Hindi NewsदुनियाIran-US-Israel War Live: ईरानी ड्रोन हमले में कुवैत एयरपोर्ट और तेहरान तेल डिपो को बनाया निशाना

Iran-US-Israel War Live: ईरानी ड्रोन हमले में कुवैत एयरपोर्ट और तेहरान तेल डिपो को बनाया निशाना

Iran-US-Israel War Live: ईरान-अमेरिका और इजरायल युद्ध का आज 9वां दिन है. इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि ईरान की मौजूदा सत्ता अब पहले जैसी ताकतवर नहीं रही. उन्होंने बताया कि बीते कुछ दिनों की कार्रवाई के बाद अब ईरान काफी कमजोर हो चुका है. 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Mar 08, 2026, 07:27 AM IST
Iran-US-Israel War Image - AI
Iran-US-Israel War Image - AI
LIVE Blog

Iran War Live News: ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच चल रहे युद्ध का आज 9वां दिन है. इस युद्ध के आगे बढ़ने के साथ दिनो ब दिन मिडिल ईस्ट (पश्चिमी एशिया) में हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं. वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी बात पर ही अड़े हुए हैं कि ईरान के साथ कोई भी बातचीत या समझौता नहीं होगा उन्हें सिर्फ ईरान का बिना किसी शर्त के सरेंडर चाहिए. ट्रंप ने शनिवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर लिखा, ‘ईरान के साथ कोई डील नहीं होगी, सिर्फ अनकंडीशनल सरेंडर.’ ट्रंप ने कहा कि ईरान के सरेंडर के बाद वहां पर एक नया नेतृत्व चुना जाएगा. अमेरिका अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर ईरान को फिर से विकसित करने में उसकी मदद करेगा. 

 

08 March 2026
07:24 AM

US-Israel-Iran War Live: कुर्दिश सेना ने इराक के सुलेमानिया में ड्रोन मार गिराया

न्यूज आउटलेट रुडॉ के मुताबिक, कुर्दिश पेशमर्गा सेना ने उत्तरी इराक के सुलेमानिया के कुर्द इलाके के ऊपर एक ड्रोन मार गिराया है. इस इलाके पर कई हवाई हमले हो रहे हैं. रुडॉ ने X पर जो फुटेज पोस्ट की है, उसमें कुर्दिश सेना के आसमान में किसी चीज पर गोली चलाने के बाद आग और धुआं दिख रहा है.

07:21 AM

US-Israel-Iran War Live: बेरूत में भीषण हमले कर रहा इजरायल

ईरान में इजरायल के लगातार हमले जारी, बेरूत में भीषण हमले कर रहा इजरायल, मिसाइल प्रोडक्शन यूनिट को टारेगट किया. इसके पहले तेहरान के तेल डिपो में एयरस्ट्राइक के बाद जोरदार धमाका हुआ.

07:06 AM

US-Israel-Iran War Live: अमेरिकी सैनिकों के अंतिम संस्कार में शामिल हुए ट्रंप

ईरान के जवाबी हमले में मारे गए 6 अमेरिकी सैनिकों के अंतिम संस्कार में शामिल हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप. ये सैनिक कुवैत में ईरानी सैनिकों पर हमला कर रहे थे जिसकी जवाबी कार्रवाई में ये अमेरिकी सैनिक मारे गए थे. ईरान पर इजरायल और अमेरिकी हमले के बाद ये पहला ऐसा अंतिम संस्कार समारोह हुआ है जिसमें युद्ध में मारे गए अमेरिकी सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई. 

07:02 AM

US-Israel-Iran War Live: सुलेमानिया में फोर्स ने ड्रोन पर फायरिंग कर मार गिराया

सुलेमानिया में सेकंड रीजन के हेडक्वार्टर में कई पेशमर्गा फोर्स ने एक ड्रोन पर फायरिंग की और उसे मार गिराया. यह आज रात प्रांत को टारगेट करके किए गए हमलों की एक सीरीज का हिस्सा था.

 

07:01 AM

US-Israel-Iran War Live: इजरायल ने साउथ तेहरान में तेल डिपो पर तबाही

ईरानी मीडिया ने बताया कि साउथ तेहरान में एक तेल डिपो पर हमला हुआ. फारस न्यूज एजेंसी ने बताया कि इजरायली डिफेंस फोर्स शहर को निशाना बनाकर नए हमले कर रही है. इन ताजा हमलों की वजह से पूरे इलाके में तबाही मच गई है. 

