US-Israel Iran War LIVE: ईरान में मौत का तांडव, इजरायल-US के बम-मिसाइलों ने अब तक ली 2076 लोगों की जान

US-Israel Iran War Live Updates: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज राष्ट्र के नाम संबोधन किया है. इस दौरान उन्होंने एक बार फिर कहा अगर कोई समझौता नहीं हुआ, तो मैं ईरान में बिजली बनाने वाले सभी प्लांट, तेल रिफाइनरियों और खार्ग द्वीप को पूरी तरह से तबाह कर दूंगा.
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US-Israel Iran War Live Updates: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ जारी सैन्य अभियान पर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि 'ऑपरेशन एपिक फ्यूरी' अपने मुख्य लक्ष्य के करीब पहुंच चुका है, लेकिन जरूरत पड़ी तो हमले जारी रहेंगे. ट्रंप ने व्हाइट हाउस से दिए अपने संबोधन में अमेरिकी सेना की कार्रवाई को निर्णायक बताया और कहा कि पिछले चार हफ्तों में जबरदस्त सफलता मिली है.
ट्रंप ने दावा किया कि ईरान की नौसेना पूरी तरह खत्म हो चुकी है और उसकी वायुसेना भी बुरी तरह तबाह हो गई है. उन्होंने आगे कहा कि ईरान की मिसाइल और ड्रोन हमले करने की क्षमता को काफी हद तक खत्म कर दिया गया है. साथ ही हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों और लॉन्चिंग सिस्टम को भी बड़े पैमाने पर नष्ट किया गया है.
उन्होंने यह भी कहा कि इस अभियान का मकसद ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना और उसके आतंकी नेटवर्क को खत्म करना है. ट्रंप के मुताबिक, अगर अमेरिका ने 2015 के न्यूक्लियर डील से खुद को अलग नहीं किया होता, तो आज ईरान के पास बड़े पैमाने पर परमाणु हथियार होते.
ट्रंप ने साफ चेतावनी दी कि अगर ईरान ने समझौता नहीं किया, तो अमेरिका अगले 2-3 हफ्तों में और भी बड़े हमले करेगा. उन्होंने कहा कि अमेरिका के पास कई अहम टारगेट हैं, जिनमें बिजली संयंत्र और ऑयल सेक्टर भी शामिल हैं. हालांकि अब तक तेल ठिकानों पर हमला नहीं किया गया है.
Iran War: डोनाल्ड ट्रंप ने पाम बॉन्डी को US अटॉर्नी जनरल के पद से हटाया
राष्ट्रपति ट्रंप ने गुरुवार को घोषणा की कि उन्होंने अटॉर्नी जनरल पाम बोंडी को पद से हटा दिया है.
ट्रंप ने 'ट्रुथ सोशल' पर लिखा, "पाम बोंडी एक महान अमेरिकी देशभक्त और एक वफादार दोस्त हैं, जिन्होंने पिछले एक साल से मेरी अटॉर्नी जनरल के तौर पर पूरी निष्ठा से सेवा की है. पाम ने हमारे पूरे देश में अपराधों पर नकेल कसने का शानदार काम किया है, जिसके चलते हत्याओं के मामले 1900 के बाद से अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं."
"हम पाम को बहुत पसंद करते हैं, और वह अब निजी क्षेत्र में एक बेहद ज़रूरी और अहम नई नौकरी में जा रही हैं, जिसकी घोषणा जल्द ही की जाएगी. वहीं, हमारे डिप्टी अटॉर्नी जनरल और कानून के बहुत ही काबिल और सम्मानित जानकार, टॉड ब्लैंच, अब कार्यवाहक अटॉर्नी जनरल के तौर पर कार्यभार संभालेंगे."
न्याय विभाग ने इस मामले पर टिप्पणी के अनुरोध का कोई जवाब नहीं दिया है.
राष्ट्रपति की एक मुखर समर्थक रहीं बोंडी, एपस्टीन फाइलों को संभालने के अपने तरीके को लेकर लगातार बढ़ती जांच-पड़ताल के घेरे में रही हैं.
मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा पुल गिरा, क्या बोले ट्रंप?
