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Venezuela Earthquake Live: वेनेजुएला में भूकंप को लेकर पीएम मोदी ने जताया दुख, कहा- भारत मदद के लिए तैयार (3253915)

Venezuela Earthquake LIVE Updates: वेनेजुएला में आए शक्तिशाली भूकंप से दहशत फैल गई. कई इलाकों में तेज झटके महसूस किए गए. जान-माल के नुकसान और राहत-बचाव कार्यों से जुड़े सभी ताजा अपडेट यहां पढ़ें.

Written ByRavindra Singh
Published: Jun 25, 2026, 08:48 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 10:11 AM IST
Venezuela Earthquake Live: वेनेजुएला में भूकंप को लेकर पीएम मोदी ने जताया दुख, कहा- भारत मदद के लिए तैयार (3253915)
Image Credit: X- Video Grab
25 June 2026 10:07 AM (IST)

Venezuela Earthquake Live: वेनेजुएला में भूकंप से तबाही पर पीएम मोदी ने जताया दुख, हरसंभव मदद का दिया भरोसा

वेनेजुएला में आए भीषण भूकंपों ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है. इस प्राकृतिक आपदा में जान-माल के नुकसान की खबरों के बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख व्यक्त किया है और प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना जताई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर जारी अपने संदेश में कहा कि वेनेजुएला में आए गंभीर भूकंप से हुई तबाही से वह बेहद दुखी हैं. उन्होंने भारत की जनता की ओर से वेनेजुएला की सरकार और वहां के नागरिकों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त कीं.

 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा,'वेनेजुएला में आए भीषण भूकंपों से हुई तबाही से गहरा दुख हुआ है. भारत की जनता की ओर से मैं वेनेजुएला की सरकार और वहां के लोगों के प्रति हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं, विशेष रूप से उन परिवारों के प्रति जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है. हम घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं और इस कठिन समय में प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता से खड़े हैं. भारत हरसंभव सहायता देने के लिए तैयार है.'

25 June 2026 09:46 AM (IST)

Venezuela Earthquake Live:वेनेजुएला भूकंप पीड़ितों को राहत एवं बचाव के लिए अमेरिका करेगा मदद 

वेनेजुएला में आए लगातार दो शक्तिशाली भूकंपों के बाद हालात गंभीर बने हुए हैं. कई इलाकों में भारी नुकसान की आशंका के बीच अमेरिका ने राहत और बचाव कार्यों में सहयोग देने का फैसला किया है. अमेरिकी प्रशासन ने कहा है कि प्रभावित लोगों तक जल्द से जल्द जरूरी सहायता पहुंचाने के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं. अमेरिकी विदेश विभाग में विदेशी सहायता मामलों के अवर सचिव जेरेमी लेविन के मुताबिक, अमेरिका वेनेजुएला की अंतरिम सरकार के सहयोगियों के साथ समन्वय कर रहा है. शुरुआती चरण में खोज एवं बचाव दल, चिकित्सा सामग्री, मानवीय राहत पैकेज और अन्य आवश्यक संसाधन प्रभावित क्षेत्रों में भेजे जाएंगे.

25 June 2026 09:33 AM (IST)

Venezuela Earthquake Live: एयरपोर्ट और मेट्रो सेवाओं सहित पूरे परिवहन पर पड़ा भूकंप का असर

भूकंप के कारण देश के प्रमुख हवाई अड्डे और कुछ सार्वजनिक परिवहन सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं. अधिकारियों ने बताया कि कई महत्वपूर्ण ढांचों का निरीक्षण किया जा रहा है. कराकास मेट्रो और रेल सेवाओं को भी अस्थायी रूप से रोक दिया गया है ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.मुख्य भूकंप के बाद कई आफ्टरशॉक्स दर्ज किए गए हैं, जिससे लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है. बड़ी संख्या में लोग रात खुले मैदानों और सुरक्षित स्थानों पर बिताने को मजबूर हुए. राहत और बचाव दल प्रभावित इलाकों में तैनात हैं और क्षति का आकलन किया जा रहा है.

25 June 2026 09:15 AM (IST)

Venezuela Earthquake Live: डबल भूकंप के बाद वेनेजुएला में ब्लैक आउट, रोक दी गई गैस सप्लाई

वेनेजुएला बुधवार देर शाम दो शक्तिशाली भूकंपों के झटकों से हिल उठा. महज कुछ सेकंड के अंतराल में आए 7.2 और 7.5 तीव्रता के इन भूकंपों ने देश के कई हिस्सों में भारी अफरा-तफरी मचा दी. राजधानी कराकास समेत कई शहरों में इमारतों को नुकसान पहुंचा, जबकि लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों और दफ्तरों से बाहर निकल आए. भूकंप के बाद संभावित रिसाव और आग जैसी घटनाओं को रोकने के लिए कई प्रभावित क्षेत्रों में गैस आपूर्ति अस्थायी रूप से रोक दी गई. आपदा प्रबंधन एजेंसियां बिजली और गैस नेटवर्क की जांच कर रही हैं ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके. स्थानीय प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा जांच पूरी होने के बाद ही सेवाओं को चरणबद्ध तरीके से बहाल किया जाएगा.

