Donald Trump: 'मंगलवार रात 8 बजे...', क्या ईरान को तबाह कर के मानेंगे ट्रंप; US राष्ट्रपति ने बताई कैसी तारीख?

Iran Us War Live Updates: अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जारी जंग का आज 37वां दिन है, दोनों तरफ अभी-भी रुख सख्त अपनाया हुआ है. 37वें दिन के सभी छोटे-बड़े अपडेट्स हम आपको इसी लाइव ब्लॉग में देंगे. बने रहें हमारे इस साथ.
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Us Israel Iran War Live Day 37: इजराइल की सेना ने ईरान और लेबनान में बड़ा सैन्य अभियान चलाते हुए 200 से ज्यादा ईरानी ठिकानों और लेबनान में 140 से ज्यादा हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमला किया. इन हमलों का मकसद ईरान की IRGC की मिसाइल और एयर डिफेंस ताकत को कमजोर करना था. इजराइल ने बताया कि उसने हथियारों के भंडार, एयर डिफेंस सिस्टम और बैलिस्टिक मिसाइल बनाने व रखने वाली जगहों को निशाना बनाया. वहीं लेबनान में हिजबुल्ला के ट्रेनिंग सेंटर, हथियार गोदाम और लॉन्च साइट्स पर हमले किए गए, साथ ही उसके खास यूनिट ‘रदवान फोर्स’ के मुख्यालय को भी निशाना बनाया गया.
दूसरी तरफ एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 48 घंटों को अल्टीमेट दिया हुआ है. शनिवार को ट्रुथ सोशल पर पोस्ट की गई तीन वाक्यों वाली पोस्ट में उस अमेरिकी पायलट की चल रही खोज का कोई जिक्र नहीं था, जिसके बारे में माना जाता है कि ईरान में एफ-15 लड़ाकू विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद उसने विमान से छलांग लगा दी थी. ईरान ने इस विमान दुर्घटना की जिम्मेदारी ली है, जो 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों के बाद इस तरह की पहली घटना है.
जबकि दूसरी तरफ ईरान की केंद्रीय सैन्य कमान ने ट्रंप के अल्टीमेटम को खारिज कर दिया है. अल्टीमेटम पर प्रतिक्रिया देते हुए जनरल अली अबुद्ल्ला, जो 'खातम अल-अनबिया' केंद्रीय मुख्यालय का प्रतिनिधित्व करते हैं, ने अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान को 'बेबस, घबराया हुआ, असंतुलित और मूर्खतापूर्ण कदम' बताया.
US- Iran war: ईरान के विदेश मंत्री से एस जयशंकर ने बात की
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची से फोन पर बात की है. बताया जा रहा है कि इस दौरान मिडिल ईस्ट में जारी तनाव पर बात चर्चा हुई.
US Iran War Updates: ट्रंप का अल्टीमेटम
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार (05 अप्रैल) को तेहरान को एक बार फिर से सख्त चेतावनी दी है. ट्रंप ने कहा कि सोमवार को ईरान की ओर से समझौता होने की संभावना है, अगर ऐसा नहीं होता है; तो इसका खामियाजा तेहरान को भुगतना होगा. इसके बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर एक पोस्ट किया और लिखा कि Tuesday 8 PM Eastern Time. इसका मतलब भारतीय समानुसार बुधवार सुबह 5.30 बजे.
Israel Iran War Update: ट्रंप का ईरान को नया अल्टीमेटम
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि उनको विश्वास है कि सोमवार तक ईरान के साथ कोई समझौता कर सकते हैं, ईरान अभी बातचीत कर रहा है. अगर वे कोई समझौता नहीं करते हैं, और वह भी जल्दी, तो मैं सब कुछ तबाह करके तेल पर कब्जा करने के बारे में सोच रहा हूं. उन्होंने कहा कि अमेरिका ने इस साल की शुरुआत में कुर्द लोगों के जरिए ईरानी प्रदर्शनकारियों को हथियार भेजे थे, लेकिन ट्रंप को लगता है कि कुर्द लोगों ने वे हथियार अपने पास ही रख लिए.