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान का सबसे बड़ा पुल गिर गया, अब कभी इस्तेमाल नहीं होगा — अभी और भी बहुत कुछ होना बाकी है! ईरान के लिए डील करने का समय आ गया है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, और जो अब भी एक महान देश बन सकता है, उसमें से कुछ भी नहीं बचा है!
Iran-US War: जब पाकिस्तान के रिपोर्टर ने ही पूछ लिया सुरक्षा पर सवाल
जब यह पूछा गया कि क्या ईरानी वार्ताकारों को अमेरिका के साथ बातचीत के लिए इस्लामाबाद आने में सुरक्षित महसूस होता है, तो पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने जवाब दिया: "ईरान के साथ हमारी बातचीत से हमें पता चला है कि वे आने को तैयार हैं... इस्लामाबाद सुरक्षित है."
Iran War: ईरान में मरने वालों की संख्या 2,076 तक पहुंची
ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, 28 फरवरी से अब तक पूरे ईरान में अमेरिका और इज़राइल के हमलों में कम से कम 2,076 लोग मारे गए हैं और 26,500 घायल हुए हैं।
Iran War: GCC प्रमुख ने ईरानी हमलों की निंदा की, अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया
महासचिव जस्सिम अल-बुदैवी ने हाल के ईरानी हमलों की निंदा करते हुए, इन्हें खाड़ी देशों की संप्रभुता का गंभीर उल्लंघन बताया है.
अल-बुदैवी ने UN सुरक्षा परिषद से कहा, “GCC इन हमलों को तुरंत रोकने, क्षेत्र में सुरक्षा, स्थिरता और शांति बहाल करने, तथा हवाई और समुद्री आवागमन की सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं की सुरक्षा और वैश्विक ऊर्जा बाजारों की रक्षा सुनिश्चित करने की तत्काल आवश्यकता को दोहराता है.”
“GCC देश UN चार्टर के अनुच्छेद 51 के अनुसार आत्मरक्षा के अपने स्वाभाविक अधिकार की पुष्टि करते हैं, और अपनी संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, नागरिकों और निवासियों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करेंगे; साथ ही वे किसी भी ऐसे खतरनाक तनाव को टालने की अपनी अटूट प्रतिबद्धता को भी नहीं छोड़ेंगे, जिससे किसी का कोई भला नहीं होता.”
Iran War Live: जंग के बीच पुतिन और सऊदी क्राउन प्रिंस ने की बातचीत
रूस के राष्ट्रपति पुतिन और सऊदी क्राउन प्रिंस ने मध्य पूर्व में संकट से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की. दोनों पक्षों ने वैश्विक तेल बाजार में स्थिरता लाने के लिए OPEC+ गठबंधन के भीतर मिलकर काम करने के महत्व पर जोर दिया. दोनों पक्षों ने मध्य पूर्व में संकट से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की.
पुतिन और सऊदी क्राउन प्रिंस ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के उच्च स्तर पर संतोष जताया. दोनों पक्षों ने मध्य पूर्व में बिगड़ती सैन्य और राजनीतिक स्थिति पर गहरी चिंता जताई. पुतिन और सऊदी क्राउन प्रिंस ने मध्य पूर्व में सैन्य अभियानों को तत्काल रोकने की जरूरत पर जोर दिया.
Iran War: UAE ने 19 मिसाइलों और 26 ड्रोन को रोका
संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि उसके हवाई रक्षा सिस्टम ने गुरुवार को 19 बैलिस्टिक मिसाइलों और 26 ड्रोन को रोका. यह जानकारी X पर पोस्ट किए गए एक अपडेट में दी गई है. युद्ध शुरू होने के बाद से, मंत्रालय ने कुल 2,038 ड्रोन, 19 क्रूज़ मिसाइलें और 457 बैलिस्टिक मिसाइलें दर्ज की हैं.
Iran War: होर्मुज पर यूके की बातचीत में शामिल होगा भारत
MEA के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, UK ने होर्मुज जलमार्ग पर बातचीत के लिए कई देशों को आमंत्रित किया है, जिनमें भारत भी शामिल है. हमारी तरफ से, विदेश सचिव इस बैठक में शामिल हो रहे हैं."
