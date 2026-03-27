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Hindi NewsदुनियाUs-Iran-Israel Live: जंग के बोझ तले चरमराई IDF! क्या सैनिकों के कमी से खत्म हो जाएगी इजरायली फौज?

Us-Iran-Israel Live: जंग के बोझ तले चरमराई IDF! क्या सैनिकों के कमी से खत्म हो जाएगी इजरायली फौज?

US-Iran-Israel Live Blog: अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जारी जंग का आज 28वां दिन है और आज ट्रंप का कहना है कि उन्होंने ईरान के कहने पर उसके ऊर्जा ठिकानों पर हमले 10 दिन के लिए टाल दिए हैं. मिडिल ईस्ट में चल रहे इस क्राइसिस पर लगातार अपडेट्स के लिए हम यह लाइव ब्लॉग चला रहे हैं. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Mar 27, 2026, 07:12 AM IST
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Us-Iran-Israel Live: जंग के बोझ तले चरमराई IDF! क्या सैनिकों के कमी से खत्म हो जाएगी इजरायली फौज?
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Us-Israel-Iran0War Live Updates: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह तेहरान के अनुरोध पर ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले 10 दिनों के लिए रोक रहे हैं. यह इस बात का इशारा है कि संघर्ष जारी रहने के बावजूद कूटनीति के लिए एक संभावित रास्ता खुल सकता है. ट्रंप ने 'ट्रुथ सोशल' पर एक पोस्ट में लिखा,'ईरानी सरकार के अनुरोध के मुताबिक, मैं एनर्जी प्लांट को नष्ट करने की कार्रवाई को 10 दिनों के लिए, यानी सोमवार, 6 अप्रैल-2026 को रात 8 बजे (ईस्टर्न टाइम) तक के लिए रोक रहा हूं.'

ट्रंप ने इशारा दिया कि बातचीत चल रही है और उसमें प्रगति के संकेत भी दिख रहे हैं. उन्होंने कहा,'बातचीत जारी है और यह बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है.' इसके साथ ही उन्होंने संघर्ष की मीडिया कवरेज में आ रहे, उनके शब्दों में, गलत बयानों का भी खंडन किया.

युद्ध का आज 28वां दिन है और हर दिन बड़े अपडेट्स देखने को मिल रहे हैं. आज के तमाम अपडेट्स जानने के लिए हम आप हमारे इसी लाइव ब्लॉग के साथ बने रह सकते हैं. 

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27 March 2026
07:11 AM

Iran Israel War बुशहर पर हमले के बाद चिंता में IAEA

अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच, ईरान के बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र (NPP) के पास कथित सैन्य हमलों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है. एजेंसी ने चेतावनी दी है कि इस चालू परमाणु सुविधा को होने वाले किसी भी नुकसान से एक बड़ा रेडियोलॉजिकल हादसा हो सकता है, जिसके दूरगामी परिणाम होंगे.

07:08 AM

ईरान ने मुझे जहाज दिए इसलिए मैंने उन्हें 10 दिन का समय दिया- ट्रंप

ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि ईरान ने अपने एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने वाले अमेरिकी हमलों पर सात दिन का ब्रेक मांगा था, लेकिन उन्होंने इस समय सीमा को बढ़ाकर 10 दिन करने का फैसला किया, जिससे डेडलाइन 6 अप्रैल हो गई. फॉक्स न्यूज से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि ईरान ने उनके प्रशासन से संपर्क करके और समय देने का अनुरोध किया था. यह अनुरोध पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच दोनों पक्षों के बीच चल रही कूटनीतिक बातचीत का हिस्सा था.

ट्रंप ने कहा,'उन्होंने मेरे लोगों के जरिए मुझसे बहुत ही विनम्रता से कहा,'क्या हमें और समय मिल सकता है?' क्योंकि हम कल रात की बात कर रहे हैं, जो कि बहुत जल्दी है और अगर वे वह नहीं करते जो उन्हें करना है, तो मैं उनके पावर प्लांट तबाह कर दूंगा.' अपने फैसले के बारे में विस्तार से बताते हुए ट्रंप ने आगे कहा,'उन्होंने सात दिन मांगे थे और मैंने कहा,'मैं तुम्हें 10 दिन दूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे जहाज़ दिए थे.'

