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पश्चिम एशिया में तनाव से स्पेन की जीत तक, इस साल 'लिविंग नास्त्रेदमस' की 2 भविष्यवाणियां हुईं सच; अब तीसरे खतरे पर नजर

Baba Vanga's 2026 Predictions: 'लिविंग नास्त्रेदमस' कहे जाने वाले एथोस ने वर्ष 2026 में पश्चिम एशिया में तनाव पनपने और फीफा में स्पेन की जीत की भविष्यवाणी की थी. वे दोनों सच साबित हुई. अब उनकी तीसरी भविष्यवाणी को लेकर दुनिया में दहशत बढ़ रही है.

Edited ByDevinder Kumar
Published: Sep 02, 2026, 12:08 AM IST|Updated: Sep 02, 2026, 12:08 AM IST
पश्चिम एशिया में तनाव से स्पेन की जीत तक, इस साल 'लिविंग नास्त्रेदमस' की 2 भविष्यवाणियां हुईं सच; अब तीसरे खतरे पर नजर

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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