उन्होंने कहा, "हम ईरान और वहां के अन्य देशों के संपर्क में हैं ताकि यह देख सकें कि हम अपने जहाजों के लिए बिना किसी रुकावट के और सुरक्षित आवाजाही कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं; ये जहाज LPG, LNG और अन्य उत्पादों सहित कई तरह का सामान ले जा रहे हैं."
उन्होंने आगे कहा, "पिछले कुछ दिनों में हुई बातचीत के जरिए, हमारे छह भारतीय जहाज होर्मुज को सुरक्षित रूप से पार करने में सफल रहे हैं, और हम संबंधित पक्षों के साथ लगातार संपर्क में हैं."
Iran-Israel Live: मिडिल ईस्ट के सबसे ऊंचे पुल पर एयरस्ट्राइक, तेहरान से करज के बीच संपर्क टूटा
फार्स न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, ईरान की राजधानी तेहरान को पश्चिमी शहर करज से जोड़ने वाले एक हाईवे पुल पर आज हवाई हमले हुए.रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि शुरुआती आकलन के मुताबिक, इन हमलों में कई लोग घायल हुए हैं और करज के अन्य इलाकों को भी निशाना बनाया गया है.
फ़ार्स ने आगे बताया कि B1 पुल को मध्य-पूर्व का सबसे ऊंचा पुल माना जाता है और इसका उद्घाटन इसी साल की शुरुआत में किया गया था.
Iran War: 'सुरक्षित हाथों में हमारे भारतीय मित्र'
मिडिल ईस्ट पिछले 34 दिनों से युद्ध की आग में झुलस रहा है. अमेरिका लगातार ईरान को निशाना बना रहा है; तो वहीं, तेहरान की ओर से जोरदार पलटवार किया जा रहा है. इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ युद्ध अपने आखिरी चरण में है और यह अगले एक से दो हफ्तों में समाप्त हो सकता है. यहां पढ़ें पूरी खबर.
मलेशियाई सरकारी कर्मचारी करेंगे वर्क फ्रॉम होम
प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने कहा है कि मलेशिया के सरकारी मंत्रालयों, एजेंसियों और सरकारी कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए घर से काम करने का एक नया निर्देश 15 अप्रैल से लागू होगा.
कल देर रात एक बयान में PM ने कहा, "इसका मकसद ईंधन की खपत कम करना और ऊर्जा आपूर्ति की निरंतरता सुनिश्चित करना है."
अनवर ने कहा कि इस नीति के बारे में और ज़्यादा जानकारी आने वाले हफ़्तों में दी जाएगी. उन्होंने यह भी बताया कि सरकारी तेल कंपनी पेट्रोनास और दूसरी कंपनियाँ फ़िलहाल ईंधन और बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने पर काम कर रही हैं.
मलेशिया पंप पर ईंधन की कीमतें कम रखने की कोशिश में हर महीने लगभग 1 अरब डॉलर की सब्सिडी भी दे रहा है.
Iran War Live: ईरान के नागरिक और ऐतिहासिक स्थलों पर हमले बढ़े
ईरानी रेड क्रिसेंट सोसाइटी के अनुसार, युद्ध के दौरान अमेरिका और इजरायल के हमलों से 113,000 से ज्यादा नागरिक स्थलों को नुकसान पहुंचा है. इनमें 90,063 घर, 21,059 व्यावसायिक इमारतें और 760 शिक्षण संस्थान शामिल हैं.
Iran-US War Live: 'सरकार के पास 60 दिनों का तेल'
सरकार ने आगे कहा कि भारत के पास 60 दिनों का तेल है. सल्फर की कोई कमी नहीं है.हमारे रिटेल आउटलेट्स नॉर्मल ऑपरेट कर रहे हैं. कमर्शियल सप्लाई को 70% तक रीस्टोर किया गया है. दूसरी ओर, मिरांडा कॉलेज मामले पर सरकार ने कहा कि सोशल मीडिया पर एक क्लिप वायरल थी, उसकी पड़ताल में पता चला कि एलपीजी की दिक्कत नहीं है बल्कि खाने की क्वालिटी को लेकर प्रदर्शन था.
