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Hindi Newsदुनियालंदन-पेरिस ईरान के अगले टारगेट? 4000 किमी की मारक क्षमता, क्या मिसाइलों से बचा पाएंगे अमेरिका के डिफेंस सिस्टम?

लंदन-पेरिस ईरान के अगले टारगेट? 4000 किमी की मारक क्षमता, क्या मिसाइलों से बचा पाएंगे अमेरिका के डिफेंस सिस्टम?

Iran Missile Threat: पश्चिमी देशों में चल रही जंग में ईरान ने बखूबी अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है, जिसने मिडिल ईस्ट की चिंता बढ़ा दी है. ईरान की मिसाइल क्षमता अब 4000 किलोमीटर तक पहुंच गई है, जिससे अब लंदन और पेरिस जैसे यूरोपीय शहर सीधे उसके निशाने पर आ सकते हैं. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Mar 22, 2026, 10:37 PM IST
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लंदन-पेरिस ईरान के अगले टारगेट? 4000 किमी की मारक क्षमता, क्या मिसाइलों से बचा पाएंगे अमेरिका के डिफेंस सिस्टम?

Middle East Tensions: मिडिल ईस्ट में चल रही जंग ने पश्चिमी देशों की नींद उड़ा दी है. ईरान ने हिंद महासागर में स्थित डिएगो गार्सिया मिलिट्री बेस पर हमले की कोशिश की, जिसने उसकी मिलिट्री पावर की खतरनाक शक्ति का नमूना दे दिया है. अब तक माना जाता था कि ईरान की मिसाइलों की फायरपावर करीब 2000 किलोमीटर तक ही सीमित है, लेकिन डिएगो गार्सिया पर हुए हमले के बाद ईरान ने साबित कर दिया है कि उसकी क्षमता लगभग 4000 किलोमीटर है. ईरान के इस नए दायरे ने एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया है, क्योंकि अब ईरान आसानी से लंदन, पेरिस और बर्लिन जैसे यूरोपीय शहरों को निशाना बना सकता है. 

अमेरिकी मिसाइलें ही कर सकती हैं मदद

एक्सपर्ट का मानना है कि अगर ब्रिटेन को निशाना बनाया जाता है तो उसके पास वर्तमान समय में ऐसी कोई मिलाइल रक्षा प्रणाली नहीं है, जो लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक सके. ऐसी किसी भी स्थिति में ब्रिटेन को पूरी तरह से अमेरिकी रक्षा प्रणालियों या दूसरे देशों की मदद लेनी पड़ सकती है. वर्तमान में पूर्वी यूरोप में अमेरिका के 'SM-3' इंटरसेप्टर और जर्मनी के पास मौजूद 'पैट्रियट' मिसाइलें हैं, जो उनका एकमात्र सहारा बन सकते हैं. ये मिसाइलें हवा में नष्ट करने की ताकत रखती हैं. 

स्पेस प्रोग्राम के नाम पर विकसित कर रहा मिसाइल तकनीक

ब्रिटेन के डिफेंस स्ट्रैटेजिस्ट का मानना है कि ईरान अपने स्पेस प्रोग्राम के नाम पर अपनी मिसाइल तकनीक को विकसित कर रहा है. पूर्व नौसेना अधिकारियों के अनुसार, अंतरिक्ष में रॉकेट भेजने की तकनीक और बैलिस्टिक मिसाइल तकनीक में बहुत कम अंतर होता है. दरअसल शुक्रवार रात को ईरान के दो बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं, जिसके बाद ईरान की इन क्षमताओं का खुलासा हुआ. हालांकि अमेरिका ने रास्ते में ही इन मिसाइलों को नाकाम कर दिया, जिससे बड़ा खतरा टल गया. 

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IDF की चेतावनी

इजरायली सेना (IDF) ने शनिवार रात एक वीडियो जारी करते हुए चेतावनी दी है कि ईरान अब इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों (ICBM) के युग में प्रवेश कर चुका है. उनकी 4000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता यूरोप के मुख्य शहरों के लिए सीधा खतरा है. इस बढ़ते तनाव के बीच, ब्रिटिश प्रधानमंत्री की ओर से अमेरिकी सेना को ब्रिटिश अड्डों के इस्तेमाल की अनुमति देने से ईरान और पश्चिमी देशों के बीच तनाव बढ़ा सकती है.

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Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

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