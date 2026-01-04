US Venezuela Conflict Live Updates: लड़खड़ाते दिखे मादुरो... पत्नी समेत न्यूयॉर्क लाए गए, कहा- गुड नाइट, हेप्पी न्यू इयर

US Venezuela Conflict Live Updates: 3 जनवरी को वेनेजुएला की राजधानी काराकास में कई धमाके हुए. अमेरिका ने ऑपरेशन 'एब्सोल्यूट रिजॉल्व' के जरिए वहां अटैक किया. बाद में खुद डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा करते हुए बताया कि ये हमला इसलिए किया गया ताकि राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किया जा सके और अमेरिका इस ऑपरेशन में सफल भी हुआ.
US Venezuela Conflict Live Updates: 3 जनवरी को वेनेजुएला की राजधानी काराकास में कई धमाके हुए. अमेरिका ने ऑपरेशन 'एब्सोल्यूट रिजॉल्व' के जरिए वहां अटैक किया. बाद में खुद डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा करते हुए बताया कि ये हमला इसलिए किया गया ताकि राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किया जा सके और अमेरिका इस ऑपरेशन में सफल भी हुआ. अमेरिकी वायुसेना ने वेनेजुएला की राजधानी काराकस के पश्चिम में फोर्ट ट्यूना और ला कार्लोटा सैन्य अड्डों पर धमाके किए और निकोलस मादुरो को उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस के साथ गिरफ्तार करके अपने कब्जे में ले लिया. इस पूरे घटनाक्रम से जुड़े पल-पल के अपडेट के लिए बनें रहें हमारे साथ.
अमेरिका ने मादुरो को क्यों पकड़ा?
वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर आरोप हैं कि वो अमेरिका में मादक पदार्थों की तस्करी और अपराध फैलाने में शामिल हैं. डोनाल्ड ट्रंप लागातर उन पर ये आरोप लगाते रहे हैं. ऑपरेशन के दौरान राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को अमेरिकी सेना की डेल्टा फोरर्स ने पकड़ा है. ये अमेरिका सेना की आतंकवाद विरोधी सबसे बड़ी यूनिट है.
लड़खड़ाते दिखे मादुरो...बोले- गुड नाइट, हेप्पी न्यू इयर
पकड़े जाने के बाद मादुरो को न्यू यॉर्क लाया गया है. उनका मैनहैटन के ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन (DEA) ऑफिस से वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो अमेरिकी अधिकारियों से हैप्पी न्यू ईयर कहते दिखे. यहां उन्हें कानूनी कार्यवाही को पूरा करने के लिए लाया गया था. फिर वहां से डिटेंशन सेंटर भेजा गया. अमेरिकी अधिकारी मादुरो को काले कपड़े और हूड पहनाए हुए हेलीकॉप्टर तक ले जाते दिखे. वो लड़खड़ाते दिखे. उनके साथ काली एसयूवी, पुलिस वाहन और सफेद वैनों का काफिला था. अब मादुरो को ब्रुकलिन डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा, फिर अगले हफ्ते मैनहैटन की संघीय अदालत में ड्रग्स और हथियारों से जुड़े मामलों में पेश किया जाएगा.
सफल ऑपरेशन पर ट्रंप ने क्या कहा?
ऑपरेशन 'एब्सोल्यूट रिजॉल्व' के सफल होने के बाद ट्रंप ने कई खुलासे भी किए हैं. उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि इस कार्रवाई में अमेरिकी बलों के कुछ जवान घायल हुए हैं, लेकिन किसी की मौत नहीं हुई. उन्होंने बताया है कि मैने फ्लोरिडा स्थित मार-ए-लागो में एक कमरे से इस पूरे ऑपरेशन को लाइव टीवी शो की तरह देखा.ट्रंप के मुताबिक सैन्य उपकरणों का प्रदर्शन और उनका सटीक तरीके से काम करना अद्भुत था.
ऑपरेशन को लेकर ट्रंप ने वायुसेना की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि 'ये ऑपरेशन ईरान के परमाणु ठिकानों पर की गई कार्रवाई जितना ही प्रभावशाली था. अमेरिकी बलों ने स्टील की बाधाएं तोड़ीं, कोई विमान नहीं खोया गया, हालांकि एक हेलीकॉप्टर को गंभीर नुकसान पहुंचा. मादुरो एक बेहद सुरक्षित किले में था, जहां स्टील के दरवाजे थे और उसके पास भागने के लिए एक सुरक्षित रास्ता भी था, लेकिन अमेरिकी बलों ने उसे घेरकर पकड़ लिया.'
वेनेजुएला को अमेरिका चलाएगा- ट्रंप
4 जनवरी को आए अपडेट के अनुसार, मादुको को न्यूयॉर्क सिटी के मैनहैटन ले जाया गया है, जहां उन्हें मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा. फिर अगले हफते मैनहैटन की फेडरल कोर्ट में उन पर ड्रग्स और हथियार तस्करी से जुड़े मामलों में केस चालाया जाएगा. इधर ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि जब तक वेनेजुएला के हालात ठीक नहीं हो जाते, तब ततक उसे अमेरिका ही चलाएगा.
मादुरो और उनकी पत्नी को अमेरिका लाया गया
ऑपरेशन के बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को 4 जनवरी की आधी रात अमेरिका लाया गया है. अमेरिकी सेना का एक मिमान न्यूयॉर्क के स्टुअर्ट एयर नेशनल गार्ड बेस पर उतरा, फिर कड़ी सुरक्षा के बीच मादुरो को प्लेन से उतारा गया, वे नीले रंग की जैकेट थे, उनका मुंह ढंका हुआ था. मादुरो और उनकी पत्नी को बेस पर बने हैंगर में रखा गया, जहां उनकी मेडिकल जांच की गई.