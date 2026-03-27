Us-Iran-Israel Live: जंग के बोझ तले चरमराई IDF! क्या सैनिकों के कमी से खत्म हो जाएगी इजरायली फौज?

Us-Israel-Iran0War Live Updates: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह तेहरान के अनुरोध पर ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले 10 दिनों के लिए रोक रहे हैं. यह इस बात का इशारा है कि संघर्ष जारी रहने के बावजूद कूटनीति के लिए एक संभावित रास्ता खुल सकता है. ट्रंप ने 'ट्रुथ सोशल' पर एक पोस्ट में लिखा,'ईरानी सरकार के अनुरोध के मुताबिक, मैं एनर्जी प्लांट को नष्ट करने की कार्रवाई को 10 दिनों के लिए, यानी सोमवार, 6 अप्रैल-2026 को रात 8 बजे (ईस्टर्न टाइम) तक के लिए रोक रहा हूं.'

ट्रंप ने इशारा दिया कि बातचीत चल रही है और उसमें प्रगति के संकेत भी दिख रहे हैं. उन्होंने कहा,'बातचीत जारी है और यह बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है.' इसके साथ ही उन्होंने संघर्ष की मीडिया कवरेज में आ रहे, उनके शब्दों में, गलत बयानों का भी खंडन किया.

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