Iran-Israel War Live: 24 घंटों में हिज़्बुल्लाह के 40 लड़ाकों को मार गिराया, इजरायली सेना का दावा
इजरायली सेना ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान उसने हिज्बुल्लाह के दर्जनों सैन्य ठिकानों और बुनियादी ढांचों को निशाना बनाते हुए हवाई हमले किए. इन ठिकानों में हथियारों के गोदाम और लॉन्च साइटें भी शामिल थीं.
Iran-Israel War Live: ईरान जंग के बीच मोदी सरकार क्या बोली?
ईरान युद्ध के बीच भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इसमें कहा गया कि पेट्रोकेमिकल सेक्टर के कई उत्पादों पर इंपोर्ट ड्यूटी 3 महीने के लिए घटाई गई है. जबकि विदेशों से सामान लम्बे रास्ते से सामान आ पा रहा है.उस इलाके में 56% एक्सपोर्ट था. कुछ खास सेक्टर पर इसका असर पड़ेगा. मोदी सरकार ने कहा कि आम दिनों ECGC में 80 से 85% इंश्योरेंस कवर होता है लेकिन अब हमने इसको बढ़कर 100% तक कर दिया है. प्रीमियम नहीं बढ़ाया जाएगा. लेकि इंश्योरेंस कवरेज आने वाले दिनों के लिए बढ़ाकर 95% किया जाएगा. उसका एक्स्ट्रा पैसा सरकार देगी.
Iran-Israel War Live: तेहरान में 100 साल पुराने मेडिकल रिसर्च सेंटर पर हमला
ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता हुसैन करमनपुर ने बताया कि ईरान के पाश्चर इंस्टीट्यूट पर हमला किया गया, जो 1920 में स्थापित एक मेडिकल रिसर्च सेंटर है. इस हमले से सेंटर को काफी नुकसान पहुंचा है. X पर एक पोस्ट में, करमनपुर ने तेहरान में स्थित वैश्विक स्वास्थ्य के इस 100 साल पुराने स्तंभ पर हुए हमले को "अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा पर सीधा हमला" बताया.
ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा,'हमने बार-बार कहा है कि हम उन सभी के साथ अपने अच्छे पड़ोसी वाले रिश्ते बनाए रखने के लिए दृढ़ हैं. समस्या यह है कि अमेरिका और इजरायल, ईरान के खिलाफ अपनी सैन्य आक्रामकता को अंजाम देने के लिए उनके इलाकों का इस्तेमाल कर रहे हैं.' उन्होंने आगे कहा,'यह एक अन्यायपूर्ण युद्ध है, जिसे ईरानी लोगों पर थोपा गया है. हमारे पास जोरदार तरीके से मुकाबला करने के अलावा कोई और चारा नहीं है.
ईरान के तेहरान शहर में में मौजूद 100 साल पुराने मेडिकल संस्थान पाश्चर इंस्टीट्यूट ऑफ ईरान पर हालिया हमलों में निशाना बनाया गया. यह जानकारी ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी है. स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता होसैन केरमानपोर ने इस हमले की कड़ी निंदा की. उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक इमारत पर हमला नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की स्वास्थ्य सुरक्षा पर सीधा खतरा है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि पाश्चर इंस्टीट्यूट, जो एक सदी पुराना और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जुड़ा संस्थान है, उस पर हमला करना वैश्विक स्वास्थ्य व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने जैसा है.
ईरानी मीडिया के जरिए जारी एक बयान में, ईरान के फार्स प्रांत में IRGC के एक जनसंपर्क अधिकारी ने कहा है कि रक्षा प्रणालियों ने शिराज शहर के ऊपर एक इजरायली Hermes 900 ड्रोन को रोककर नष्ट कर दिया.
इस्माइल बगाई ने कहा,'हम युद्ध, बातचीत, संघर्ष-विराम और फिर उसी पैटर्न को दोहराने के इस दुष्चक्र को बर्दाश्त नहीं करेंगे. उन्होंने इस चल रहे संघर्ष को न सिर्फ ईरान के लिए, बल्कि पूरे क्षेत्र और उससे भी आगे के लिए विनाशकारी बताया.
ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ट्रंप के भाषण के जवाब में एक बयान जारी किया है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ने चेतावनी दी थी कि ईरान को दो से तीन हफ्तों के भीतर किसी समझौते पर राजी होना होगा, वरना उसके हर पावर प्लांट पर हमले किए जाएंगे.
इजराइल के चैनल 12 के अनुसार, उत्तरी किरयात शमोना पर हुए रॉकेट हमले के बाद 85 वर्षीय और 34 वर्षीय दो व्यक्ति छर्रों से मामूली रूप से घायल हो गए. इसने शहर में क्षतिग्रस्त घर की एक तस्वीर भी प्रकाशित की, जिसकी दीवारें उड़ गई थीं.
इजरायल के चैनल 12 प्रसारक ने लेबनान से दागे गए रॉकेटों की बौछार के बाद गैलील क्षेत्र की एक बस्ती से उठते धुएं के एक छोटे से बादल की तस्वीर प्रकाशित की है. उस आउटलेट ने बताया कि कुछ ही मिनटों में क्षेत्र में 30 से अधिक रॉकेट दागे गए. यह हमला पिछले एक घंटे में गैलील क्षेत्र में हुआ दूसरा ऐसा हमला था.
इराक में अमेरिकी दूतावास ने एक बयान जारी कर कहा है कि इराक में ईरान समर्थित मिलिशिया समूह अगले 24-48 घंटों में मध्य बगदाद में हमले करने का इरादा रख सकते हैं. इसमें संभावित लक्ष्यों के रूप में अमेरिकी नागरिक, व्यवसाय, विश्वविद्यालय, राजनयिक सुविधाएं, ऊर्जा अवसंरचना, होटल, हवाई अड्डे और अन्य स्थान जिन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका से जुड़ा हुआ माना जाता है, साथ ही इराकी संस्थान और नागरिक लक्ष्य सूचीबद्ध हैं.
चैनल 12 के मुताबिक उत्तरी शहर मेटुला में एक हमला हुआ है, जिसमें कुछ रॉकेटों को रोक दिया गया, जबकि अन्य खुले इलाकों में गिरे.
Iran War Live: सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि हाल के घंटों में उसके डिफेंस सिस्टम ने चार ड्रोन को रोककर नष्ट कर दिया है.
इजरायली सेना ने कुछ ही देर पहले दो बयान जारी किए हैं, जिनमें ईरान की धरती से इजरायल की तरफ दागी गई मिसाइलों के बारे में चेतावनी दी गई है. चैनल 12 ब्रॉडकास्टर की रिपोर्ट के अनुसार, इन हमलों के कारण उत्तरी इजरायल में अलार्म बज उठे हैं.
गुरुवार (2 अप्रैल) सुबह तेल अवीव के पास में एक मिसाइल हमले के बाद सड़क पर अचानक पानी भर गया. चश्मदीदों के वीडियो में दिखा कि मिसाइल गिरने के बाद एक बड़ी पानी की पाइपलाइन फट गई, जिससे पूरी सड़क नदी जैसी दिखने लगी. राहत की बात ये रही कि इस हमले में किसी के घायल होने की खबर नहीं है. IDF ने पुष्टि की कि 2 अप्रैल को ईरान की तरफ से इज़राइल पर मिसाइलें दागी गई थीं.
In Bnei Brak, in central Israel, following the most recent Iranian missile strikes. pic.twitter.com/kgxkAeRLkD
— Josep Goded (@josepgoded) April 2, 2026
लेबनानी सशस्त्र समूह का कहना है कि उसके लड़ाकों ने स्थानीय समयानुसार सुबह 6:10 बजे अल मलिकिया और येरौन की बस्तियों में इजरायली सैनिकों पर रॉकेट दागे. इसमें यह भी कहा गया है कि उसके लड़ाकू विमानों ने सुबह 6 बजे एवेन मेनाकेम की बस्ती को हमलावर ड्रोनों के झुंड से निशाना बनाया.
Donald Trump Live: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज अपने भाषण में ईरान के पूर्व कमांडर कासिम सुलेमानी का जिक्र किया और कहा कि अगर वो होते तो हालात कुछ और होते. ट्रंप ने ऐसा क्यों कहा, जानने के लिए यहां क्लिक करें.
