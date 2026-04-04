US Israel Iran War: इजरायल पर हूती विद्रोहियों का ताबड़तोड़ हमला, यमन से तेल अवीव पर दागी मिसाइलें; सायरन से गूंजा पूरा देश

US Israel and Iran War: अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जारी जंग का आज 36वां दिन, दोनों से तरफ से हमले जारी हैं. ईरान के अमेरिकी फाइटर जेट गिराने के दावों पर ट्रंप ने कहा है कि इससे दोनों देशों के बीच जारी बातचीत पर कोई असर नहीं पड़ेगा.
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जोर देकर कहा है कि एक अमेरिकी मिलिट्री विमान के तबाह होने का ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत पर कोई असर नहीं पड़ेगा. इस बात को खारिज करते हुए कि इस घटना से बातचीत में रुकावट आएगी, राष्ट्रपति ने कहा,'नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं, यह युद्ध है. हम युद्ध में हैं.' ये टिप्पणियां उस अमेरिकी विमान के खोने पर नेता की पहली सार्वजनिक प्रतिक्रिया हैं, जो दुश्मनी के दौरान हुआ, जबकि युद्धक कार्रवाई और कूटनीतिक पहल एक साथ चल रही हैं. ट्रंप ने खोज और बचाव प्रयासों की जानकारी पर विस्तार से बताने से इनकार कर दिया, मामले की संवेदनशील प्रकृति का हवाला देते हुए और इस बात पर असंतोष व्यक्त किया कि प्रेस ने जटिल और सक्रिय सैन्य अभियान पर कैसे रिपोर्ट की है.
इस कूटनीतिक तनाव के बीच, तेहरान ने अपने सैन्य दावों को तेज कर दिया है. तस्नीम समाचार एजेंसी का हवाला देते हुए, अल जजीरा के मुताबिक, ईरान ने दावा किया कि उसने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास एक अमेरिकी A-10 विमान को मार गिराया. रिपोर्ट में कहा गया है कि विमान को रणनीतिक जलमार्ग के दक्षिण और आसपास के पानी में निशाना बनाया गया था. हालांकि, इस दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी.'
Iran-Israel War Live: यमन ने इजरायल में दागी मिसाइल
IDF के मुताबिक ईरान समर्थित हूतियों ने यमन से इजरायल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी, जो खुले मैदान में जा गिरी. इस हमले में किसी के घायल होने की खबर नहीं है. मिसाइल के दागे जाने से तेल अवीव और मध्य इजरायल के आसपास के कस्बों में सायरन बजने लगे.
Iran-Israel War Live: ईरानी स्टील और पेट्रोकेमिकल हुए टारगेट
इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इजरायली सेना ने ईरान में स्टील प्लांट्स और पेट्रोकेमिकल फैसिलिटी को नए सिरे से निशाना बनाया है.
Iran-Israel War Live: लेबनान में मारा गया इजरायली सैनिक
इजरायली सेना के मुताबिक लेबनान में हिज्बुल्लाह के साथ झड़प में उसका एक सैनिक शहीद हो गया. सैनिक की पहचान 21 साल के सार्जेंट फर्स्ट क्लास गाय लुदार के तौर पर हुई है.
Iran-Israel War Live: यरुशलम में धमाके
यरूशलम में शनिवार को ईरानी मिसाइलों के हमले के बाद कई धमाके सुनाई दिए गए. 'AFP' की रिपोर्ट के मुताबिक, कम से कम 6 धमाके हुए हैं. इससे पहले तेल अवीव और मिडिल इजरायल के कुछ हिस्सों पर हुए मिसाइल हमलों में 5 इजरायली घायल हुए थे.
Iran-Israel War Live: इजरायल ने लगाया ईरानी मिसाइलों का पता
इजरायली डिफेंस फोर्स ने नॉर्थ इजरायल को निशाना बनाकर ईरान से किए गए एक नए मिसाइल हमले का पता लगाया है.
