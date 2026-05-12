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Hindi NewsदुनियाUK में होने वाला है तख्तापलट! 70 से ज्यादा सांसदों ने पीएम से की इस्तीफा देने की अपील; अचानक क्यों बढ़ी सियासी हलचल?

UK में होने वाला है तख्तापलट! 70 से ज्यादा सांसदों ने पीएम से की इस्तीफा देने की अपील; अचानक क्यों बढ़ी सियासी हलचल?

PM Keir Starmer: लोकल और रीजनल चुनावों में लेबर पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद UK की सियासत में हलचल बढ़ गई है, अब 70 से ज्यादा सांसदों ने ब्रिटिश पीएम कीर स्टार्मर से इस्तीफा देने की अपील की है. 

|Last Updated: May 12, 2026, 06:36 AM IST
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UK में होने वाला है तख्तापलट! 70 से ज्यादा सांसदों ने पीएम से की इस्तीफा देने की अपील; अचानक क्यों बढ़ी सियासी हलचल?

PM Keir Starmer: दुनिया भर में अक्सर राजनीतिक उथल-पुथल देखी जाती है, सियासत में कब क्या हो जाए, इसका कोई भरोसा नहीं रहता है, इसी बीच 70 से ज्यादा सांसदों ने ब्रिटिश पीएम कीर स्टार्मर से इस्तीफा देने की अपील की है. ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि लोकल और रीजनल चुनावों में रूलिंग पार्टी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा, जिससे सरकार के अंदर लीडरशिप का संकट और गहरा गया. दबाव और ज्यादा तब बढ़ गया जब चार मंत्रियों के सहयोगियों ने इस्तीफा दे दिया और कई बड़े नेताओं ने सवाल उठाया कि क्या स्टार्मर 2029 का आम चुनाव भी पार्टी की ओर से लड़ पाएंगे?

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