ब्रेंट क्रूड 5% बढ़कर $106/बैरल
US क्रूड 4.2% बढ़कर $104/बैरल
सोने की कीमत करीब 2% गिर गई
अमेरिका के शेयर बाजार पहले बढ़े थे लेकिन अब फ्यूचर्स गिरावट दिखा रहे हैं.
जापान (Nikkei 225) ↓ 1.4%
दक्षिण कोरिया (Kospi) ↓ 3.4%
हांगकांग (Hang Seng) ↓ 0.8%
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा है कि ट्रंप का शक्तिशाली भाषण ईरान में हमारे उद्देश्यों के बारे में स्पष्ट था.
X पर एक पोस्ट में, रुबियो ने उन उद्देश्यों को इस प्रकार सूचीबद्ध किया.
उनके हथियार कारखानों को नष्ट कर दो
उनकी नौसेना को नष्ट कर दो
उनकी वायुसेना को नष्ट कर दो
परमाणु हथियार हासिल करने की उनकी संभावनाओं को नष्ट कर दें
रुबियो ने आगे कहा,'राष्ट्रपति का नेतृत्व दुनिया को यह संदेश देता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका अपने लोगों और अपने हितों की रक्षा करेगा और शक्ति के बल पर शांति बनाए रखेगा.'
कुछ ही देर पहले, IDF ने ईरान से इजरायल की सीमा की ओर दागी गई मिसाइलों की पहचान की है. इस खतरे को रोकने के लिए डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गए हैं. पिछले कुछ मिनटों में, होम फ्रंट कमांड ने संबंधित क्षेत्रों में लोगों के मोबाइल फ़ोन पर सीधे तौर पर एक एहतियाती निर्देश भेजा है.
इजरायल के चैनल 12 ब्रॉडकास्टर का कहना है कि ईरान से देश के उत्तरी इलाकों की ओर दागी गईं मिसाइलों को रोक लिया गया और उनसे कोई हताहत नहीं हुआ. इजरायल के होम फ्रंट ने भी क्रेडिट लेने का अपना निर्देश वापस ले लिया है. इस बीच, ईरान की अर्ध-सरकारी समाचार एजेंसी तस्नीम ने कहा कि मिसाइल हमलों की नई लहर ट्रंप के यह घोषणा करने के बाद शुरू हुई कि उन्होंने ईरान की मिसाइल क्षमताओं को नष्ट कर दिया है.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संबोधन के बाद तेल की कीमतों में बड़ा इजाफा हुआ है. कहा जा रहा है कि ट्रंप का संबोधन खत्म होने के बाद कच्चे तेल की कीमतें 106 डॉलर को पार कर गई हैं.
ट्रंप ने कहा कि हम अपने उद्देश्यों की पूर्ण प्राप्ति तक प्रयास जारी रखेंगे, हमने जो प्रगति की है, उसके लिए धन्यवाद, मैं कह सकता हूं कि हम अमेरिका के सभी उद्देश्यों को जल्द ही, बहुत बहुत जल्द ही पूरा करने की राह पर हैं. हम अगले दो से तीन हफ्तों में उन पर और तेज हमले करने वाले हैं. हम उन्हें वापस पाषाण युग में ले जाएंगे, जहां वे वास्तव में थे.
उन्होंने आगे कहा कि सत्ता परिवर्तन कभी हमारा लक्ष्य नहीं था लेकिन सत्ता परिवर्तन उनके मूल नेता की मृत्यु के कारण हुआ है. उन्होंने यह चेतावनी भी दी है कि अगर कोई समझौता नहीं हुआ तो ईरान के बिजली संयंत्रों पर हमले किए जाएंगे.
ट्रंप ने कहा कि उन देशों के लिए, जिन्हें ईंधन नहीं मिल पा रहा है और जिनमें से कई देशों ने ईरान के खिलाफ इस निर्णायक कार्रवाई में शामिल होने से इनकार कर दिया था, मेरे पास एक सुझाव है: पहला सुझाव यह है कि आप अमेरिका से तेल खरीदें और दूसरी बात, थोड़ी हिम्मत जुटाओ, होर्मुज स्ट्रेट तक जाओ और बस उसे अपने कब्जे में ले लो. ईरान असल में पूरी तरह से तबाह हो चुका है. मुश्किल काम हो चुका है.
