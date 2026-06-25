/Venezuela Earthquake Live: वेनेजुएला में भूकंप को लेकर पीएम मोदी ने जताया दुख, कहा- भारत मदद के लिए तैयार (3253915)

वेनेजुएला में आए भीषण भूकंपों ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है. इस प्राकृतिक आपदा में जान-माल के नुकसान की खबरों के बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख व्यक्त किया है और प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना जताई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर जारी अपने संदेश में कहा कि वेनेजुएला में आए गंभीर भूकंप से हुई तबाही से वह बेहद दुखी हैं. उन्होंने भारत की जनता की ओर से वेनेजुएला की सरकार और वहां के नागरिकों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त कीं.
Deeply saddened by the devastation caused by the severe earthquakes in Venezuela.
On behalf of the people of India, I extend our heartfelt condolences to the Government and people of Venezuela, especially to the families who have lost their loved ones. We pray for the speedy…
Narendra Modi (@narendramodi) June 25, 2026
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा,'वेनेजुएला में आए भीषण भूकंपों से हुई तबाही से गहरा दुख हुआ है. भारत की जनता की ओर से मैं वेनेजुएला की सरकार और वहां के लोगों के प्रति हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं, विशेष रूप से उन परिवारों के प्रति जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है. हम घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं और इस कठिन समय में प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता से खड़े हैं. भारत हरसंभव सहायता देने के लिए तैयार है.'
वेनेजुएला में आए लगातार दो शक्तिशाली भूकंपों के बाद हालात गंभीर बने हुए हैं. कई इलाकों में भारी नुकसान की आशंका के बीच अमेरिका ने राहत और बचाव कार्यों में सहयोग देने का फैसला किया है. अमेरिकी प्रशासन ने कहा है कि प्रभावित लोगों तक जल्द से जल्द जरूरी सहायता पहुंचाने के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं. अमेरिकी विदेश विभाग में विदेशी सहायता मामलों के अवर सचिव जेरेमी लेविन के मुताबिक, अमेरिका वेनेजुएला की अंतरिम सरकार के सहयोगियों के साथ समन्वय कर रहा है. शुरुआती चरण में खोज एवं बचाव दल, चिकित्सा सामग्री, मानवीय राहत पैकेज और अन्य आवश्यक संसाधन प्रभावित क्षेत्रों में भेजे जाएंगे.
भूकंप के कारण देश के प्रमुख हवाई अड्डे और कुछ सार्वजनिक परिवहन सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं. अधिकारियों ने बताया कि कई महत्वपूर्ण ढांचों का निरीक्षण किया जा रहा है. कराकास मेट्रो और रेल सेवाओं को भी अस्थायी रूप से रोक दिया गया है ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.मुख्य भूकंप के बाद कई आफ्टरशॉक्स दर्ज किए गए हैं, जिससे लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है. बड़ी संख्या में लोग रात खुले मैदानों और सुरक्षित स्थानों पर बिताने को मजबूर हुए. राहत और बचाव दल प्रभावित इलाकों में तैनात हैं और क्षति का आकलन किया जा रहा है.
वेनेजुएला बुधवार देर शाम दो शक्तिशाली भूकंपों के झटकों से हिल उठा. महज कुछ सेकंड के अंतराल में आए 7.2 और 7.5 तीव्रता के इन भूकंपों ने देश के कई हिस्सों में भारी अफरा-तफरी मचा दी. राजधानी कराकास समेत कई शहरों में इमारतों को नुकसान पहुंचा, जबकि लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों और दफ्तरों से बाहर निकल आए. भूकंप के बाद संभावित रिसाव और आग जैसी घटनाओं को रोकने के लिए कई प्रभावित क्षेत्रों में गैस आपूर्ति अस्थायी रूप से रोक दी गई. आपदा प्रबंधन एजेंसियां बिजली और गैस नेटवर्क की जांच कर रही हैं ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके. स्थानीय प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा जांच पूरी होने के बाद ही सेवाओं को चरणबद्ध तरीके से बहाल किया जाएगा.
एक ही दिन दुनिया के तीन अलग-अलग हिस्सों में आए शक्तिशाली भूकंपों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है. जापान, वेनेजुएला और अमेरिका के कैलिफोर्निया में दर्ज किए गए झटकों के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की अटकलें लगने लगीं कि क्या इन घटनाओं का आपस में कोई संबंध हो सकता है. हालांकि भूकंप विशेषज्ञों का कहना है कि इन घटनाओं को एक-दूसरे से जोड़कर देखना वैज्ञानिक तौर पर सही नहीं है. जापान में 6.9 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया, जबकि वेनेजुएला में 7.5 और 7.2 तीव्रता के दो बड़े झटके महसूस किए गए. वहीं अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में 5.6 तीव्रता का भूकंप आया. कम समय के अंतराल में अलग-अलग देशों में आए इन भूकंपों ने लोगों के बीच चिंता पैदा कर दी.