Israel Iran War News: नेतन्याहू ने की ट्रंप की तारीफ
पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच इजरायल पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जमकर तारीफ की है. नेतन्याहू ने एक एक्स पोस्ट में लिखा कि मैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के बहादुर योद्धाओं द्वारा एक साहसी अमेरिकी पायलट को बचाए जाने पर बधाई देता हूं. सभी इजरायली इस शानदार ऑपरेशन से खुश हैं. यह साबित करता है कि जब आज़ाद समाज साहस और दृढ़ संकल्प के साथ काम करते हैं, तो वे अंधेरे और आतंक की ताकतों को हरा सकते हैं. यह ऑपरेशन एक पवित्र सिद्धांत को मज़बूत करता है: किसी को भी पीछे नहीं छोड़ा जाता. एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर जो ऐसे ही एक मिशन में घायल हुआ था और जिसने एंटेबे बचाव अभियान में अपने भाई को खो दिया था, मैं जानता हूं कि यह कितना साहसी फैसला था. मेरे प्यारे दोस्त, एक बार फिर आपके नेतृत्व ने अमेरिका को एक बड़ी जीत दिलाई है. मैं आपको सलाम करता हूँ. हम सभी करते हैं.
तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक, रविवार को ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने बताया कि एक फंसे हुए पायलट का पता लगाने के अमेरिकी मिशन के दौरान कई 'उड़ने वाली चीजें' नष्ट कर दी गईं. इस समूह ने बताया कि ये लक्ष्य एक संयुक्त अभियान के दौरान गिराए गए, जिसमें सेना की कई शाखाएं शामिल थीं. यह कार्रवाई तब की गई जब ईरान की पुलिस कमांड ने रिपोर्ट दी कि दक्षिणी इस्फ़हान में एक अमेरिकी C-130 विमान को मार गिराया गया है.
इजरायली सेना का दावा है कि इजरायल और हिजबुल्ला के बीच दक्षिणी लेबनान में फिर से लड़ाई शुरू होने के बाद से उसने 90 'आतंकियों' को मार गिराया है. सेना ने यह भी बताया कि पिछले 24 घंटों में उसने हिजबुल्ला के दो लड़ाकों को मार गिराया और उसकी वायु सेना ने रात के समय इस गुट के कुछ बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया. मार्च की शुरुआत में, सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या के बाद, ईरान के समर्थन में हिजबुल्ला ने एक रॉकेट हमला किया था. तब से, इजरायल पूरे लेबनान में, जिसमें राजधानी बेरूत भी शामिल है, हमले कर रहा है और लेबनानी क्षेत्र में अपना दखल और गहरा कर दिया है, जिसके चलते लगभग 12 लाख लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े हैं.
US Operation in Iran: अमेरिकी ने एक बार फिर साबित किया है कि आखिर उसकी सेना दुनिया में सबसे बेहतर कैसे है. ईरान की बेहद खतरनाक पहाड़ियों से अपने दूसरे पालयट का भी रेस्क्यू कर लिया है. हालांकि यह बहुत मुश्किल काम था. चलिए जानते हैं कि कैसे अमेरिका ने इस मुहिम को अंजाम दिया. नीचे दी गई हेडिंग पर क्लिक करें.
48 घंटे तक दुश्मन के बीच फंसा रहा, पायलट के पास क्या-क्या था; कैसे मौत के मुंह से निकाल लाया US?
हिजबुल्ला ने इजरायली युद्धपोत पर मिसाइल हमले का दावा किया
लेबनानी समूह हिजबुल्ला का कहना है कि उसके लड़ाकों ने लेबनान के तट से 68 नॉटिकल मील दूर एक इजरायली सैन्य जहाज को निशाना बनाया. हिजबुल्ला ने एक बयान में कहा कि वह युद्धपोत 'लेबनानी क्षेत्र के खिलाफ हमले' शुरू करने की तैयारी कर रहा था. उसने बताया कि कई घंटों की निगरानी के बाद उसने इस हमले में एक नौसैनिक क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया और दावा किया कि मिसाइल का सीधा निशाना लगने की पुष्टि हो गई है.
