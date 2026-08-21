पश्चिम एशिया में तनाव से स्पेन की जीत तक, इस साल 'लिविंग नास्त्रेदमस' की 2 भविष्यवाणियां हुईं सच; अब तीसरे खतरे पर नजर

Athos's 2026 Predictions: साल 2026 में एक गजब संयोग दिख रहा है. बीते 8 महीने में जो भी हुआ, सब-कुछ एक्स्ट्रीम पर गया. कहीं इतनी बारिश हुई कि सदी की सबसे बड़ी तबाही लेकर आई. गर्मी पड़ी, तो यूरोप जैसे महादेश में 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ गई. जंगलों में आग लगी, तो यूरोप से लेकर अमेरिका तक भयंकर मंजर दिखा. भूकंप आए, तो लगातार एक के बाद एक 7.0 की तीव्रता से ज्यादा के आए.
साल 2026 की ये घटनाएं क्या संकेत देती हैं? ये अनहोनी कोई संयोग है, या फिर रहस्यमयी पैटर्न? वैज्ञानिक 2026 को सोलर मैक्सिमम ईयर पहले ही करार दे चुके हैं. साल की शुरुआत में वैज्ञानिकों ने कह दिया था कि ये साल सूर्य के सबसे ताकतवर लपटों का साल होगा और यही बदलावों की वजह बनेगा. इसी से गर्मी, बारिश और उथल-पुथल जो भी होगा, वो सब कुछ चरम पर होगा.
इसी तरह ज्योतिषाचार्यों ने भी 2026 को अंक योग के हिसाब से अग्नि का वर्ष कहा था. अग्नि यानी धरती पर अमंगल का कारक. वो अमंगल चाहे ताप से हो, या भूकंप से या फिर फ्लैश फ्लड जैसी कुदरती आफत से. बीते 26 अगस्त को नेपाल में जो हुआ, उसे कई जानकार 2026 के इसी अशुभ योग से जोड़कर देख रहे हैं.
आज के जी स्पेशल में हम 26 के इसी दुर्योग, यानी अशुभ योग के बारे में आपको बताएंगे. कुछ ऐसी घटनाओं के ब्योरे के साथ जो बीते कुछ दशकों में 26 तारीख को ही घटित हुई. आखिर इन सभी घटनाओं के पीछे एक ही तारीख का होना कोई संयोग है, या फिर कोई और रहस्यमयी गणना...?
नेपाल में जिस स्केल पर ग्लेशियर टूटा, उसके बाद भूस्खलन से झील बनी और उस झील के टूटने से जिस पैमाने पर तबाही मची, उसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है.
नेपाल में कहर बरपाती कुदरत की उस तबाही ने कुछ भविष्यवाणियों की याद ताजा कर दीं, जिनमें साल 2026 को प्रलय का साल कहा गया था. इसमें नास्त्रोदमस जैसे 16वीं सदी के भविष्यवक्ता से लेकर 20वीं सदी के भविष्यवक्ता बाबा वेंगा जैसी शख्सियतें शामिल हैं. नेपाल की इस भयानक त्रासदी ने अचानक ही इस साल आई प्राकृतिक आपदाओं को देखने का नजरिया भी बदल दिया...
इंडोनेशिया के जावा द्वीप के योग्याकार्ता में 26 मई 2026 को जो भूकंप आया, उसकी तारीख भी 26 थीं. इस भूकंप से ना सिर्फ भारी तबाही हुई, बल्कि 5,700 से ज्यादा लोगों की जान चली गई.
जैसे कोलंबिया में 7.4 की तीव्रता का भूकंप आया. उससे एक महीने पहले वेनेजुएला में 7.2 और 7.5 के दो भूकंप आए. यूरोप के जंगलों में आग लगी. पूरे मई जून में यूरोप में रिकार्डतोड़ गर्मी पड़ी. इन प्राकृतिक आपदाओं में हजारों लोग मारे गए, बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान हुआ. कई जगह तो इतना, कि उसे वापस बनाने में कई बरस लग जाएंगे.
2026 के बीते 8 महीने में अगर बात सिर्फ भूकंपों की करें, तो 90 से ज्यादा भूकंप ऐसे थे, जिनकी तीव्रता 6.0 से ज्यादा रही. जबकि इनमें से 11 भूकंप ऐसे रहे, जिनकी तीव्रता 7.0 से ज्यादा रही. इस तीव्रता के भूकंप बेहद विनाशक माने जाते हैं. और 2026 में ये औसत हाल के वर्षों में सबसे ज्यादा है. जबकि अभी साल के 4 महीने बाकी है. ऐसे में सवाल ये है, कि 2026 की ये विनाशलीला क्या उस रहस्यमयी सिलसिले का हिस्सा है, जो 26 तारीख से जुड़ा है. आपको बताते हैं पिछले 26 साल में घटी घटनाएं, जो 26 के अंक को मनहूस साबित कर गईं.