07:05 AM

Us-Israel-Iran Live: इजरायल पर मंडराया सैनिकों की कमा का खतरा

इजरायल डिफेंस फोर्सेज के चीफ ऑफ स्टाफ, लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जमीर ने गुरुवार को चेतावनी दी कि वेस्ट एशिया में लड़ाई के बीच बढ़ते ऑपरेशनल प्रेशर और मैनपावर की कमी की वजह से इजरायली सेना 'खुद ही खत्म हो सकती है', टाइम्स ऑफ इजरायल ने रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए बताया. टाइम्स ऑफ इजरायल के मुताबिक, इजरायल के चैनल 13 न्यूज का हवाला देते हुए, जमीर ने यह बात एक सिक्योरिटी कैबिनेट मीटिंग के दौरान कही, जहां उन्होंने सेना की तैयारियों पर गंभीर चिंता जताई. टाइम्स ऑफ इजरायल की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने कथित तौर पर मंत्रियों से कहा,'मैं आपके सामने 10 रेड फ्लैग उठा रहा हूं.'

06:48 AM

Israel Attack on Beirut: इजरायल का दक्षिण बेरूत में बड़ा हमला

लेबनानी मीडिया ने बताया कि शुक्रवार तड़के इजरायल ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरों पर हमला किया. एएफपी संवाददाताओं ने हिजबुल्ला के गढ़ से कई विस्फोटों की आवाज सुनी, जिस पर इजरायल ने इस महीने युद्ध शुरू होने के बाद से बार-बार हमले किए हैं. एएफपी टीवी फुटेज में हमले के बाद इलाके से धुआं उठता हुआ दिखाई दिया. इजरायल ने पहले भी इस क्षेत्र के लिए व्यापक निकासी की चेतावनी जारी की थी, लेकिन शुक्रवार की सुबह तड़के हुए हमले से पहले कोई विशेष चेतावनी नहीं दी थी. आमतौर पर घनी आबादी वाला यह क्षेत्र युद्ध शुरू होने के बाद से लगभग खाली हो गया है और यह स्पष्ट नहीं है कि कोई हताहत हुआ है या नहीं.

06:34 AM

Us Iran War Live: ईरान की होटल मालिकों को भी दी चेतावनी

ईरान ने मध्य पूर्व के होटल संचालकों को कड़ी चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अगर अमेरिकी सैन्य कर्मियों को ठहराने वाले होटल और अन्य नागरिक आवास ऐसी गतिविधियां जारी रखते हैं, तो उन्हें वैध रक्षात्मक लक्ष्य माना जा सकता है. ईरान की अर्ध-सरकारी फार्स न्यूज एजेंसी ने जानकार सूत्रों के हवाले से बताया कि ऐसे स्थान सिर्फ बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि सीरिया, लेबनान और जिबूती में भी अमेरिकी सेना के लिए वैकल्पिक आवास स्थल खोजे गए हैं.

06:32 AM

Iran War Live: हम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर हक रखते हैं- अब्बास अराघची

ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से कहा है कि तेहरान अपने दुश्मनों और उनके सहयोगियों से जुड़े जहाजों को होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने से रोकना अपने कानूनी अधिकारों के दायरे में मानता है.

06:30 AM

US Iran War LIVE: हमने 154 जहाजों को खत्म कर दिया

डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को दावा किया कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ फौजी तौर पर जंग पहले ही जीत ली है और कहा कि अमेरिका और इजरायल के हमलों ने तेहरान की नौसेना और मिसाइल क्षमताओं को काफी कम कर दिया है. फॉक्स न्यूज के साथ एक इंटरव्यू के दौरान, ट्रंप ने अपनी बात दोहराई कि पश्चिम एशिया में चल रहे टकराव के बीच ईरान की फौजी ताकत खत्म हो गई है और कहा कि इस टकराव के दौरान इस्लामिक रिपब्लिक की नौसेना और मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता में भारी कमी आई है. ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने ईरान की नौसेना और वायुसेना की संपत्तियों को, जिनमें दर्जनों जहाज़ शामिल थे, असरदार तरीके से तबाह कर दिया है और ईरान की मिसाइल ताकतों को काफी कमजोर कर दिया है. हमने 154 जहाजो को खत्म कर दिया, जो काफी अच्छे जहाज थे.

 

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Tahir Kamran

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2015 से 'पंजाब केसरी' ग्रुप के उर्दू अखबार ‘हिंद समाचार’ से किया, जहां वे कंटेट राइटर से पेज डिजाइनर तक पहुं...और पढ़ें

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