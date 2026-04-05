Donald Trump: 'मंगलवार रात 8 बजे...', क्या ईरान को तबाह कर के मानेंगे ट्रंप; US राष्ट्रपति ने बताई कैसी तारीख?

Us Israel Iran War Live Day 37: इजराइल की सेना ने ईरान और लेबनान में बड़ा सैन्य अभियान चलाते हुए 200 से ज्यादा ईरानी ठिकानों और लेबनान में 140 से ज्यादा हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमला किया. इन हमलों का मकसद ईरान की IRGC की मिसाइल और एयर डिफेंस ताकत को कमजोर करना था. इजराइल ने बताया कि उसने हथियारों के भंडार, एयर डिफेंस सिस्टम और बैलिस्टिक मिसाइल बनाने व रखने वाली जगहों को निशाना बनाया. वहीं लेबनान में हिजबुल्ला के ट्रेनिंग सेंटर, हथियार गोदाम और लॉन्च साइट्स पर हमले किए गए, साथ ही उसके खास यूनिट ‘रदवान फोर्स’ के मुख्यालय को भी निशाना बनाया गया.

ट्रंप का ईरान को 48 घंटों का अल्टीमेटम

दूसरी तरफ एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 48 घंटों को अल्टीमेट दिया हुआ है. शनिवार को ट्रुथ सोशल पर पोस्ट की गई तीन वाक्यों वाली पोस्ट में उस अमेरिकी पायलट की चल रही खोज का कोई जिक्र नहीं था, जिसके बारे में माना जाता है कि ईरान में एफ-15 लड़ाकू विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद उसने विमान से छलांग लगा दी थी. ईरान ने इस विमान दुर्घटना की जिम्मेदारी ली है, जो 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों के बाद इस तरह की पहली घटना है.

ईरान ने ट्रंप के अल्टीमेटम को बताया बेबसी

जबकि दूसरी तरफ ईरान की केंद्रीय सैन्य कमान ने ट्रंप के अल्टीमेटम को खारिज कर दिया है. अल्टीमेटम पर प्रतिक्रिया देते हुए जनरल अली अबुद्ल्ला, जो 'खातम अल-अनबिया' केंद्रीय मुख्यालय का प्रतिनिधित्व करते हैं, ने अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान को 'बेबस, घबराया हुआ, असंतुलित और मूर्खतापूर्ण कदम' बताया.