ट्रंप ने कहा,'सिर्फ एक साल के अंदर, हमने एक मृत और पंगु देश को दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ देश बना दिया है, जहां कोई महंगाई नहीं है, अमेरिका में रिकॉर्ड तोड़ निवेश हो रहा है और शेयर बाजार अपने अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर है. इन सभी चीजों ने हमें उस 'कैंसर' से छुटकारा पाने के लिए तैयार किया, जो लंबे समय से सुलग रहा था. जिसे 'परमाणु ईरान' के नाम से जाना जाता है और उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है.
अमेरिकी राष्ट्रपति का तर्क है कि ईरान के प्रति उनके टकरावपूर्ण नजरिये, जिसमें उनके पहले कार्यकाल के दौरान 2015 के बहुपक्षीय परमाणु समझौते को रद्द करना भी शामिल है, ने क्षेत्र और इजरायल को विनाश से बचाया.
ट्रंप ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में हस्ताक्षरित यह समझौता ईरान के लिए भारी मात्रा में परमाणु हथियारों का एक विशाल भंडार तैयार करने का मार्ग प्रशस्त करता. इस समझौते के तहत ईरान ने कड़ी अंतरराष्ट्रीय निगरानी में अपने परमाणु कार्यक्रम को काफी हद तक कम कर दिया.
अमेरिकी राष्ट्रपति ने पेट्रोल पंप पर कई लोगों के जरिए महसूस किए जा रहे आर्थिक संकट को स्वीकार किया है, क्योंकि युद्ध शुरू होने से पहले की तुलना में गैस की कीमतों में 25 प्रतिशत से ज्यादा का इजाफा हुआ है. ट्रंप ने सुझाव दिया कि कीमतों में यह वृद्धि केवल अस्थायी है. उन्होंने कहा,'कई अमेरिकी अपने देश में पेट्रोल की कीमतों में हाल ही में हुई वृद्धि को लेकर फिक्रमंद हैं.'
ट्रंप ने आगे कहा कि हम जल्द से जल्द ऑपरेशन खत्म करेंगे और दो से तीन हफ्तों में स्टोन ऐज में ईरान को भेज देंगे. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि ऑपेशन एपिक जारी रहेगा. ट्रंप ने यह भी कहा कि हमारे पास सभी रास्ते है, उनके पास कुछ नहीं है.
ट्रंप ने होर्मुज को लेकर कहा कि हमें उसकी भी कोई जरूरत नहीं है और हमारे पास बहुत गैस है और हम नंबर वन है. जिसे तेल की जरूरत हो वो होर्मुज का ध्यान रखे.
युद्ध के इतिहास में कभी भी किसी दुश्मन को कुछ हफ्तों में इतना साफ और भयानक नुकसान नहीं हुआ. पिछले चार हफ्तों में, हमारी सेना ने युद्ध के मैदान में तेज, निर्णायक, जबरदस्त जीत हासिल की है. आज रात, ईरान की नेवी खत्म हो गई है. उनकी एयर फोर्स बर्बाद हो गई है.
अब हम मध्य-पूर्व से पूरी तरह स्वतंत्र हैं. हम वहां मदद करने के लिए हैं. हमें वहां रहने की कोई जरूरत नहीं है. हमें उनके तेल की जरूरत नहीं है. उनके पास जो कुछ भी है, हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम अपने सहयोगियों की मदद करने के लिए वहाँ हैं।
अपने भाषण में ट्रंप ने आगे कहा,'मैं सशस्त्र बलों को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने वेनेजुएला में मिशन को शानदार ढंग से पूरा किया, ठीक वैसे ही जैसे ईरान में किया था.'
अगर कोई समझौता नहीं हुआ, तो मैं ईरान में बिजली बनाने वाले सभी प्लांट, तेल रिफाइनरियों और खारग द्वीप को पूरी तरह से तबाह कर दूंगा.
