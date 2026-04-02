US-Israel Iran War LIVE: ईरान में मौत का तांडव, इजरायल-US के बम-मिसाइलों ने अब तक ली 2076 लोगों की जान

US-Israel Iran War Live Updates: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ जारी सैन्य अभियान पर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि 'ऑपरेशन एपिक फ्यूरी' अपने मुख्य लक्ष्य के करीब पहुंच चुका है, लेकिन जरूरत पड़ी तो हमले जारी रहेंगे. ट्रंप ने व्हाइट हाउस से दिए अपने संबोधन में अमेरिकी सेना की कार्रवाई को निर्णायक बताया और कहा कि पिछले चार हफ्तों में जबरदस्त सफलता मिली है.

ट्रंप ने दावा किया कि ईरान की नौसेना पूरी तरह खत्म हो चुकी है और उसकी वायुसेना भी बुरी तरह तबाह हो गई है. उन्होंने आगे कहा कि ईरान की मिसाइल और ड्रोन हमले करने की क्षमता को काफी हद तक खत्म कर दिया गया है. साथ ही हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों और लॉन्चिंग सिस्टम को भी बड़े पैमाने पर नष्ट किया गया है.

उन्होंने यह भी कहा कि इस अभियान का मकसद ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना और उसके आतंकी नेटवर्क को खत्म करना है. ट्रंप के मुताबिक, अगर अमेरिका ने 2015 के न्यूक्लियर डील से खुद को अलग नहीं किया होता, तो आज ईरान के पास बड़े पैमाने पर परमाणु हथियार होते.

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ट्रंप ने साफ चेतावनी दी कि अगर ईरान ने समझौता नहीं किया, तो अमेरिका अगले 2-3 हफ्तों में और भी बड़े हमले करेगा. उन्होंने कहा कि अमेरिका के पास कई अहम टारगेट हैं, जिनमें बिजली संयंत्र और ऑयल सेक्टर भी शामिल हैं. हालांकि अब तक तेल ठिकानों पर हमला नहीं किया गया है.