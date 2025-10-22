लग्जरी जिम, रूम और...ये मशहूर स्विमिंग पूल कभी था 'चर्च', इस मुल्क में आखिर कैसे हुआ बदलाव?

London Swimming Pool: इस दुनिया में ऐसी कई चीजें है जिसका अतीत कुछ और था पर अब ये कुछ और हैं, ये बदलाव एक दो नहीं बल्कि कई सौ सालों में हुआ है, ऐसे ही एक बदलाव से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं ये बदलाव लंदन में हुआ है, यहां पर एक खूबसूरत स्विमिंग पूल है जिसे लोग खूब पसंद करते हैं, हालांकि ये पूल कभी चर्च हुआ करता था, आइए जानते हैं इसके बारे में.

कहां है स्विमिंग पूल

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लंदन के रेडब्रिज में यह शानदार पूल क्लेबरी अस्पताल की साइट पर है. इसे विक्टोरियन वास्तुकार द्वारा डिजाइन किया गया था. यह अस्पताल 1893 से 1997 के बीच संचालित हुआ. हालांकि रोगियों की घटती हुई संख्या की वजह से इसे बंद कर दिया गया. इसके बाद इसे रेप्टन पार्क नामक एस्टेट को आलीशान फ्लैट, पार्क और एक स्वास्थ्य क्लब के एस्टेट में बदल दिया गया.

अब भी है चर्चा का स्वरूप

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसके अंदर अंदर एक 24 मीटर का पूल है साथ ही शॉवर, हॉट टब और स्टीम रूम भी है. जो पुराना कन्फेशनल बॉक्स हुआ करता था, उसे अब उसे बदल दिया गया है. यह पानी से भर गया है, हालांकि अभी भी चर्च विशाल मेहराबों, रंगीन कांच की खिड़कियों और गुंबददार छत के साथ वैसा ही बना हुआ है. इसे लेकर एक व्यक्ति ने कहा जब मैंने पहली बार पूल में प्रवेश किया तो मैं वास्तव में हैरान और काफी मंत्रमुग्ध हो गया यह थोड़ा अपवित्र लगा, लेकिन साथ ही मुझे तैराकी का बहुत आनंद आया.

लग्जरी जिम की व्यवस्था

यहां जिम भी है जिम के अंदर, धनुषाकार लाल, सुनहरे और हल्के नीले रंग की छत वाली पांच मीटर की बड़ी खिड़कियां हैं. शानदार इंटीरियर जिम की आम इमारतों से अलग है, वे स्पिन सेशन, पिलेट्स और योगा और प्रशिक्षकों के साथ एक-एक करके क्लास भी आयोजित करते हैं.