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Hindi NewsदुनियाUS Iran War Live: अभी आधा मिशन पूरा हुआ है, बाकी जंग बेकाबू... नेतन्याहू बोले- ईरान युद्ध की कोई डेडलाइन नहीं

US Iran War Live: अभी आधा मिशन पूरा हुआ है, बाकी जंग बेकाबू... नेतन्याहू बोले- ईरान युद्ध की कोई डेडलाइन नहीं

US-Israel-Iran War Day 32 Live: मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष का आज 32वां दिन है. जंग से जुड़े आज के सभी अपडेट्स हम आपको इसी लाइव ब्लॉग में देंगे. लगातार अपडेट्स के लिए आप इस लाइव ब्लॉग के साथ बने रह सकते हैं. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Mar 31, 2026, 07:05 AM IST
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US Iran War Live: अभी आधा मिशन पूरा हुआ है, बाकी जंग बेकाबू... नेतन्याहू बोले- ईरान युद्ध की कोई डेडलाइन नहीं
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US-Israel-Iran War Day 32 Live Updates: अमेरिका-इजरायल और ईरान जंग का आज 32वां दिन है और अब खबर आ रही है कि अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप युद्ध के वित्तीय बोझ को वहन करने में अरब देशों से मदद मांगने में दिलचस्पी रखते हैं. यह जानकारी खुद व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लीविट ने सोमवार को दी है. पत्रकारों से बात करते हुए कैरोलिन ने कहा कि ट्रंप युद्ध की लागत को वहन करने में अरब देशों से मदद मांगने में रुचि रखते हैं और उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रपति इस मुद्दे पर आगे बात कर सकते हैं.

ईरान ने भी उठाया बड़ा कदम

इसके अलावा दूसरी तरफ ईरान ने बड़ी चाल चलते हुए उस प्रस्ताव को संसद में हरी झंडी दे दी है, जिसके तहत अब वो होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूल करेगा. आयोग के एक सदस्य ने ऐलान किया है कि योजना को औपचारिक रूप से हरी झंडी दिखा दी है, जिसमें होर्मुज के लिए सुरक्षा व्यवस्था, जहाज सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, वित्तीय व्यवस्था और रियाल-आधारित टोल सिस्टम के एग्जीक्यूशन समेत प्रमुख क्षेत्रों की डिटेल दी गई है. ईरान की इस योजना में अमेरिकी-इजरायली जहाजों की आवाजाही पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है.

32 वें दिन के तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे इस लाइव ब्लॉग के साथ बने रह सकते हैं, यहां हम आपको मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के सभी छोटे-बड़े अपडेट्स मुहैया कराएंगे. 

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31 March 2026
07:05 AM

Israel News: दोषी पाए गए फिलिस्तीनियों को सजा-ए-मौत देगा इजरायल

अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध को लेकर खाड़ी देशों का रुख अब पहले से ज्यादा सख्त होता दिख रहा है। Donald Trump पर दबाव बढ़ रहा है कि वे ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई जारी रखें और अभी युद्ध खत्म न करें। Saudi Arabia और United Arab Emirates जैसे बड़े खाड़ी देश मानते हैं कि ईरान अभी पूरी तरह कमजोर नहीं हुआ है और इस मौके का इस्तेमाल करके उसके शासन और सैन्य ताकत को पूरी तरह खत्म किया जा सकता है।

शुरुआत में इन देशों ने शिकायत की थी कि अमेरिका और Israel ने हमला करने से पहले उन्हें ठीक से जानकारी नहीं दी और यह युद्ध पूरे क्षेत्र के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन अब वही देश अमेरिका से कह रहे हैं कि युद्ध तब तक जारी रहना चाहिए जब तक ईरान के नेतृत्व में बड़ा बदलाव न हो जाए या उसके व्यवहार में पूरी तरह बदलाव न आ जाए।

06:54 AM

US Iran War: अमेरिकी सेना को सऊदी से बाहर निकालने का सही- ईरान

ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि सऊदी अरब के लिए अमेरिकी सेना को बाहर निकालने का 'सही समय' आ गया है. ईरान के शीर्ष राजनयिक ने सोमवार को सऊदी अरब से अपने क्षेत्र से अमेरिकी सेना को बाहर निकालने का आग्रह किया और दोहराया कि क्षेत्र में उसके हमले केवल उसके दुश्मनों को निशाना बनाते हैं. विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा,'ईरान सऊदी अरब साम्राज्य का सम्मान करता है और उसे एक भाईचारा राष्ट्र मानता है. हमारे अभियान उन शत्रु आक्रमणकारियों को निशाना बनाते हैं जो न तो अरबों का सम्मान करते हैं और न ही ईरानियों का और न ही कोई सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं. अमेरिकी सेना को बाहर निकालने का यह सही समय है.'

06:53 AM

Iran War Live: बढ़ते दबाव के बीच अरब नेता सऊदी अरब में बैठक कर रहे हैं.

सोमवार को सऊदी अरब और कतर जैसे खाड़ी देशों के नेताओं ने, साथ ही अमेरिका के प्रमुख सहयोगी जॉर्डन के नेताओं ने, क्षेत्रीय तनाव में हो रहे इजाफे और इसे और बढ़ने से रोकने के उपायों पर चर्चा करने के लिए व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की. सऊदी अरब के तटीय शहर जेद्दा में शिखर सम्मेलन के बाद, तीनों देशों ने बयान जारी कर चेतावनी दी कि ईरान द्वारा जारी हमले, जिनमें नागरिक ठिकानों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर हमले शामिल हैं, एक खतरनाक स्थिति को बढ़ा रहे हैं.

06:51 AM

Iran US War Live: अभी आधा मिशन कंप्लीट हुआ- नेतन्याहू

इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी मीडिया आउटलेट न्यूजमैक्स को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि वे ईरान के साथ जंग खत्म करने की समयसीमा तय नहीं करना चाहते. इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि अभी उनका आधा मिशन पूरा हुआ है और आधी बाकी है. 

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Tahir Kamran

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2015 से 'पंजाब केसरी' ग्रुप के उर्दू अखबार ‘हिंद समाचार’ से किया, जहां वे कंटेट राइटर से पेज डिजाइनर तक पहुं...और पढ़ें

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