Iran-Israel War: हिरासत में कासिम सुलेमानी के रिश्तेदार
एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी फॉरोन डिपार्टमेंट ने बताया कि ईरान के पूर्व टॉप IRCG जनरल कासिम सुलेमानी की भतीजी हामिदेह सुलेमानी अफशर और उनकी बेटी को ग्रीन कार्ड रद्द होने के बाद ICE की हिरासत में ले लिया गया है. अधिकारियों का आरोप है कि अफशर ने सार्वजनिक रूप से ईरान के शासन का समर्थन किया था. उनके पति को भी अमेरिका में प्रवेश करने से रोक दिया गया है. अधिकारियों ने इस कार्रवाई के पीछे नेशनल सिक्योरिटी चिंताओं का हवाला दिया है.
Iran-Israel War: ईरानी मिसाइल हमले में यरुशलम में सायरन बजे
'टाइम्स ऑफ इजरायल' की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हमले के दौरान यरुशलम और डेड सी के पास सायरन बजाए गए. इस दौरान एक मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया.
Iran-Israel War: कुवैत ने ईरानी मिसाइल-ड्रोन को इंटरसेप्ट किया.
एसोसिएटेड प्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कुवैत ने पिछले 24 घंटों में 8 बैलिस्टिक मिसाइलों और 19 ड्रोनों को रोका है. संघर्ष शुरू होने के बाद से कुवैती एयर डिफेंस ने 709 ईरानी ड्रोनों, 327 बैलिस्टिक मिसाइलों और 9 क्रूज मिसाइलों को रोका है.
Iran-Isreal War: लेबनान में इजरायली हमलों से 1,400 से ज्यादा की मौत
एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक, हिज्बुल्लाह के साथ संघर्ष बढ़ने के बाद से लेबनान में इजरायली हमलों में 1,422 लोग मारे गए हैं, जिसमें से अकेले पिछले 24 घंटों में 54 लोग मारे गए और 156 घायल हुए. मरने वालों में बच्चे, महिलाएं और स्वास्थ्यकर्मी शामिल हैं. इजरायली अटैक में मेडिकल फैसिलिटीज को निशाना बनाया गया है.
Iran-Isreal War: ईरान का अमेरिक-इजरायल पर बड़ा हमला
ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों और इजरायल से जुड़े जगहों पर नए हमलों का दावा किया है, जिसमें नेवी और एयरोस्पेस फॉर्स ने हिस्सा लिया. हमलों में हज कासेम, खैबर-शेकन और कद्र मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया. इसके अलावा हमलों के टारगेट कुवैत में बुबियन द्वीप पर अमेरिकी HIMARS रॉकेट सिस्टम, बाहरीन में अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल सिस्टम, UAE में अमेरिकी सैन्य कर्मियों के ठिकाने और ओरेकल कॉर्पोरेशन की सुविधा, बहरीन में एक इजरायलली-लिंक्ड कमर्शियल वेसल शामिल है.
Iran-Isreal War: IDF ने बरामद किए हथियार
इजरायली सेना के मुताबिक गिवती ब्रिगेड के सैनिकों ने बीते दिन साउथ लेबनान में चलाए गए अभियानों के दौरान कई हथियार जब्त किए, जिनमें RPG, एंटी टैंक मिसाइलें और बंदूकें शामिल थीं. IDF का कहना है कि ब्रिगेड ने हिजबुल्लाह के आतंकवादियों के एक समूह को भी देखा और उनके खिलाफ ड्रोन हमले का आदेश दिया.
Iran-Isreal War: ट्रंप की ईरान को चेतावनी
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक और अल्टीमेटम जारी करते हुए चेतावनी दी कि या तो तेहरान 48 घंटों के अंदर समझौता कर लें या होर्मुज स्ट्रेट खोल दें नहीं तो अमेरिका कहर बरपाएगा. ट्रंप ने अपने 'ट्रुथ सोशल' पर लिखा,' याद है जब मैंने ईरान को समझौता करने या होर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए 10 दिन का समय दिया था? समय तेजी से बीत रहा है. 48 घंटे के भीतर उन पर कहर बरपेगा.'
Iran-Isreal War: पाकिस्तान में LPG और एयरलाइंस किराए में बढ़ोत्तरी
पश्चिम एशिया में जंग के बीच पाकिस्तान में LPG की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचकर 500 रुपये प्रति किलो हो गई है. इसके अलावा पाकिस्तान में सोमवार से एयरलाइंस के किराए में भी बढ़ोत्तरी हो सकती है. यहां उड़ानों के लिए जेट फ्यूल की कीमच में एक महीने में 6 बार वृद्धि की गई. इसमें 40 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोत्तरी की गई. पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक देश में जेट फ्यूल की नई कीमत बढ़कर 517.17 रुपये प्रति लीटर हो गई है.
