US-Israel-Iran War (27th Day) Live Updates: हमले के बीच मची तबाही के बीच ट्रंप का दावा- 'हम मिडिल ईस्ट में जीत रहे हैं'

US-Israel-Iran War Live Updates: ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमले के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव थमने का नाम नहीं ले रहा है. आज युद्ध का 27वां दिन है और कल इस युद्ध को शुरू हुए एक महीने बीत जाएंगे. लेकिन इस युद्ध का अंत होता नहीं दिखाई दे रहा है. दिनो-ब-दिन हालात और भी गंभीर होते जा रहे हैं. ईरान पर लगातार हमले हो रहे हैं, लेकिन वो चुप बैठने को तैयार नहीं है. वह लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है, जिससे पूरे क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ गई है. इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कड़ा रुख अपनाते हुए साफ संकेत दिए हैं कि अगर ईरान ने पीछे हटने के संकेत नहीं दिए, तो अमेरिका और भी सख्त सैन्य कदम उठा सकता है. ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि यह संघर्ष आने वाले दिनों में और तेज हो सकता है, जिसका असर पूरे मिडिल ईस्ट ही नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी देखने को मिल सकता है. युद्ध की पल-पल की अपडेट के लिए रिफ्रेश करें...

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