पूरी दुनिया में तेल संकट के बीच डील नहीं करने को लेकर इजरायल ने कहा कि ईरान डील नहीं चाहता है.

07:00 AM

US-Israel-Iran War (27th Day) Live Updates: ईरान ने अमेरिका पर लगाया खार्ग द्वीप को टारगेट करने का आरोप

 मिडिल ईस्ट में मचे घमासान के बीच अब ईरान का अमेरिका पर बड़ा आरोप लगाया है. ईरान ने कहा कि अमेरिका ने खार्ग द्वीप को टारगेट किया. अगर अमेरिका ने गलत कदम उठाया तो हम उसका माकूल जवाब देंगे. 

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Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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