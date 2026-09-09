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ATC सिस्टम फेल से ब्रिटेन में उड़ानों पर ब्रेक... मुंबई से लंदन जाने वाली Air India फ्लाइट की ज्यूरिख में लैंडिंग

मुंबई से लंदन जाने वाले एअर इंडिया के विमान को ज्यूरिख में लैंड करना पड़ा. ब्रिटेन में ATC में आई दिक्कत के कारण विमान को डायवर्ट किया गया ज्यूरिख में लैंडिंग हो सकी.

Written Byabhinav tripathi
Published: Sep 09, 2026, 07:46 AM IST|Updated: Sep 09, 2026, 07:52 AM IST
ATC सिस्टम फेल से ब्रिटेन में उड़ानों पर ब्रेक... मुंबई से लंदन जाने वाली Air India फ्लाइट की ज्यूरिख में लैंडिंग
Image Credit: ब्रिटेन में ATC सिस्टम में खराबी से 1000 से अधिक फ्लाइट्स रद्द. (फाइल फोटो)

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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