Iran-Isreal War: रूस ने ईरान के नयूक्लियर प्लांट से और कर्मचारियों को निकाला
'रॉयटर्स' की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में बढ़ते संघर्ष के बीच रूस की सरकारी न्यूक्लियर कंपनी रोसाटॉम ने बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट से 198 कर्मचारियों को निकाला. जंग शुरू होने के बाद यह कर्मचारियों का दूसरा एग्जिट है.
Iran-Isreal war Live: ईरान ने तैनात किया नया एयर डिफेंस सिस्टम
'अल जजीरा' की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान का कहना है कि उसने अमेरिकी विमानों द्वारा गिराए जाने के बाद उनका मुकाबला करने के लिए एक नया एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया है. सैन्य अधिकारियों का दावा है कि यह कदम तेहरान को अपने हवाई क्षेत्र पर पूरा कंट्रोल हासिल करने में मदद करेगा.
Iran-Isreal war Live: ईरान में 30 से ज्यादा यूनिवर्सिटी पर हमला
ईरान के विज्ञान मंत्री हुसैन सिमाई सर्राफ का कहना है कि अमेरिका-इजरायल के साथ जंग के बीच देशभर में 30 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज पर सीधे हमले हुए हैं, जिसके चलते आज लाखों छात्र शिक्षा से वंचित हैं.
Iran-Isreal war Live: दोबारा होगी ईरान-अमेरिका वार्ता?
'एसोसिएटेड प्रेस' के मुताबिक अधिकारियों का कहना है कि पाकिस्तान, तुर्किये और इजिप्ट दोबारा से अमेरिका-ईरान वार्ता को शुरू करने के लिए मध्यस्थता कर रहे हैं. इस प्रस्तावित योजना में टेंपररी सीजफायर और होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलना शामिल है. वहीं ईरान वार्ता फिर से शुरू होने से पहले एक स्थायी समाधान चाहता है.
Iran-Isreal war Live: अमेरिका ने तेज किया सर्च ऑपरेशन
'टाइम्स ऑफ इजरायल' के मुताबिक ईरान की ओर से दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र में एक अमेरिकी F-15 को मार गिराए जाने के बाद अमेरिकी सेना लापता सैनिक की तलाश तेज कर रही है. इनमें से चालक दल के एक सदस्य को बचा लिया गया है, जबकि दूसरा अभी भी लापता है.
Iran-Israel War Live: इजरायल में घूम रही ईरानी मिसाइल
ईरान की एक मिसाइल क्लस्टर वॉरहेड के साथ सेंट्रल इजरायल के ऊपर उड़ रही है.
Iran-Israel War Live: UAE ने इंटरसेप्ट किए 23 बैलिस्टिक मिसाइल
UAE के रक्षा मंत्रालय के अनुसार उसके डिफेंस सिस्टम ने आज अब तक ईरान से दागी गई 23 बैलिस्टिक मिसाइलों और 56 ड्रोन को रोका है.
Iran-Israel War Live: ईरान ने उड़ाया इजरायली जहाज
ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने होर्मुज स्ट्रेट में इजरायल से जुड़े एक जहाज को ड्रोन हमले में निशाना बनाने और उसमें आग लगाने का दावा किया है. इसको लेकर गार्ड्स की नौसेना ने 'X' पर पोस्ट किया,' एक ड्रोन ने होर्मुज जलडमरूमध्य में जायोनिस्ट शासन से जुड़े जहाज पर हमला किया. जहाज में आग लग गई.' उन्होंने जहाज का नाम MSC इशिका बताया.
Iran-Israel War Live: ईरान ने इराक के लिए बंद की गैस सप्लाई
'अल जजीरा' की रिपोर्ट के मुताबिक इराकी इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्ट्री ने बताया कि ईरान ने इराक के साउथ रीजन के लिए गैस सप्लाई बिल्कुल बंद कर दी है.
Iran-Israel War Live: बातचीत के लिए तैयार ईरान?
