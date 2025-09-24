वो महिला विरोधी, नस्लवादी हैं...ट्रंप पर भड़के लंदन के मेयर, सादिक खान ने क्यों सुनाई खरी-खोटी?

Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अक्सर अपने बेबाक बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं. ट्रंप कब किसे क्या बोल जाएं ये किसी को नहीं पता होता है, इन दिनों ट्रंप के निशाने पर लंदन के मेयर हैं. उन्होंने मेयर सादिक खान को दुनिया का सबसे खराब मेयर बताया साथ ही सादिक खान ब्रिटेन की राजधानी लंदन में शरिया कानून लागू करना चाहते हैं. इसके बाद अब पाकिस्तानी मूल के सादिक खान ने ट्रंप पर पलटवार करते हुए उन्हें महिला विरोधी, लिंगभेदी और इस्लामोफोबिक कहा है.

जमकर भड़के सादिक खान

इसके अलावा स्काई न्यूज से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि लोग सोच रहे होंगे कि इस मुस्लिम मेयर में ऐसा क्या है जो एक उदार, बहुसांस्कृतिक, प्रगतिशील और सफल शहर का नेतृत्व करता है, यानी मैं डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में बिना किराए के रह रहा हूं. इसके अलावा कहा सुनो, जब लोग कुछ कहते हैं, जब लोग एक खास तरह से व्यवहार करते हैं, तो आपको उन पर विश्वास करना ही होगा, मुझे लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने दिखा दिया है कि वह नस्लवादी हैं, वह लिंगभेदी हैं, वह महिला विरोधी हैं.

अमेरिका के साथ संबंधों पर बोले

खान ने आगे बोलते हुए कहा कि देखिए, मैं बस इस बात के लिए शुक्रगुज़ार हूं कि रिकॉर्ड संख्या में अमेरिकी लंदन आ रहे हैं. सिर्फ एक ही दौर ऐसा रहा है जब ज्यादा अमेरिकी आए हों. इसके पीछे कोई न कोई वजह जरूर होगी. अमेरिकी संबंधों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि अमेरिका के साथ विशेष संबंध रखने का एक फायदा व्यापार, सैन्य गठबंधन और उन दूसरे क्षेत्रों में है जहां हम साथ मिलकर काम करते हैं.

ट्रंप ने की थी टिप्पणी

इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सादिक खान पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि लंदन में एक भयानक मेयर है, लंदन शहर अब बहुत ही ज्यादा बदल गया है. यहां के मेयर यहां पर शरिया कानून लागू करना चाहते हैं, लेकिन आप एक अलग देश में हैं और यहां पर आप ये काम नहीं कर सकते हैं. ट्रंप की इस टिप्पणी का कई लोगों ने जवाब दिया था.