US Venezuela Conflict Live Updates: लड़खड़ाते दिखे मादुरो... पत्नी समेत न्यूयॉर्क लाए गए, कहा- गुड नाइट, हेप्पी न्यू इयर

US Venezuela Conflict Live Updates: 3 जनवरी को वेनेजुएला की राजधानी काराकास में कई धमाके हुए. अमेरिका ने ऑपरेशन 'एब्सोल्यूट रिजॉल्व' के जरिए वहां अटैक किया. बाद में खुद डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा करते हुए बताया कि ये हमला इसलिए किया गया ताकि राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किया जा सके और अमेरिका इस ऑपरेशन में सफल भी हुआ. अमेरिकी वायुसेना ने वेनेजुएला की राजधानी काराकस के पश्चिम में फोर्ट ट्यूना और ला कार्लोटा सैन्य अड्डों पर धमाके किए और निकोलस मादुरो को उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस के साथ गिरफ्तार करके अपने कब्जे में ले लिया. इस पूरे घटनाक्रम से जुड़े पल-पल के अपडेट के लिए बनें रहें हमारे साथ.