25 June 2026 09:00 AM (IST)

Venezuela Earthquake Live: एक ही दिन आ गया वेनेजुएला, जापान और अमेरिका में भूकंप

एक ही दिन दुनिया के तीन अलग-अलग हिस्सों में आए शक्तिशाली भूकंपों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है. जापान, वेनेजुएला और अमेरिका के कैलिफोर्निया में दर्ज किए गए झटकों के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की अटकलें लगने लगीं कि क्या इन घटनाओं का आपस में कोई संबंध हो सकता है. हालांकि भूकंप विशेषज्ञों का कहना है कि इन घटनाओं को एक-दूसरे से जोड़कर देखना वैज्ञानिक तौर पर सही नहीं है. जापान में 6.9 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया, जबकि वेनेजुएला में 7.5 और 7.2 तीव्रता के दो बड़े झटके महसूस किए गए. वहीं अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में 5.6 तीव्रता का भूकंप आया. कम समय के अंतराल में अलग-अलग देशों में आए इन भूकंपों ने लोगों के बीच चिंता पैदा कर दी.

25 June 2026 08:45 AM (IST)

Venezuela Earthquake Live:सरकार ने देशवासियों से अफवाह नहीं फैलाने की अपील की 

इस बीच, सरकारी नेतृत्व की ओर से देशवासियों से शांत रहने और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने की अपील की गई है. अधिकारियों ने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों से लगातार जानकारी जुटाई जा रही है ताकि राहत कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके. हालांकि, जान-माल के नुकसान को लेकर अलग-अलग दावे सामने आ रहे हैं, लेकिन संबंधित एजेंसियां अभी आंकड़ों के सत्यापन में जुटी हुई हैं। इसलिए हताहतों और क्षति से जुड़े अंतिम आंकड़े आने में समय लग सकता है.

25 June 2026 08:30 AM (IST)

Venezuela Earthquake Live: वेनेजुएला में भूकंप के बाद राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति ने कई मौतों की पुष्टि की

वेनेजुएला में बुधवार को आए लगातार दो शक्तिशाली भूकंपों ने लोगों के बीच भारी चिंता और डर का माहौल पैदा कर दिया. कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने बताया कि भूकंप आने के बाद कई हजार लोगों की मौत की आशंका है. कई इलाकों में लोगों को घरों और इमारतों से बाहर निकलकर खुले स्थानों में शरण लेनी पड़ी. शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार, भूकंप के झटके दूर-दराज के क्षेत्रों में भी महसूस किए गए.सरकारी अधिकारियों ने स्थिति पर नजर बनाए रखने की बात कही है और प्रभावित इलाकों में राहत एवं बचाव एजेंसियों को सतर्क कर दिया गया है. प्रशासन का कहना है कि भूकंप से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है और स्थानीय स्तर पर आपातकालीन सेवाएं सक्रिय हैं.

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Ravindra Singh

Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनिया की खबरों के अलावा खेलों में क्रिकेट जगत और क्राइम की खबरों पर बेहतरीन पकड़ रखते हैं. इसके पहले रवींद्र रिपब्लिक भारत में इवनिंग शिफ्ट के इंचार्ज रहे और शाम की शिफ्ट संभालते हुए होम पेज की जिम्मेदारी रवींद्र के ऊपर थी. उससे पहले रवींद्र ने जनसत्ता और न्यूज नेशन में भी शाम की शिफ्ट और होम पेज की जिम्मेदारी बखूबी निभाई. इसके पहले रवींद्र ने 5 सालों तक पी7 और लाइव इंडिया जैसे न्यूज चैनलों में काम किया था. रवींद्र आकाशवाणी में काम करने का अनुभव रखते. अवध यूनिवर्सिटी से मॉस कम्युनिकेशन से पोस्ट ग्रेजुएट रवींद्र पिछले डेढ़ दशक से सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं. आप रवींद्र से जुड़ने के लिए Ravindra.Singh@India.com पर मेल कर सकते हैं या फिर फेसबुक पर संपर्क करने के लिए https://www.facebook.com/pintu.singh.397 और एक्स पर https://x.com/rs66533 रवींद्र से संपर्क किया जा सकता है. 

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