ईरान के संसद स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबफ 'अल जजीरा' के साथ बातचीत में कहा कि तेहरान क्षेत्रीय पड़ोसियों के साथ द्विपक्षीय कूटनीति के लिए तैयार है. उन्होंने कहा कि ईरान को अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए मजबूर किया गया है. ईरान के खिलाफ तनाव का जवाब अमेरिकी हितों के खिलाफ एक व्यापक प्रतिक्रिया के रूप में दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि क्षेत्र की सुरक्षा बनाए रखना यहां के देशों के हित में है और स्थायी सुरक्षा ईरान की प्राथमिकता है. गालिबफ ने कहा कि इस क्षेत्र में असुरक्षा के मुख्य कारणों को खत्म किया जाना चाहिए और सुरक्षा का ढांचा अमेरिका और इजरायल के बिना तैयार किया जाना चाहिए.
Iran-Israel War Live: पाकिस्तान से मिडिल ईस्ट के लिए 2,706 फ्लाइट्स कैंसिल
ईरान जंग के बीच पाकिस्तान के 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स से मिडिल ईस्ट जा रही कुल 56 उड़ाने रद्द हो गईं, जिसमें इस्लामाबाद से शारजाह, अबू धाबी, दुबई, बहरीन, रियाद, दम्माम और दोहा जाने वाले मार्गों पर 20 राउंड ट्रिप फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गईं. लाहौर हवाई अड्डे से भी अबू धाबी-दुबई जाने वाली उड़ानें रद्द हुईं. पेशावर से दुबई, दोहा, शारजाह और अबू धाबी समेत मुल्तान हवाई अड्डे से दुबई जाने वाली 2 राउंट ट्रिप फ्लाइट्स कैंसिल हुईं. रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 35 दिनों में पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट के बीच रद्द की गई उड़ानों की कुल संख्या 2,706 तक पहुंच गई है.
Iran-Israel War Live: इजरायल ने अपने ही इलाके में गिराया बम
IDF के मुताबिक इजरायली वायु सेना के एक हेलीकॉप्टर ने गलती से उत्तरी इजरायल के एक खुले इलाके में बम गिरा दिया. सेना के मुताबिक यह गलती ह्यूमन एरर के चलते हुए. बम को सुरक्षित रूप से हटाने के लिए बचाव दल को घटनास्थल पर भेजा गया. घटना की जांच चल रही है और इसमें कोई घायल नहीं हुआ है.
Iran-Israel War Live: लेबनान पर इजरायल का बड़ा हमला
IDF ने बीते दिन लेबनान में आतंकवादी संगठनों के ठिकानों पर हमलों की एक सीरीज पूरी की, जिसमें ईरानी कुर्द फोर्स की लेबनान कोर के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया. यह हिज्बुल्लाह की शक्ति को मजबूत करने में मदद करता है.
Iran-Israel War Live: कतर पहुंची इटली की पीएम
इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी कतर पहुंच गई हैं. मेलोनी शुक्रवार को सऊदी अरब में थीं और अब संयुक्त अरब अमीरात का दौरा करेंगी.
Iran-Israel War Live: तेहरान पर इजरायली वायुसेना का ऑपरेशन
'टाइम्स ऑफ इजरायल' के मुताबिक इजरायली डिफेंस फोर्स के मुताबिक इजरायली वायु सेना ने कुछ देर पहले तेहरान में ईरानी शासन के इन्फ्रास्ट्रक्चर के ठिकानों पर हमलों की सीरीज पूरी की. सेना की की ओर से टारगेट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई.
Iran-Israel War Live: बहरीन में 24 घंटों में 8 ड्रोन हमले
बहरीन ने शनिवार ( 4 अप्रैल 2026) को पिछले 24 घंटों में कम से कम 8 ड्रोन हमलों की सूचना दी. बहरीन के रक्षा मंत्रालय ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि जंग की शुरुआत से अब तक देश पर दागे गए मिसाइलों की कुल संख्या 188 और ड्रोन हमलों की संख्या 453 हो गई है.
Iran-Israel War Live: सीमेंट फैक्ट्री पर हमला
ईरान की 'तसनीम न्यूज एजेंसी' के मुताबिक इजरायल-अमेरिका की ओर से ईरान के बंदर खमीर सीमेंट फैक्ट्री पर हवाई हमला किया गया. इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ है.