हम उन ईरानी दावों पर रिपोर्ट करते रहे हैं जिनमें कहा गया था कि लापता अमेरिकी वायुसैनिक को खोजने के मिशन पर तैनात एक अमेरिकी विमान को मार गिराया गया था. फार्स न्यूज एजेंसी अब रिपोर्ट कर रही है कि इस विमान को 'फराज रेंजर्स' नामक एक पुलिस कमांडो यूनिट ने नष्ट कर दिया था और यह C-130 श्रेणी का विमान था. एजेंसी ने आगे कहा कि यह विमान "मातृभूमि की पवित्र धरती पर आए दुष्ट हमलावरों को ईंधन पहुंचा रहा था.
फार्स न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, जनवरी में पूरे ईरान में फैले सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान, तेहरान में एक संवेदनशील सैन्य ठिकाने पर हमला करने और वहां के हथियार-भंडार में घुसने की कोशिश करने का दोषी पाए जाने के बाद, इन दोनों लोगों को फांसी दे दी गई. एजेंसी ने इन दोनों लोगों की पहचान मोहम्मद अमीन बिग्लारी और शाहिन वाहेदीपरस्त के रूप में की है और उन्हें 'दुश्मन के एजेंट' बताया है.
एक जानकार ईरानी सूत्र के हवाले से दावा किया जा रहा है कि ईरान की ऊर्जा सुविधाओं के खिलाफ इजरायली धमकियों के जवाब में, दो प्रमुख इजरायली बिजली संयंत्रों को 'प्रतिरोध मोर्चे' की लक्ष्य सूची में शामिल कर लिया गया है.
संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने रविवार को कहा कि उसकी हवाई सुरक्षा प्रणालियां ईरान द्वारा दागी गई मिसाइलों और ड्रोन को सक्रिय रूप से रोक रही हैं; वहीं तेहरान ने दावा किया कि वह खाड़ी देश में एल्युमीनियम उद्योग के ठिकानों को निशाना बना रहा है. मंत्रालय ने X पर अंग्रेजी में पोस्ट किया, 'UAE की हवाई सुरक्षा प्रणाली... मिसाइलों और UAV के खतरों का सक्रिय रूप से मुकाबला कर रही है,' इसके साथ ही एक अरबी बयान भी जारी किया गया जिसमें कहा गया था कि ये मिसाइलें ईरान की तरफ से आ रही हैं.
CIA अक्सर ऐसे नागरिकों से संपर्क कराने में भी भूमिका निभाती है, जो खतरे में फंसे सैनिकों की जान बचाने में मदद करने को तैयार होते हैं. इस प्रक्रिया को 'अनकन्वेंशनल असिस्टेड रिकवरी' कहा जाता है. एरिक श्मिट ‘द टाइम्स’ के राष्ट्रीय सुरक्षा संवाददाता हैं. उन्होंने अमेरिकी सेना से जुड़े मामलों पर रिपोर्टिंग की है.
UN की परमाणु निगरानी संस्था के एक पूर्व प्रमुख ने खाड़ी देशों से अपील की है कि वे आगे आकर डोनाल्ड ट्रंप को इस क्षेत्र को आग का गोला बनाने से रोकें. यह अपील ट्रंप द्वारा ईरान को दी गई ताजा धमकी के बाद की गई है. मोहम्मद अल-बरादेई, जिन्होंने 1997 से 2009 तक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) का नेतृत्व किया था, ने X पर लिखा.'खाड़ी देशों की सरकारों से: कृपया, एक बार फिर, अपनी पूरी ताकत लगा दें, इससे पहले कि यह पागल आदमी इस क्षेत्र को आग का गोला बना दे.'
अब व्हाइट हाउस ने भी अपने पायलट को बचाने के बाद पोस्ट किया है. पोस्ट करते हुए तस्वीर में अमेरिका का झंडा भी जारी किया है. कैप्शन में लिखा,'ईश्वर हमारे सैनिकों पर कृपा करे और ईश्वर संयुक्त राज्य अमेरिका पर कृपा करे.'
ईरानी मीडिया की रिपोर्टों के मुताबिक ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा कि एक अमेरिकी लड़ाकू विमान के क्रू सदस्य की तलाश में लगा एक अमेरिकी विमान मार गिराया गया है. तसनीम समाचार एजेंसी ने गार्ड्स के हवाले से बताया कि यह विमान दक्षिणी इस्फहान क्षेत्र में उस समय नष्ट कर दिया गया, जब वह लापता पायलट की तलाश कर रहा था.