21वीं सदी का ये दूसरा साल था और तारीख थी पहले महीने की 26. इस दिन गुजरात में आए विनाशकारी भूकंप से राज्य के बड़े हिस्से, खासकर कच्छ क्षेत्र को बुरी तरह तबाह कर दिया. भूकंप में 1,66,000 से अधिक लोग घायल हुए और लगभग 20,000 लोगों की मौत हो गई थी.
साल 2002 में भी तारीख वही थी 26. सिर्फ महीना और तबाही का एपिसेंटर अलग था. उत्तरी अफगानिस्तान में 25-26 मार्च 2002 की दरम्यानी रात भूकंप के कई झटके महसूस किए, बगलान प्रांत में मिट्टी और ईंटों से बने घर ढह गए और हज़ारों लोग बेघर हो गए. शुरुआती अनुमानों में मरने वालों की संख्या 1,800 तक बताई गई थी.
21वीं सदी का ये साल भी बदला, लेकिन 26 तारीख वाली अनहोनी 2003 में भी बनी रही. ईरान के शहर बाम में 6.6 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे यह ऐतिहासिक शहर और आसपास की बस्तियां तबाह हो गईं. हजारों इमारतें ढह गईं और विभिन्न आकलनों के मुताबिक करीब 31 हजार लोगों की जान गई.
साल 2004 की इस मनहूस तारीख का कहर पूरी सदी में सबसे डरावना था. इंडोनेशिया के सुमात्रा तट के नजदीक पहले 9.1 तीव्रता का भूकंप आया, इसके बाद विनाशकारी सुनामी उठी. जिसने हिंद महासागर के तटवर्ती देशों को अपनी चपेट में ले लिया.
इस आपदा से इंडोनेशिया, श्रीलंका, भारत और थाईलैंड सबसे ज्यादा प्रभावित हुए. इस में करीब 2,28,000 लोग मारे गए या लापता हो गए इसे इतिहास में दर्ज सबसे घातक प्राकृतिक आपदाओं में से एक माना जाता है.
26 तारीख को आने वाली आफत का ये लगातार पांचवां साल था. महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश हुई, जिससे खासतौर पर मुंबई में विनाशकारी बाढ़ आई. मुंबई में 24 घंटों में करीब 944 मिली मीटर बारिश हुई, जिससे सड़कें, घर और रेल पटरियां डूब गईं और जनजीवन ठप हो गया.
महाराष्ट्र में कुल 1,094 लोगों की जान गई. आज भी जब मुंबई में लगातार बारिश होती है, तो लोगों के बीच ये डर फैल जाता है कि कहीं ये आफत 26 जुलाई 2005 जैसी तो नहीं होने वाली.
इस तरह देखें, तो 2028 में मुंबई पर आतंकी हमला नवंबर महीने की 26 तारीख को हुआ था. ये सभी घटनाएं 21वीं सदी के शुरुआती वर्षों की है, इसलिए हमने इनका जिक्र एक सिलसिले के तौर पर किया. इनके एक ही तारीख को, वो तारीख भले ही अलग महीने की हो, 26 तारीख को ही घटित होने में ऐसा कोई खास संयोग नहीं दिखता. लेकिन ये सिलसिला अपने आप में रहस्यमयी है. ऐसा नहीं, कि ऐसी घटनाएं 21वीं सदी में ही घटीं, बल्कि इससे पहले की सदी, यानी 20वीं शताब्दी में भी ऐसी कई बड़ी त्रासदी 26 तारीख से जुड़ी पाई गई.
26 तारीख को दुनिया में कहां-कहां भूकंप आए, कहां भूकंप की वजह से सुनामी आई और कहां ज्वालामुखी फटे, इसके दस्तावेज अब पूरे सोशल मीडिया पर वायरल है. लोग 26 तारीख की उन मनहूस घटनाओं को रिकॉल कर रहे हैं, जिन्होंने बडी तबाही मचाई.
ये 1980 के दशक की सबसे भयावह घटनाओं में से एक है, जो 26 मई को घटी. तब जापान सागर में 7.8 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे सुनामी उठी और अकिता एवं आओमोरी प्रांतों के तटीय इलाकों से टकराई. इस सुनामी के कारण सबसे अधिक संपत्ति को नुकसान हुआ और 104 लोगों की मौत हो गई.
तत्कालीन सोवियत संघ के चेरनोबिल परमाणु संयंत्र में हुआ वो हादसा, दुनिया की सबसे चर्चित परमाणु दुर्घटनाओं में से एक माना जाता है. चेरनोबिल के रिएक्टर में हुए हादसे के बाद रेडिएशन का खतरा कई इलाकों तक फैल गया.
घटना के तुरंत बाद आधिकारिक तौर पर मरने वालों की संख्या 31 बताई गई. लेकिन इस हादसे का पूरा सच कभी पूरी तरह साफ नहीं हुआ.