Iran-Israel War Live: रेडिएशन लेवल में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई: IAEA
इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी (IAEA) ने ट्वीट किया,' IAEA को ईरान ने बताया है कि आज सुबह बुशहर NPP की जगह के पास एक प्रोजेक्टाइल गिरा. हाल के हफ्तों में यह चौथी ऐसी घटना है. ईरान ने IAEA को यह भी बताया कि साइट के एक फिजिकल प्रोटेक्शन स्टाफ की मौत प्रोजेक्टाइल के टुकड़े से हुई और साइट पर एक बिल्डिंग पर शॉकवेव और टुकड़ों का असर हुआ. रेडिएशन लेवल में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई.'
Iran-Israel War Live: ईरानी हमले से घायल इजरायली
'टाइम्स ऑफ इजरायल' की रिपोर्ट के मुताबिक मिडिल इजरायल में ईरान की ओर से दागे गए क्लस्टर बमों के हमले के बाद धुएं के कारण एक व्यक्ति को मामूली चोटें आईं.
Iran-Israel War Live: जंग के बावजूद ऑयल एक्सपोर्ट में हुए बढ़ोत्तरी
'AFP' की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी संसद की ऊर्जा समिति के प्रमुख मूसा अहमदी ने बताया,' खर्ग द्वीप पर आयोजित दौरों और बैठकों के बाद मैं कह सकता हूं कि हाल के दिनों में तेल निर्यात में कमी नहीं आई है बल्कि इसमें वृद्धि हुई है.'
Iran-Israel War Live: इराक ने बंद की सीमा
'रॉयटर्स' की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान पर हुए हवाई हमले में एक इराकी यात्री की मौत के बाद इराक ने ईरान के साथ अपनी दक्षिणी शालमचेह सीमा चौकी बंद कर दी.
US Israel and Iran War: ईरान का कहना है कि बुशहर परमाणु संयंत्र के पास हुए हमले में एक सुरक्षा गार्ड की मौत हो गई और पास की एक इमारत को नुकसान पहुंचा है.
ईरान की तसनीम समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम ईरान में बुशहर परमाणु संयंत्र के पास एक मिसाइल गिरी है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है.
ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, दक्षिणी खुजेस्तान क्षेत्र में स्थित बंदर इमाम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी एक हवाई हमले की चपेट में आ गया है, जिससे उसे नुकसान पहुंचा है.
ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी ने दक्षिणी खुजेस्तान प्रांत के महशहर पेट्रोकेमिकल विशेष आर्थिक क्षेत्र में विस्फोटों की सूचना दी है और विस्फोट स्थल से धुआं उठता हुआ देखा गया है.
ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी ने दक्षिणी खुजेस्तान प्रांत के महशहर पेट्रोकेमिकल विशेष आर्थिक क्षेत्र में विस्फोटों की सूचना दी है और विस्फोट स्थल से धुआं उठता हुआ देखा गया है.
ईरान के एयर डिफेंस के एक बड़े अधिकारी ने दावा किया है कि उनकी सेना ने दुश्मन के 160 से ज्यादा ड्रोन मार गिराए हैं. ब्रिगेडियर जनरल अलीरेजा इल्हामी के मुताबिक, ईरानी सैनिक पूरी तरह तैयार हैं और उन्होंने ऐसे आधुनिक, देश में बने सिस्टम तैयार किए हैं जो फाइटर जेट और एडवांस ड्रोन को पकड़कर गिरा सकते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि अब तक ईरान ने कई उन्नत फाइटर जेट, कई क्रूज मिसाइलें और 160 से ज्यादा ड्रोन (जैसे Hermes और Lucas) को नष्ट किया है. ईरान का दावा है कि यह सब नई रणनीति और आधुनिक तकनीक की वजह से संभव हुआ है, जिससे दुश्मन कन्फ्यूज हो गया है.
इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (IRGC) ने 3 मार्च को रियाद में अमेरिकी दूतावास पर हुए ड्रोन हमले की जिम्मेदारी से इनकार करते हुए दावा किया है कि यह हमला इजरायल द्वारा किया गया था. यह बयान वॉल स्ट्रीट जर्नल की उस रिपोर्ट के बाद आया है जिसमें कहा गया था कि ईरानी हमला सऊदी अधिकारियों द्वारा स्वीकार किए गए नुकसान से कहीं अधिक विनाशकारी था. जर्नल ने कहा कि सऊदी रक्षा मंत्रालय ने भले ही आग को सीमित और मामूली नुकसान बताया हो, लेकिन वास्तव में आग कई घंटों तक जलती रही और व्यापक विनाश का कारण बनी.
फार्स न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के अत्याधुनिक हवाई रक्षा प्रणालियों ने इस्फ़हान प्रांत के ऊपर एक MQ-1 ड्रोन को मार गिराया है.
ब्रिटेन के अखबार The Daily Telegraph की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका के कमांडो एक बेहद खुफिया और जोखिम भरे मिशन के तहत ईरान की जमीन पर घुस गए हैं. उनका मकसद उस अमेरिकी फाइटर जेट (F-15) के क्रू मेंबर को बचाना है, जिसे ईरानी हमले में मार गिराया गया था. जानकारी के अनुसार, भारी गोलीबारी के बीच पायलट को सुरक्षित निकाल लिया गया है, लेकिन नेविगेटर अभी भी लापता है और उसकी स्थिति स्पष्ट नहीं है. वहीं The New York Times के हवाले से बताया गया है कि ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने बड़े इलाके को घेरकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है, ताकि बचे हुए अमेरिकी सैनिक को ढूंढा जा सके. यह पूरा घटनाक्रम बेहद संवेदनशील माना जा रहा है, क्योंकि अमेरिकी सैनिकों का सीधे ईरान में ऑपरेशन करना दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ा सकता है.
इजरायली मीडिया का कहना है कि रॉकेट हमले से पहले कोई चेतावनी सायरन नहीं बजा था और यह कि रॉकेट उत्तरी शहर में घरों से टकराया. YNet News की रिपोर्ट के मुताबिक, इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन संपत्ति को नुकसान पहुंचा. चैनल 12 ब्रॉडकास्टर के जरिए जारी की गई घटनास्थल की एक तस्वीर में, एक खाली रिहायशी सड़क के ऊपर धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दे रहा था.
अल-जज़ीरा ने फार्स न्यूज एजेंसी के हवाले से अपनी रिपोर्ट में बताया है कि अधिकारियों ने देश के अंदर हमले करने की योजना बनाने के दोषी पाए गए दो लोगों को फांसी दे दी है. रिपोर्ट के अनुसार, ये लोग तेहरान में विपक्ष के मुजाहिदीन-ए-खल्क समूह से जुड़े हुए हैं. रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि ईरानी न्यायपालिका ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उनकी सजा को बरकरार रखने के बाद उन लोगों को "सजा के फंदे पर लटका दिया गया.
इटली की प्रधानमंत्री, जियोर्जिया मेलोनी, खाड़ी देश के साथ एकजुटता और मित्रता व्यक्त करने के लिए सऊदी अरब की यात्रा के बाद आज दोहा पहुंचने वाली हैं. दोहा में मौजूद इतालवी दूतावास ने कहा कि उनकी यह यात्रा युद्ध की शुरुआत के बाद से खाड़ी देशों की यात्रा करने वाले जी7 और जी20 देशों के नेताओं में से किसी एक की पहली यात्रा है. दूतावास के बयान के अनुसार, इस यात्रा का मकसद 28 फरवरी से शुरू हुए हमलों के खिलाफ कतर की रक्षा के लिए इटली के समर्थन को उजागर करना है, जिसकी प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक रूप से निंदा की है.
स्थानीय सूत्रों के मुताबिक, इराक के पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेज (PMF) के एक अड्डे पर एक और हवाई हमला हुआ है, जिससे इस क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है. इससे पहले, मोसुल में PMF की 34वीं ब्रिगेड के मुख्यालय पर एक हवाई हमला हुआ था. अब इराकी पुलिस के एक सूत्र ने दूसरे हमले की पुष्टि की है, जिसमें पश्चिमी इराक के सीरियाई सीमा के पास स्थित अल-क़ायम शहर में इस समूह के मुख्यालय को निशाना बनाया गया है. फिलहाल किसी के हताहत होने या नुकसान की कोई तत्काल रिपोर्ट नहीं मिली है, और यह भी स्पष्ट नहीं है कि ये हमले किसने किए हैं.
