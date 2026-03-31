US Iran War Live: अभी आधा मिशन पूरा हुआ है, बाकी जंग बेकाबू... नेतन्याहू बोले- ईरान युद्ध की कोई डेडलाइन नहीं

US-Israel-Iran War Day 32 Live Updates: अमेरिका-इजरायल और ईरान जंग का आज 32वां दिन है और अब खबर आ रही है कि अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप युद्ध के वित्तीय बोझ को वहन करने में अरब देशों से मदद मांगने में दिलचस्पी रखते हैं. यह जानकारी खुद व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लीविट ने सोमवार को दी है. पत्रकारों से बात करते हुए कैरोलिन ने कहा कि ट्रंप युद्ध की लागत को वहन करने में अरब देशों से मदद मांगने में रुचि रखते हैं और उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रपति इस मुद्दे पर आगे बात कर सकते हैं.

ईरान ने भी उठाया बड़ा कदम

इसके अलावा दूसरी तरफ ईरान ने बड़ी चाल चलते हुए उस प्रस्ताव को संसद में हरी झंडी दे दी है, जिसके तहत अब वो होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूल करेगा. आयोग के एक सदस्य ने ऐलान किया है कि योजना को औपचारिक रूप से हरी झंडी दिखा दी है, जिसमें होर्मुज के लिए सुरक्षा व्यवस्था, जहाज सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, वित्तीय व्यवस्था और रियाल-आधारित टोल सिस्टम के एग्जीक्यूशन समेत प्रमुख क्षेत्रों की डिटेल दी गई है. ईरान की इस योजना में अमेरिकी-इजरायली जहाजों की आवाजाही पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है.

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