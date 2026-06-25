/Venezuela Earthquake Live: वेनेजुएला में भूकंप को लेकर पीएम मोदी ने जताया दुख, कहा- भारत मदद के लिए तैयार (3253915)

Venezuela Earthquake Live: वेनेजुएला में भूकंप से तबाही पर पीएम मोदी ने जताया दुख, हरसंभव मदद का दिया भरोसा

वेनेजुएला में आए भीषण भूकंपों ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है. इस प्राकृतिक आपदा में जान-माल के नुकसान की खबरों के बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख व्यक्त किया है और प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना जताई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर जारी अपने संदेश में कहा कि वेनेजुएला में आए गंभीर भूकंप से हुई तबाही से वह बेहद दुखी हैं. उन्होंने भारत की जनता की ओर से वेनेजुएला की सरकार और वहां के नागरिकों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त कीं.

Deeply saddened by the devastation caused by the severe earthquakes in Venezuela. On behalf of the people of India, I extend our heartfelt condolences to the Government and people of Venezuela, especially to the families who have lost their loved ones. We pray for the speedy… Narendra Modi (@narendramodi) June 25, 2026

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा,'वेनेजुएला में आए भीषण भूकंपों से हुई तबाही से गहरा दुख हुआ है. भारत की जनता की ओर से मैं वेनेजुएला की सरकार और वहां के लोगों के प्रति हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं, विशेष रूप से उन परिवारों के प्रति जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है. हम घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं और इस कठिन समय में प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता से खड़े हैं. भारत हरसंभव सहायता देने के लिए तैयार है.'