न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि इस ऑपरेशन के दौरान दो C-130 हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट विमान नष्ट हो गए. अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, C-130 विमान फंस गए थे और बचाव दल को वापस लाने के लिए उन्हें तीन अतिरिक्त विमान भेजने पड़े. अधिकारियों ने यह भी बताया कि अमेरिकी सेना ने C-130 विमानों को इसलिए नष्ट कर दिया, ताकि वे ईरान के हाथों में न पड़ सकें.
ट्रंप के बयान के बाद IRGC ने कहा कि F-15 लड़ाकू विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद उसके पायलट की तलाश कर रहे एक अमेरिकी विमान को इस्फहान के दक्षिण में गिरा दिया गया है.
बचाए गए अमेरिकी पायलट को लेकर ट्रंप ने बताया कि हमारी सेना उसे बचाने के लिए दिन रात 24 घंटे नजर रखे हुए थी. ट्रंप ने कहा,'अमेरिकी सेना ने उन्हें वापस लाने के लिए दर्जनों विमान भेजे, जो दुनिया के सबसे घातक हथियारों से लैस थे. उन्होंने कहा,'उन्हें चोटें आई हैं, लेकिन वे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे.'
Donald Trump Post: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी अब पोस्ट के जरिए बता दिया है कि उनकी सेना ने अपने बहादुर कमांडर को बचा लिया है. ट्रंप ने इस मौके को सैन्य इतिहास का पहला इस तरह का ऑपरेशन बताया है. साथ ही कहा कि यह लम्हा पूरे देश के लिए फख्र करने वाला है.
कहा जा रहा है कि अमेरिका का पायलट अभी भी ईरान की ही सहद में है और उसे बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है.
अमेरिकी सांसद डॉन बेकन ने कहा है कि दूसरी अमेरिकी वायुसेना (USAF) के क्रू सदस्य के सुरक्षित बचाए जाने की खबर हमारे लिए राहत और दुआओं का जवाब है. उन्होंने सर्च और रेस्क्यू टीमों और स्पेशल फोर्सेस की बहादुरी की सराहना की और उम्मीद जताई कि कोई जानमाल का नुकसान न हुआ हो. साथ ही उन्होंने F-15E विमान के वेपन सिस्टम्स ऑफिसर की भी तारीफ की, जिन्होंने बेहद खतरनाक हालात में अपने बचाव के कौशल का इस्तेमाल किया.
एक अमेरिकी सरकारी अधिकारी ने अल जजीरा को बताया है कि गिराए गए F-15E जेट से दूसरे क्रू सदस्य को भारी गोलीबारी के बाद बरामद कर लिया गया है.
ईरान के एक सुरक्षा अधिकारी ने कहा है कि उनका देश युद्ध में अपनी रणनीति के अनुसार आगे बढ़ रहा है और उसने पहले से तय लक्ष्यों की सूची बना रखी है. उन्होंने अमेरिका और इजराइल को चेतावनी देते हुए कहा कि बहुत जल्द उन्हें बड़ा सरप्राइज मिलेगा.
फार्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक, अधिकारी ने कहा कि अमेरिका की टारगेट लिस्ट गलत है और पुलों पर हमले की धमकी हंसने लायक है. उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी सैन्य अभियान नाकाम रहे हैं, यहां तक कि उनके लड़ाकू विमानों को भी गिराया गया है. अधिकारी ने कहा,'हमने असममित युद्ध में दुश्मन को धीरे-धीरे कमजोर करना सीख लिया है. अमेरिका की तेज और आसान जीत की रणनीति फेल हो चुकी है.'
अल जजीरा ने ईरानी सरकारी मीडिया के हवाले से बताया कि अमेरिकी और इजरायली सेनाओं के जरिए ब्लैक माउंटेन पर किए गए हवाई हमले में कम से कम तीन लोग मारे गए हैं. कोहगिलुयेह के गवर्नर ने कहा कि लक्षित हमले में दो अन्य लोग घायल हुए हैं और चेतावनी दी है कि आपातकालीन टीमें नुकसान का आकलन कर रही हैं, इसलिए मृतकों की संख्या बढ़ सकती है. हमले के प्रभाव का पूरा पैमाना अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन गवर्नर ने स्थिति को गंभीर बताया है और अधिकारी पीड़ितों की पहचान करने के प्रयास जारी रखे हुए हैं.
