/ATC सिस्टम फेल से ब्रिटेन में उड़ानों पर ब्रेक... मुंबई से लंदन जाने वाली Air India फ्लाइट की ज्यूरिख में लैंडिंग

मंबई से लंदन जाने वाली एअर इंडिया की फ्लाइट AI 131 को बुधवार को ज्यूरिख डायवर्ट करना पड़ा. विमान को लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर लैंड करना था, लेकिन एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) से जुड़ी समस्या के कारण विमान को डायवर्ट करना पड़ा. इससे पहले ब्रिटेन में एटीसी सिस्टम में आई समस्या के कारण पहले ही कई एयरपोर्ट्स पर 1,000 से अधिक उड़ानों को रद्द करना पड़ा.
दरअसल, मंगलावर को ब्रिटेन के कई एयरपोर्ट्स पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) से जुड़ी समस्या आ गई और पूरा सिस्टम ही ठप पड़ गया, जिसके बाद एक के बाद एक उड़ानों को रद्द करना पड़ा. इस कारण यात्रियों में हड़कंप मच गया. शुरुआत में लगा कि कुछ देर में स्थिति सामान्य हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.
समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, मुंबई से लंदन जाने वाली फ्लाइट AI 131 को हीथ्रो एयरपोर्ट की जगह ज्यूरिख डायवर्ट करना पड़ा और वहां पर विमान की लैंडिंग हो सकी. इस विमान में कुल 290 से अधिक यात्री सवार थे. ज्यूरिख के एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद यात्रियों से विमान के भीतर ही कुछ देर इंतजार करने को कहा गया. यात्रियों ने अनुमान लगाया कि कुछ समय बाद स्थिति सामान्य हो जाएगी. हालांकि, बाद में यात्रियों को ज्यूरिख एयरपोर्ट पर ही उतरने को कहा गया.
बता दें कि यह घटनाक्रम ब्रिटेन के एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में आई खराबी के बीच सामने आया है. इस समस्या के कारण ब्रिटेन के कई एयरपोर्ट पर परेशानी देखने को मिली. सबसे अधिक परेशानी लंदन के हिथ्रो एयरपोर्ट पर देखने को मिली. एटीसी सिस्टम में खराबी के कारण बड़ी संख्या में उड़ानों में देरी और कई उड़ानों को रद्द करना पड़ा.
फ्लाइट ट्रैकिंग सर्विस FlightRadar की ओर से शेयर की गई जानकारी के अनुसार, ब्रिटेन के अलग-अलग एयरपोर्ट्स पर 1,000 से अधिक उड़ानों को रद्द करना पड़ा है. इस तकनीकी खराबी के बाद लंदन के एयरपोर्ट्स के साथ मैनचेस्टर और बर्मिंघम एयरपोर्ट की उड़ानों पर भी असर पड़ा है. टेक्निकल ग्लिच NATS के एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल केंद्र में देखने को मिली थी.
इस स्थिति को देखते हुए हीथ्रो एयरपोर्ट पर सुरक्षा चेतावनी जारी की गई. एयरपोर्ट की ओर से जारी बयान में कहा गया कि यहां से उड़ान भरने वाली सभी फ्लाइट्स को रद्द किया जाए. हालांकि, अब दावा किया जा रहा है कि उड़ानों को फिर से शुरू कर दिया गया है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि कितनी उड़ानों को हीथ्रो एयरपोर्ट से रद्द किया गया था. यात्रियों को हुई असुविधा के लिए एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों से माफी भी मांगी.
ब्रिटेन की नेशनल एयर ट्रैफिक सर्विसेज (NATS) की ओर से जारी किए गए एक बयान में दावा किया गया है कि सिस्टम से जुड़ी समस्या को अब दूर कर लिया गया है. एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम सामान्य रूप से काम कर रहा है. हालांकि, बड़ी संख्या में उड़ानों के रद्द होने के कारण आए बैकलॉग को दूर करने में अभी वक्त लगेगा.
NATS की ओर से कहा गया कि स्थिति को सामान्य करने की पूरी प्रक्रिया काफी दिक्कत भरी है. सिस्टम में आई खराबी का सीधा असर देश के सभी हिस्सों में पड़ा है. ऐसे में पूरी स्थिति सामान्य होने में थोड़ा वक्त लगेगा.