ट्रंप ने अपने भाषण में कहा कि अमेरिका के ऑपरेशन फ्यूरी में ईरान के सभी बड़े नेता मारे गए हैं. ईरान की रिजीम ख़त्म हो गई है, हमने उनकी राकेट और मिसाइल फैक्ट्रियां उड़ा दी हैं.
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भाषण का विवरण अभी तक को नहीं पता, लेकिन कुछ अमेरिकी मीडिया रिपोर्टों में यह सुझाव दिया गया है कि ट्रंप इस बात को दोहराएंगे कि अमेरिका विजयी हुआ और इस बात पर जोर देंगे कि संघर्ष जल्द ही समाप्त हो जाएगा. यह एक ऐसा तर्क है जिसे उन्होंने युद्ध के शुरुआती दिनों से ही बार-बार दोहराया है.
Trump Live From White House: ट्रंप व्हाइट हाउस में एक पोडियम से बोलेंगे, यह एक ऐसा स्थान है जिसका उपयोग अक्सर अमेरिकी जनता को महत्वपूर्ण समाचार देने के लिए किया जाता है.
Donald Trump on Middle East War Live: कब? यह संबोधन वाशिंगटन डीसी में स्थानीय समयानुसार रात 9 बजे (भारतीय समय 6.30) शुरू होने वाला है.
Trump Nation Address on Iran War: अगले हफ्ते नाटो चीफ से मिलेंगे ट्रंप
डोनाल्ड ट्रंप अगले हफ्ते नाटो चीफ मार्क रुटे से मुलाकात करेंगे. नाटो के प्रवक्ता का कहना है कि यह दौरा काफी समय पहले से तय था. हालांकि, मौजूदा वैश्विक हालातों और ट्रंप की ओर से नाटो पर बार-बार उठाई जा रही उंगली को देखते हुए इस मुलाकात को खासा अहम माना जा रहा है.
Trump Nation Address on Iran War: ईरान ने हमसे मांगा युद्धविराम- ट्रंप
ट्रंप ने सोशल मीडिया पर दावा किया था कि ईरान ने युद्धविराम की मांग की है. हालांकि, वो इस पर तभी विचार करेंगे जब तेहरान इस रास्ते से सारी बाधाएं हटा देगा. ईरान ने उनकी ऐसी किसी भी मांग से इनकार किया है.
Trump Nation Address on Iran War: होर्मुज स्ट्रेट की जिम्मेदारी संभालें दूसरे देश- ट्रंप
ट्रंप ने कहा था कि अब फ्रांस, जापान, चीन और साउथ कोरिया चीन जैसे देशों को होर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए. उन्हें दूसरे देशों को भी इस समुद्री रास्ते को सुरक्षित रखने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए.
Trump Nation Address Live: दो-तीन हफ्ते में ईरान छोड़ सकती है अमेरिकी सेना- ट्रंप
बताते चलें कि ट्रंप ने इससे पहले कहा था कि अमेरिकी सेना 2-3 हफ्ते में ईरान छोड़ सकती है. उन्होंने यह भी कहा था कि इस जंग को खत्म करने के लिए यूएस को किसी समझौते की जरूरत नहीं है, लेकिन अच्छा प्रस्ताव मिलता है तो वह इस बारे में सोच भी सकता है.
Trump Nation Address Live: मैं कितना महान हूं, आज रात बताऊंगा- ट्रंप
ट्रंप ने अपनी पोस्ट में खुद को महान बताया. अपने कार्यकाल की सफलताओं पर जोर देते हुए ट्रंप ने लिखा, 'आज रात, मैं सबको बताऊंगा कि मैं कितना महान हूं. मैंने कितना शानदार काम किया है.'
Trump Nation Address Live: अगर मैं नहीं होता... तो इजरायल नहीं होता - ट्रंप
ईरान जंग के मुद्दे पर राष्ट्रपति ट्रंप आज अपने देशवासियों को संबोधित करने वाले हैं. इससे पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके खुद की तारीफ की. ट्रंप ने दावा किया, 'अगर मैं नहीं होता तो तो इजरायल नहीं होता. मिडिल-ईस्ट भी नहीं होता. उनके (ईरान के) पास परमाणु हथियार होते.