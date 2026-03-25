US-Israel-Iran War Live Updates: हूती के रीजनल हेडक्वार्टर पर एयर स्ट्राइक, हमले में अब तक 15 लड़ाकों की मौत

US-Israel-Iran War Live Updates: ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच युद्ध का आज 26वां दिन है. ये युद्ध अभी भी खत्म होने की ओर दिखाई नहीं दे रहा है भीषण जंग के बीच हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं. हालांकि इस बीच सोमवार की रात को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का दावा जरूर किया है कि ईरान अब समझौते के मूड में दिखाई दे रहा है. जबकि ईरानी अधिकारियों ने इसे पूरी तरह से झूठलाया है. वहीं इस जंग के दौरान पूरी दुनिया की निगाहें समुद्री मार्ग होर्मुज स्ट्रेट पर बनी हुई है. कई देशों ने इस रास्ते से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है, क्योंकि वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से गुजरता है. अमेरिका-इजरायल बनाम ईरान से जुड़े युद्ध की हर ताजा अपडेट के लिए पेज को रिफ्रेश करते रहें.

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