इस बीच, सरकारी नेतृत्व की ओर से देशवासियों से शांत रहने और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने की अपील की गई है. अधिकारियों ने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों से लगातार जानकारी जुटाई जा रही है ताकि राहत कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके. हालांकि, जान-माल के नुकसान को लेकर अलग-अलग दावे सामने आ रहे हैं, लेकिन संबंधित एजेंसियां अभी आंकड़ों के सत्यापन में जुटी हुई हैं। इसलिए हताहतों और क्षति से जुड़े अंतिम आंकड़े आने में समय लग सकता है.
वेनेजुएला में बुधवार को आए लगातार दो शक्तिशाली भूकंपों ने लोगों के बीच भारी चिंता और डर का माहौल पैदा कर दिया. कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने बताया कि भूकंप आने के बाद कई हजार लोगों की मौत की आशंका है. कई इलाकों में लोगों को घरों और इमारतों से बाहर निकलकर खुले स्थानों में शरण लेनी पड़ी. शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार, भूकंप के झटके दूर-दराज के क्षेत्रों में भी महसूस किए गए.सरकारी अधिकारियों ने स्थिति पर नजर बनाए रखने की बात कही है और प्रभावित इलाकों में राहत एवं बचाव एजेंसियों को सतर्क कर दिया गया है. प्रशासन का कहना है कि भूकंप से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है और स्थानीय स्तर पर आपातकालीन सेवाएं सक्रिय हैं.
Venezuela Earthquake LIVE Updates: वेनेजुएला के उत्तरी तटीय क्षेत्र में गुरुवार को आए शक्तिशाली भूकंप ने व्यापक दहशत फैला दी. अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) के अनुसार भूकंप की तीव्रता 7.5 दर्ज की गई. झटके इतने तेज थे कि राजधानी कराकास समेत कई इलाकों में लोग अपने घरों, कार्यालयों और सार्वजनिक भवनों से बाहर निकल आए. USGS के मुताबिक मुख्य भूकंप से करीब 40 सेकंड पहले 7.2 तीव्रता का एक और झटका महसूस किया गया था. भूकंप स्पेशलिस्ट इसे फोरशॉक यानी मुख्य भूकंप से पहले आने वाला झटका मान रहे हैं. भूकंप का केंद्र मोंटालबान से लगभग 28 किलोमीटर उत्तर-पश्चिम में बताया गया है.
लोकल मीडिया और सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में कुछ इमारतों को नुकसान पहुंचने, दीवारों में दरारें आने और मलबा गिरने के दृश्य दिखाई दे रहे हैं. कई इलाकों में लोगों को खुले स्थानों की ओर भागते देखा गया. हालांकि नुकसान के वास्तविक स्तर और हताहतों की संख्या को लेकर अधिकारियों की ओर से विस्तृत आधिकारिक जानकारी का इंतजार किया जा रहा है.भूकंप के बाद राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में आपातकालीन एजेंसियां हालात का आकलन करने में जुट गईं. कई स्थानों पर एहतियातन इमारतों को खाली कराया गया.
जिस क्षेत्र के पास भूकंप का केंद्र स्थित था, वहां वेनेजुएला की कुछ महत्वपूर्ण तेल रिफाइनरियां भी मौजूद हैं. ऐसे में ऊर्जा अवसंरचना पर संभावित प्रभाव को लेकर भी निगरानी रखी जा रही है. हालांकि फिलहाल किसी बड़े औद्योगिक नुकसान की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.
भूकंप के तुरंत बाद अमेरिकी सुनामी चेतावनी केंद्र ने प्यूर्टो रिको, वर्जिन आइलैंड्स और आसपास के कुछ क्षेत्रों के लिए एहतियातन सुनामी अलर्ट जारी किया था. बाद में उपलब्ध आंकड़ों की समीक्षा के बाद चेतावनी वापस ले ली गई. अधिकारियों ने कहा कि फिलहाल किसी सुनामी खतरे के संकेत नहीं मिले हैं.भूकंप के बाद सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर नुकसान और संभावित जनहानि की आशंकाएं जताई जा रही हैं, लेकिन समाचार लिखे जाने तक अधिकारियों ने किसी अंतिम आंकड़े की पुष्टि नहीं की थी. राहत और बचाव एजेंसियां प्रभावित क्षेत्रों से जानकारी जुटाने में लगी हुई हैं.