ईरान में एक के बाद एक विमान गिरने की वजह से अमेरिका में हड़बड़ी मच गई है. कहा जा रहा है कि यहां सिक्योरिटी से जुड़े दिग्गज इकट्ठा हुए हैं और हालात पर चर्चा कर रहे हैं.
कहा जा रहा है कि ईरान में इजेक्ट हुए अमेरिकी पायलट को लेकर तेहरान ने कहा है कि उसे देखते ही गोली मार दी जाए. इससे पहले ईरान ने पायलट को जिंदा पकड़ने पर बड़े ईनाम का ऐलान किया था.
ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगेर गालिबाफ ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर कटाक्ष करते हुए तेहरान पर अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमले को बिना रणनीति का युद्ध करार दिया. यह टिप्पणी ईरान के जरिए एक ही दिन में दो अमेरिकी सैन्य विमानों को मार गिराने और दो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टरों को निशाना बनाने के दावे के बाद आई है. ईरान को लगातार 37 बार हराने के बाद, उनके जरिए शुरू किया गया यह शानदार, रणनीतिहीन युद्ध अब 'सत्ता परिवर्तन' से घटकर 'अरे! क्या कोई हमारे पायलटों को ढूंढ सकता है? कृपया?' में तब्दील हो गया है. गालिबाफ ने X पर एक पोस्ट में लिखा. इस व्यंग्य के साथ एक विनती भरा इमोजी भी था.
मध्य-पूर्व में युद्ध तब शुरू हुआ, जब 28 फरवरी को US और इजरायल ने ईरान पर हमला किया.
लेबनान के इस सशस्त्र समूह का कहना है कि उसके लड़ाकों ने सीमावर्ती शहर मारून अल-रास में इजरायली दुश्मन द्वारा अपने घायलों को निकालने के लिए बनाए गए हेलीकॉप्टर लैंडिंग पैड के पास रॉकेटों की बौछार की. समूह ने बताया कि यह हमला, जिसकी घोषणा उसने आज पाxचवीं बार की है, रात 1:10 बजे हुआ.
Fox News की रिपोर्ट के अनुसार, एक रिटायर्ड नेवी SEAL ने दावा किया है कि पेंटागन ईरान के भीतर एक जोखिम भरे रेस्क्यू मिशन के लिए एलीट कमांडो, जैसे नेवी SEALs और ग्रीन बेरेट्स को तैनात कर रहा है. रिपोर्ट में कहा गया है कि यह ऑपरेशन बेहद संवेदनशील है और इससे हालात और बिगड़ सकते हैं. साथ ही, इसमें यह भी दावा किया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप इस कदम के जरिए बड़े जमीनी युद्ध का जोखिम उठा रहे हैं.
दुबई मीडिया का कहना है कि शहर के अधिकारियों ने एक घटना पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें हवाई अवरोधन से मलबा दुबई मरीना क्षेत्र में एक इमारत के अगले हिस्से पर गिर गया था. इसमें बताया गया है,'आग लगने या किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है.' इससे पहले, अमीराती अधिकारियों ने कहा था कि अबू धाबी के हबशान गैस संयंत्र में हुए हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गए.
Iran US War Live: इस समय अमेरिका से बड़ी खबर आ रही है. खबर है कि ईरान के जरिए एक के बाद एक कई एयरक्राफ्ट्स गिराने के बाद अमेरिकी का राष्ट्रीय सुरक्षा टीम इकट्ठा हो गई है. यानी यह कहना गलत नहीं होगा कि ईरान के करारे जवाब के बाद अमेरिका में खलबली मच गई है.
ईरान का कहना है कि उसने अमेरिका के दो लड़ाकू विमान और पांच हेलीकॉप्टरों को मार गिराया है. यह दावा अमेरिका के उस बयान के बीच आया है जिसमें उसने कहा था कि उसने ईरानी सेना की क्षमताओं और हवाई रक्षा प्रणालियों को पूरी तरह से तबाह कर दिया है. अगर ईरान के इस दावे को सच मानें तो यह कहना गलत नहीं होगा कि उसने युद्ध का रुख ही पलट दिया है.