इंडोनेशिया के पंतार इलाके में 6.5 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके बाद सुनामी आ गई. इस आपदा में 125 लोगों की मौत हुई थी.
चीन के चिंगहई प्रांत में सात तीव्रता का भूकंप आया, जिससे गोंगहे इलाके में भारी नुकसान हुआ और 100 से अधिक लोग मारे गए.
26 मई को हुई ये घटना 1990 के दशक की सबसे बडी विमान दुर्घटनाओं में से एक है. बैंकॉक से वियना जा रहा लाउडा एयर का विमान थाईलैंड में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था. इस हादसे में सभी 223 यात्री और चालक दल के सदस्य मारे गए थे.
इन घटनाओं से साफ जाहिर होता है कि 26 तारीख ने दुनिया को कई गहरे जख्म दिए हैं. इस तारीख पर कुदरत के कहर और हादसों ने भारी तबाही मचाई . नेपाल की बाढ़ ने फिर पुरानी त्रासदियों की याद ताजा कर दी है. जी स्पेशल के इस हिस्से में आपको दिखाते हैं, 26 को लेकर कुछ ऐसी भविष्यवाणियां जो इसी साल सच हुईं और कुछ ऐसी हैं जो सच होना बाकी है.
नेपाल-तिब्बत में भोटेकोशी और त्रिशूली नदी की भीषण बाढ़ में 1 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. 5000 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं, ये नेपाल-तिब्बत की त्रासदी का ये लेटेस्ट अपडेट है. लेकिन इस आपदा से जुड़ा जो दावा पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है, वो दावा है बाबा वेंगा की भविष्यवाणी को लेकर.
बाबा वेंगा ने साल 2026 को प्रलय का साल बताया था. अपनी भविष्यवाणी में उन्होंने दावा किया था कि धरती के 8 फीसदी हिस्से पर कुदरती तबाही होगी. नेपाल और बाकी दुनिया में क्या वही भविष्यवाणी सच हो रही है. 2026 के शुरुआती महीनों से ही बाढ़, भूकंप, तूफान और दूसरी प्राकृतिक घटनाओं ने कई देशों को प्रभावित किया है.
बाबा वेंगा भविष्यवाणियों में आर्थिक संकट का भी जिक्र किया जाता है. दावा है कि बड़ी वित्तीय संस्थाओं के संकट में आ सकते हैं. कुछ देशों की करेंसी कमजोर होने की संभावना भी है. बाबा वेंगा के नाम से जुड़ी सबसे डरावनी भविष्यवाणियों में एक तीसरे विश्व युद्ध की भी है. दावा किया जाता है कि 2026 में दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच तनाव इतना बढ़ सकता है कि ये बड़े युद्ध में बदल जाए.
आज दुनिया में रूस और पश्चिमी देशों के बीच तनाव हैं. अमेरिका-चीन के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है. ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका के बीच टकराव की आशंका दिखाई दे रही है. साल 2026 के बीते सात महीनों में जो कुछ हुआ, क्या उसे पहले ही देख लिया गया था?
2026 की शुरूआत के साथ 16वीं सदी के भविष्यवक्ता मिशेल डी नास्त्रेदमस की कुछ भविष्यवाणियां चर्चा मे आई थीं, अब जिंदा नास्त्रेदमस कहे जाने वाले एथोस सालोमे एक नई भविष्यवाणी के सच होने का दावा कर रहे हैं.
ब्राजील के रहने वाले एथोस ‘लिविंग नास्त्रेदमस’ के नाम से मशहूर है. एथोस का दावा है, कि 2026 के लिए उन्होंने की जो 3 भविष्यवाणियां की थी, उनमें से 2 सच साबित हो चुकी हैं. उनकी तीसरी भविष्यवाणी अब सच साबित होने के करीब दिख रही है.
एथोस ने दिसंबर 2025 में 10 भविष्णवाणियां की थी. उसमें से दो भविष्यवाणियां साल के पहले 7 महीने में सच हुई. पहली भविष्यवाणी थी मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर पहुंचने की. दूसरी भविष्यवाणी थी स्पेन के FIFA वर्ल्ड कप जीतने की.
तीसरी भविष्यवाणी है NATO और रूस के बीच सीधे टकराव की. एथोस का दावा है, कि रूस आर्कटिक क्षेत्र में मिसाइल प्रणाली तैनात कर रहा है. इस क्षेत्र में नए समुद्री रास्ते और ऊर्जा संसाधनों पर कंट्रोल को लेकर संघर्ष होगा.
सालोमे ने कहा था कि 2026 में मिडिल ईस्ट का तनाव बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच जाएगा. ईरान के यूरेनियम इनरिचमेंट को लेकर विवाद पूरे क्षेत्र में अस्थिरता पैदा करेगा. हाल के महीनों में ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच बढ़े सैन्य तनाव के बाद उनके समर्थक इस भविष्यवाणी को सही बता रहे हैं.