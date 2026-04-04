US Israel Iran War: इजरायल पर हूती विद्रोहियों का ताबड़तोड़ हमला, यमन से तेल अवीव पर दागी मिसाइलें; सायरन से गूंजा पूरा देश

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जोर देकर कहा है कि एक अमेरिकी मिलिट्री विमान के तबाह होने का ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत पर कोई असर नहीं पड़ेगा. इस बात को खारिज करते हुए कि इस घटना से बातचीत में रुकावट आएगी, राष्ट्रपति ने कहा,'नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं, यह युद्ध है. हम युद्ध में हैं.' ये टिप्पणियां उस अमेरिकी विमान के खोने पर नेता की पहली सार्वजनिक प्रतिक्रिया हैं, जो दुश्मनी के दौरान हुआ, जबकि युद्धक कार्रवाई और कूटनीतिक पहल एक साथ चल रही हैं. ट्रंप ने खोज और बचाव प्रयासों की जानकारी पर विस्तार से बताने से इनकार कर दिया, मामले की संवेदनशील प्रकृति का हवाला देते हुए और इस बात पर असंतोष व्यक्त किया कि प्रेस ने जटिल और सक्रिय सैन्य अभियान पर कैसे रिपोर्ट की है.

इस कूटनीतिक तनाव के बीच, तेहरान ने अपने सैन्य दावों को तेज कर दिया है. तस्नीम समाचार एजेंसी का हवाला देते हुए, अल जजीरा के मुताबिक, ईरान ने दावा किया कि उसने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास एक अमेरिकी A-10 विमान को मार गिराया. रिपोर्ट में कहा गया है कि विमान को रणनीतिक जलमार्ग के दक्षिण और आसपास के पानी में निशाना बनाया गया था. हालांकि, इस दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी.'