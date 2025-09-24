London Church: कमाल की इंजीनियरिंग! जमीन से 45 फीट ऊपर खंभों पर उठा दिया चर्च; देखने वाले रह गए हैरान

London Church News: सबसे नीचे वाले हिस्से को उठाने की प्रक्रिया मंगलवार को शुरू हुई, जिसमें 125,000 टन से ज्यादा के जमीन में बने हुए चर्च को ऊपर उठाया गया ताकि 650000 स्क्वेयर फुट के ऑफिस टावर के लिए जगह बन पाए.
London Church: इंजीनियरिंग क्या ना करे दे. लंदन में एक 700 साल पुराना चर्च है, जिसे जमीन से करीब 45 फीट ऊपर उठा दिया गया है. इस गिरजाघर का नाम है द टावर ऑफ ऑल हैलोज स्टेनिंग चर्च.
यह लंदन शहर के एक अहम कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का हिस्सा है.इस चर्च को 60,000 वर्ग फुट के उत्खनन स्थल के ऊपर खंभों पर बैलेंस किया गया था.
ऑफिस टावर के लिए बनेगी जगह
सबसे नीचे वाले हिस्से को उठाने की प्रक्रिया मंगलवार को शुरू हुई, जिसमें 125,000 टन से ज्यादा वजनी वाले चर्च को ऊपर उठाया गया ताकि 650000 स्क्वेयर फुट के ऑफिस टावर के लिए जगह बन पाए.
50 फेनचर्च स्ट्रीट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बेसमेंट लेवल के निर्माण से चर्च टॉवर को जमीन के साथ फिर से जोड़ा जाएगा. और एक नए ग्रीन पब्लिक स्पेस का निर्माण होगा. यह डेवलपमेंट प्रोजेक्ट साल 2028 में पूरा होगा.
36 मंजिला बनेगा टावर
नए 36 मंजिला टावर में ग्राउंड फ्लोर पर दुकानें, 62,000 वर्ग मीटर ऑफिस स्पेस और एक पब्लिक गार्डन की छत होगी. साथ ही 360 डिग्री वाले 'पब्लिक स्पेस का शानदार एक्सपीरियंस मिलेगा.
डेवलपमेंट के तहत, साइट पर बनी बाकी इमारतों, जिनमें सेंट ओलेव हार्ट स्ट्रीट का चर्च हॉल और ऐतिहासिक क्लॉथवर्कर्स हॉल शामिल हैं, को पहले ही ध्वस्त कर दिया गया है.
1320 में बना था चर्च
14वीं शताब्दी में बने ऑल हैलोज स्टेनिंग चर्च का अब केवल एक टावर ही बचा है, जिसका निर्माण लगभग 1320 ईस्वी में हुआ था.
यह इमारत 1666 में लंदन की भीषण आग से बच गई थी, लेकिन पांच साल बाद ढह गई. ऐसा माना जाता है कि यह घटना उस जगह पर बहुत ज्यादा शवों के दफन होने के कारण हुई थी. यह चर्च उन दो लिस्टेड इमारतों में से एक है जिन पर परियोजना काम करेगी, दूसरी इमारत लैम्ब्स चैपल क्रिप्ट है.
इस समारोह में शामिल हुए लंदन के बिजनेस और डेवलपमेंट डिप्टी मेयर हॉवर्ड डॉबर ने कहा, 'फिफ्टी फेनचर्च स्ट्रीट एक बड़ा प्रोजेक्ट है. इस 36-मंजिला अहम प्रोजेक्ट के निर्माण में एक मील का पत्थर साबित होगा.'