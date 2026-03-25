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Hindi NewsदुनियाUS-Israel-Iran War Live Updates: हूती के रीजनल हेडक्वार्टर पर एयर स्ट्राइक, हमले में अब तक 15 लड़ाकों की मौत

US-Israel-Iran War Live Updates: हूती के रीजनल हेडक्वार्टर पर एयर स्ट्राइक, हमले में अब तक 15 लड़ाकों की मौत

US-Israel-Iran War Live Updates : युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत अभी चल रही है और ईरान अब समझदारी की बात कर रहा है. वहीं ईरान के अधिकारियों ने इन दावों को सिरे से खारिज करते हुए इसे फेक न्यूज बताया है. कुल मिलाकर, जंग के हालात अभी और बिगड़ते नजर आ रहे हैं और शांति की कोई साफ राह फिलहाल नहीं दिख रही है.

 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Mar 25, 2026, 08:57 AM IST
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अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच युद्ध के बीच होर्मुज पर मित्र देशों को राहत
अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच युद्ध के बीच होर्मुज पर मित्र देशों को राहत
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US-Israel-Iran War Live Updates: ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच युद्ध का आज 26वां दिन है. ये युद्ध अभी भी खत्म होने की ओर दिखाई नहीं दे रहा है भीषण जंग के बीच हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं. हालांकि इस बीच सोमवार की रात को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का दावा जरूर किया है कि ईरान अब समझौते के मूड में दिखाई दे रहा है. जबकि ईरानी अधिकारियों ने इसे पूरी तरह से झूठलाया है. वहीं इस जंग के दौरान पूरी दुनिया की निगाहें समुद्री मार्ग होर्मुज स्ट्रेट पर बनी हुई है. कई देशों ने इस रास्ते से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है, क्योंकि वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से गुजरता है. अमेरिका-इजरायल बनाम ईरान से जुड़े युद्ध की हर ताजा अपडेट के लिए पेज को रिफ्रेश करते रहें.

 

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25 March 2026
08:30 AM

US-Israel-Iran War Live Updates: मिलिशिया के रीजनल हेडक्वार्टर पर एयर स्ट्राइक, 15 लड़ाकों की मौत

न्यूज एजेंसी रॉयटर के मुताबिक मंगलवार (24 मार्च) को इराक के अनबार प्रांत में ईरान समर्थित शिया मिलिशिया के रिजनल हेडऑफिस और उनके नेताओं के आवास पर अचानक से भीषण एयर स्ट्राइक हुई. इन हमलों में 15 लड़ाके ढेर हो गए, जबकि 30 से ज्यादा घायल हैं. इराक की ऑर्मी ने इस हमले के पीछे अमेरिका और इजरायल का हाथ बताया. इस हमले में मरने वालों की संख्या में अभी इजाफा हो सकता है. 

07:30 AM

US-Israel-Iran War Live Updates: चौथे सप्ताह में पहुंच चुकी है जंग, दुनिया भर के बाजारों में उथल-पुथल

न्यूज एजेंसी Reuters ने सबसे पहले 18 मार्च को यह रिपोर्ट दी थी कि ट्रंप प्रशासन हजारों अतिरिक्त US सैनिकों को तैनात करने पर विचार कर रहा है. इस कदम से विकल्पों का दायरा बढ़ जाएगा, जिसमें ईरानी सीमा के अंदर भी सेना की तैनाती शामिल हो सकती है. इस तरह के तनाव बढ़ने से संघर्ष में जोखिम काफी बढ़ सकता है. यह संघर्ष पहले ही अपने चौथे सप्ताह में पहुंच चुका है और इसने दुनिया भर के बाजारों में उथल-पुथल मचा दी है.

07:27 AM

US-Israel-Iran War Live Updates: मिडिल ईस्ट में हजारों सैनिक उतारने की तैयारी कर रहा है अमेरिका

पेंटागन US सेना की खास 82वीं एयरबोर्न डिवीज़न के हजारों सैनिकों को मिडिल ईस्ट भेजने की तैयारी में है. इस मामले से जुड़े दो लोगों ने मंगलवार को Reuters को यह जानकारी दी. यह US की सैन्य ताकत में एक और बड़ा इजाफा होगा, ठीक उस समय जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप युद्ध खत्म करने के लिए तेहरान के साथ किसी संभावित समझौते की बात कर रहे हैं.

07:26 AM

US-Israel-Iran War Live Updates: ईरान का यह संदेश वैश्विक तेल आपूर्ति और व्यापार के लिए काफी महत्वपूर्ण

गौरतलब है कि IMO अंतरराष्ट्रीय शिपिंग की सुरक्षा सुनिश्चित करने और समुद्री प्रदूषण को रोकने के लिए जिम्मेदार संस्था है. ऐसे में ईरान का यह संदेश वैश्विक व्यापार और तेल आपूर्ति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक है.

07:24 AM

US-Israel-Iran War Live Updates: ईरान के संदेश को समुद्र संगठन के 176 देशों से साझा किया गया

यह जानकारी ईरान के विदेश मंत्रालय द्वारा भेजे गए एक आधिकारिक नोट में दी गई. यह नोट रविवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य देशों और महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को भेजा गया था. इसके बाद मंगलवार को इसे लंदन स्थित अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के 176 सदस्य देशों के बीच भी साझा किया गया.

07:20 AM

US-Israel-Iran War Live Updates: मिडिल ईस्ट जंग के बीच ईरान के दोस्त देशों को होर्मुज से राहत की खबर

ईरान ने वैश्विक समुद्री यातायात को लेकर एक अहम संदेश दिया है. उसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) को सूचित किया है कि गैर-दुश्मन देशों के जहाज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें पहले ईरानी अधिकारियों के साथ समन्वय करना होगा.

07:15 AM

US-Israel-Iran War Live Updates: मिडिल ईस्ट जंग के बीच ईरान के दोस्त देशों को होर्मुज से राहत की खबर

ईरान ने वैश्विक समुद्री यातायात को लेकर एक अहम संदेश दिया है. उसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) को सूचित किया है कि गैर-दुश्मन देशों के जहाज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें पहले ईरानी अधिकारियों के साथ समन्वय करना होगा.

07:15 AM

US-Israel-Iran War Live Updates: मिडिल ईस्ट जंग के बीच ईरान के दोस्त देशों को होर्मुज से राहत की खबर

ईरान ने वैश्विक समुद्री यातायात को लेकर एक अहम संदेश दिया है. उसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) को सूचित किया है कि गैर-दुश्मन देशों के जहाज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें पहले ईरानी अधिकारियों के साथ समन्वय करना होगा.

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Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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