इराक के एक संगठन इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक ने दावा किया है कि उसके लड़ाकों ने पिछले 24 घंटे में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर 19 हमले किए हैं. संगठन का कहना है कि इन हमलों में कई ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया. यह हमले इराक के अलावा आसपास के इलाकों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाकर किए गए.
सरकारी ब्रॉडकास्टर प्रेस टीवी की रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जरिए हाल ही में दी गई धमकियों के बाद, ईरानी सेना के केंद्रीय मुख्यालय ने संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके क्षेत्रीय सहयोगियों को एक कड़ी चेतावनी जारी की है. खतम अल-अंबिया केंद्रीय मुख्यालय के प्रवक्ता इब्राहिम ज़ुल्फिकारी ने शनिवार तड़के एक बयान जारी कर अमेरिकी और इजरायली ठिकानों पर विनाशकारी हमले करने की धमकी दी. यह चेतावनी विशेष रूप से उन देशों के बुनियादी ढांचे तक विस्तारित है जो अभी भी अमेरिकी सैन्य ठिकानों को अपने यहां जगह दे रहे हैं; यह कदम क्षेत्रीय तनाव में भारी वृद्धि का संकेत है.
यह सैन्य तेवर राष्ट्रपति ट्रंप के हालिया बयानों की सीधी प्रतिक्रिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका ईरान के नागरिक बुनियादी ढांचे, जिसमें पुल, बिजली संयंत्र और ऊर्जा सुविधाएं शामिल हैं, को निशाना बनाना जारी रखेगा. प्रेस टीवी के अनुसार, ईरानी सैन्य कमान ने चेतावनी दी है कि अगर इन धमकियों को अमल में लाया गया, तो इस्लामिक गणराज्य के सशस्त्र बल इसका जवाब जबरदस्त सैन्य शक्ति से देंगे.
इजरायली सेना का कहना है कि उसने लेबनान की राजधानी में हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे के ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए हैं. यह घटना हिजबुल्ला द्वारा दक्षिणी लेबनान में तीन अलग-अलग स्थानों पर इजरायली सैनिकों पर हमले की जिम्मेदारी लेने के कुछ ही समय बाद घटी है. जैसे ही हमें और जानकारी मिलेगी, हम आपको बता देंगे.
डोनाल्ड ट्रंप ने लापता एफ-15 चालक दल के सदस्य को पकड़ने या नुकसान पहुंचाने की हालत में अपनी प्रतिक्रिया योजनाओं का विवरण देने से इनकार कर दिया. यह चालक दल का सदस्य ईरानी क्षेत्र में विमान के मार गिराए जाने के बाद इजेक्ट करने के लिए मजबूर हुआ था. इससे मध्य पूर्व में बढ़ते युद्ध में एक गंभीर बंधक संकट की आशंका बढ़ गई है.
हिजबुल्ला ने शनिवार को दक्षिणी लेबनान के ऐनाता कस्बे के अल-सद्र क्षेत्र में इजरायली सैनिकों और सैन्य वाहनों को निशाना बनाकर कई नए मिसाइल हमले किए. यह इलाका इजरायली सीमा के पास एक रणनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र है, जहां पिछले एक महीने से लगातार झड़पें होती रही हैं. लेबनानी आतंकवादी समूह ने सीमावर्ती कस्बे मारून अल-रस के अंदर और आसपास इजरायली तोपखाने की चौकियों और सैन्य बलों पर सीधे हमले करने का भी दावा किया.
शुक्रवार को जारी पेंटागन के आंकड़ों के मुताबिक, ईरान के साथ चल रहे संघर्ष में 247 अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं. उन्होंने बताया कि 200 सेना के जवान, 63 नौसेना के नाविक, 19 मरीन और 36 वायु सेना के एयरमैन. घायलों में से ज्यादातर (200) मध्य से वरिष्ठ स्तर के सैनिक हैं, इसके बाद 85 अधिकारी और 80 कनिष्ठ सैनिक हैं. यह स्पष्ट नहीं है कि इन आंकड़ों में होर्मुज जलडमरूमध्य के पास शुक्रवार को पहले रिपोर्ट किए गए दो अमेरिकी लड़ाकू विमानों को गिराए जाने में शामिल कोई सैनिक शामिल है या नहीं.