इजरायली सेना ने कहा कि ईरान से दागी गई मिसाइलों ने इजरायल पर हमला किया, जो मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष में हमलों का नवीनतम दौर है. सेना ने कहा कि कुछ देर पहले, आईडीएफ ने ईरान से इजरायल की ओर दागी गई मिसाइलों की पहचान की.
ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स (IRGC) ने घोषणा की है कि ईरान के इस्फहान शहर के ऊपर एक घुसपैठ करने वाले MQ-9 ड्रोन को रोका गया और मार गिराया गया.
अमेरिकी सेना के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ, जनरल रैंडी जॉर्ज ने पीट हेगसेथ के जरिए पद से हटाए जाने के बाद लिखे अपने विदाई पत्र में कहा कि सेना चरित्रवान नेताओं की हकदार है. जॉर्ज ने लिखा,'मुझे पता है कि आप... अपने मिशन पर पूरी तरह से केंद्रित रहेंगे और नौकरशाही की बाधाओं को पार करते हुए हमारे सैनिकों को वह सब कुछ उपलब्ध कराएंगे जिसकी उन्हें जरूरत है.'
ईरान ने ट्रंप के 48 घंटे वाले अल्टीमेटम को सख्ती से खारिज कर दिया है. ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि अगर ईरान तय समय में समझौता नहीं करता या होर्मुज को नहीं खोलता, तो उस पर कड़ी सैन्य कार्रवाई होगी. इसके जवाब में ईरान की केंद्रीय सैन्य कमान के अधिकारी जनरल अली अब्दुल्लाही ने ट्रंप के बयान को “बेबस, घबराया हुआ, असंतुलित और मूर्खतापूर्ण” बताया. उन्होंने साफ कहा कि ईरान दबाव में आने वाला नहीं है. इस बयान के बाद अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ गया है और हालात और गंभीर हो गए हैं.
जापान की मित्सुई ओएसके लाइन्स का कहना है कि भारतीय ध्वज वाला एलपीजी टैंकर ग्रीन सानवी, जो उसकी एक सहायक कंपनी के स्वामित्व में है, युद्ध शुरू होने के बाद खाड़ी में फंसने के बाद शनिवार को समुद्र पार करने में सफल रहा. एनएचके प्रसारक के अनुसार, मित्सुई ओएसके ने कहा, चालक दल, जहाज और माल की सुरक्षा की पुष्टि हो गई है. यह टैंकर उन 45 जापान से जुड़े जहाजों में शामिल था जो खाड़ी क्षेत्र में फंसे हुए हैं.
तेहरान अभियोजक कार्यालय ने विदेश में दुश्मन का समर्थन करने के आरोपी 100 से ज्यादा हाई-प्रोफाइल व्यक्तियों की संपत्ति जब्त करने और बैंक खातों को फ्रीज करने का आदेश दिया है. फार्स समाचार एजेंसी के मुताबिक, इन व्यक्तियों में ईरान इंटरनेशनल और मनोतो समाचार आउटलेट्स के कई अभिनेता, खिलाड़ी और पत्रकार शामिल थे, जिन पर तेहरान इजरायल से संबंध रखने का आरोप लगाता है. रिपोर्ट में इन व्यक्तियों के नाम नहीं बताए गए.
Iran US War: विज्ञान मंत्री के मुताबिक, युद्ध शुरू होने के बाद से अमेरिका-इजरायल हमलों में ईरान के 30 यूनिवर्सिटीज प्रभावित हुई हैं. ईरान के विज्ञान, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी मंत्री हुसैन सिमाई सरफ ने दक्षिणी तेहरान में एक विश्वविद्यालय अनुसंधान केंद्र पर हुए हमले के बाद के हालात का जायजा लेते हुए पत्रकारों से बात की. अल जजीरा के मुताबिक, शुक्रवार को हुए हवाई हमले में शाहिद बेहेश्टी विश्वविद्यालय का लेजर और प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र क्षतिग्रस्त हो गया. सरफ ने बताया कि 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद से अमेरिका और इज़राइल के हमलों से कम से कम 30 विश्वविद्यालयों के कुछ हिस्से प्रभावित हुए हैं.