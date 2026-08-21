पश्चिम एशिया में तनाव से स्पेन की जीत तक, इस साल 'लिविंग नास्त्रेदमस' की 2 भविष्यवाणियां हुईं सच; अब तीसरे खतरे पर नजर

2026 के बीते 8 महीने में अगर बात सिर्फ भूकंपों की करें, तो 90 से ज्यादा भूकंप ऐसे थे, जिनकी तीव्रता 6.0 से ज्यादा रही. जबकि इनमें से 11 भूकंप ऐसे रहे, जिनकी तीव्रता 7.0 से ज्यादा रही. इस तीव्रता के भूकंप बेहद विनाशक माने जाते हैं. और 2026 में ये औसत हाल के वर्षों में सबसे ज्यादा है. जबकि अभी साल के 4 महीने बाकी है. ऐसे में सवाल ये है, कि 2026 की ये विनाशलीला क्या उस रहस्यमयी सिलसिले का हिस्सा है, जो 26 तारीख से जुड़ा है. आपको बताते हैं पिछले 26 साल में घटी घटनाएं, जो 26 के अंक को मनहूस साबित कर गईं.