NATO और रूस का सीधा टकराव! 2026 के अंत तक मचने वाली है तबाही? जानिए 'जिंदा नास्त्रेदमस' का डरावना दावा

NATO Russia war predictions: नास्त्रेदमस के दौर से लेकर आज तक, भविष्यवाणियों की रहस्यमयी दुनिया ने हमेशा लोगों को हैरत में डाला है. इसी कड़ी में 'जिंदा नास्त्रेदमस' के नाम से मशहूर ब्राजील के एथोस सालोमे ने एक बार फिर पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है. साल 2026 के लिए की गई तीन बड़ी भविष्यवाणियों में से दो के सच साबित होने के बाद, अब उनकी तीसरी और सबसे खौफनाक चेतावनी की चर्चा है. 'जिंदा नास्त्रेदमस' की तीसरी भविष्यवाणी क्या है और क्या वो भी सच होने वाली है? समझिए इस रिपोर्ट से.
एथोस ने दिसंबर 2025 में 10 भविष्यवाणियां की थीं. उनमें से दो भविष्यवाणियां साल के पहले 7 महीने में सच हुईं हैं. पहली भविष्यवाणी थी मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर पहुंचने की. दूसरी भविष्यवाणी थी स्पेन के FIFA वर्ल्ड कप जीतने की.
पहली भविष्यवाणी उन्होंने दिसंबर 2025 में ही की थी. तब ईरान और अमेरिका के बीच सिर्फ तनाव था, लेकिन 28 फरवरी को ईरान पर बड़े हमले के साथ जिस तरह अमेरिका ने जंग छेड़ी, उस पर अगस्त की शुरुआत तक अनिश्चितता बनी हुई है.
सालोमे ने कहा था कि 2026 में मिडिल ईस्ट का तनाव बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच जाएगा. ईरान के यूरेनियम एनरिचमेंट को लेकर विवाद पूरे क्षेत्र में अस्थिरता पैदा करेगा. हाल के महीनों में ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच बढ़े सैन्य तनाव के बाद उनके समर्थक इस भविष्यवाणी को सही बता रहे हैं.
दूसरी भविष्यवाणी थी फीफा वर्ल्ड कप में स्पेन के विजेता बनने की. एथोस सालोमे ने यह भविष्यवाणी भी दिसंबर 2025 में ही कर दी थी. एथोस का दावा था कि फीफा वर्ल्ड कप आग के रंग की जर्सी पहनने वाली टीम चैंपियन बनेगी.
एथोस ने पुर्तगाल, अर्जेंटीना और ब्राजील के बेहतर प्रदर्शन के बीच लगातार स्पेन को सबसे मजबूत दावेदार बताया. आखिर स्पेन ने फाइनल में अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर खिताब जीत लिया.
तीसरी भविष्यवाणी है NATO और रूस के बीच सीधे टकराव की.एथोस का दावा है कि रूस आर्कटिक क्षेत्र में मिसाइल प्रणाली तैनात कर रहा है. इस क्षेत्र में नए समुद्री रास्तों और ऊर्जा संसाधनों पर नियंत्रण को लेकर संघर्ष होगा.
एथोस का दावा है कि रूस जिस तरह आर्कटिक क्षेत्र में मिसाइल प्रणालियों की तैनाती बढ़ा रहा है, उससे 2026 में NATO के साथ सीधे टकराव का खतरा बढ़ेगा. हाल ही में एक परमाणु जोखिम विशेषज्ञ ने भी चेतावनी दी थी कि आर्कटिक की बर्फ तेजी से पिघलने के कारण रूस अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा है. रूस और NATO के बीच बढ़ता यह तनाव 2026 के अंत तक दुनिया के शक्ति समीकरण के लिए खतरनाक हो सकता है.
दरअसल, NATO (नाटो) और रूस के बीच बढ़ते तनाव की सबसे बड़ी वजह सुरक्षा और इलाकों पर प्रभाव को लेकर जारी खींचतान है. आसान शब्दों में समझें तो रूस नहीं चाहता कि अमेरिका और पश्चिमी देशों का सैन्य संगठन (नाटो) उसकी सीमाओं के करीब आए, जब सोवियत संघ टूटा था, तब रूस का मानना था कि नाटो का विस्तार पूर्व की तरफ नहीं होगा, लेकिन नाटो ने रूस के पड़ोसी और पूर्व सोवियत देशों को अपना सदस्य बनाना शुरू कर दिया. अब जब यूक्रेन भी नाटो में शामिल होना चाहता है, तो रूस इसे अपनी सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा मानता है, क्योंकि ऐसा होने पर पश्चिमी देशों की सेनाएं और मिसाइलें सीधे उसकी सीमा पर आ खड़ी होंगी. इसी अविश्वास, सैन्य अभ्यासों और एक-दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ के कारण दोनों के बीच तनाव लगातार गहराता जा रहा है.
अब आपके जेहन में सवाल उठ रहा होगा कि एथोस सालोमे आखिर हैं कौन और इनकी भविष्यवाणियों की तुलना नास्त्रेदमस से क्यों की जाती है. दरअसल. सालोमे खुद को पैरासाइकोलॉजिस्ट बताते हैं. पैरासाइकोलॉजिस्ट वह शोधकर्ता होता है, जो असाधारण मानसिक घटनाओं का अध्ययन करता है. इन घटनाओं की व्याख्या सामान्य विज्ञान या मनोविज्ञान से नहीं हो पाती. ये मुख्य रूप से टेलीपैथी, पुनर्जन्म और मृत्यु के बाद क्या होता है जैसी असामान्य चीजों की जांच करते हैं. सालोमे का दावा है कि कोविड-19 महामारी की भविष्यवाणी उन्होंने पहले ही कर दी थी. ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मौत की भविष्यवाणी भी उन्होंने पहले ही कर दी थी.
एथोस का दावा है कि रूस-यूक्रेन युद्ध किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेगा. यह अभी चलता रहेगा. इसके साथ ही चीन और ताइवान के बीच तनाव भी बढ़ेगा, लेकिन चीन-ताइवान का तनाव पूर्ण युद्ध में नहीं बदलेगा. हालांकि दुनिया में बर्ड फ्लू, डेंगू और एमपॉक्स जैसी बीमारियों के नए प्रकोप देखने को मिल सकते हैं.
डिस्क्लेमर 'यह लेख एक स्वघोषित भविष्यवक्ता के बयानों पर आधारित है, इसका कोई वैज्ञानिक या आधिकारिक आधार नहीं है.'