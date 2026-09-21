/फोन चोरों का सेफ हैवेन: पलक झपकते ही मोबाइल गायब, 40 हजार iPhone चीन पहुंचने की गुत्थी भी सुलझी

सोशल मीडिया के युग में कोई सरकार अपनी गलती छिपाकर बच नहीं सकती. भारत समेत आधी दुनिया पर राज करने वाले ब्रिटिश कैपिटल लंदन मोबाइल चोरों के सेफ हैवेन के रूप में बदनाम हो चुकी है. यहां आपने अगर असावधानी से फोन पकड़ा तो पलक झपकते ही चोर उसे ले उड़ेंगे. इस शहर में सालभर में एक-दो नहीं बल्कि दसियों हजार फोन चोरी होने की वारदात घट चुकी हैं. हालांकि लंदन पुलिस की जांच में इस चोरी के पीछे काम कर रहे एक बड़े इंटरनेशनल क्रिमिनल नेटवर्क का भी खुलासा हुआ है.
CBC News के मुताबिक, पुलिस की दो हफ्ते चली एक कार्रवाई में करीब 2,000 फोन बरामद किए गए. पुलिस ने लगभग 2 लाख पाउंड यानी दो करोड़ से ज्यादा कैशभी जब्त किया है.
CBC News के मुताबिक, पुलिस की दो हफ्ते चली एक कार्रवाई में करीब 2,000 फोन बरामद किए गए. पुलिस ने लगभग 2 लाख पाउंड नकद भी जब्त किए. अब पुलिस टीम इन बरामद हुए मोबाइल फोनों को उनके असली मालिकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है.
इस मामले में बड़ा सुराग क्रिसमस ईव यानी 24 दिसंबर 2025 को मिला. पुलिस ने एक चोरी हुए iPhone की लोकेशन ट्रेस की, जो हीथ्रो एयरपोर्ट के पास स्थित एक गोदाम तक पहुंची. वहां पुलिस को बैटरी के नाम वाले डिब्बों में छिपाकर रखे गए करीब 1,000 चोरी के iPhone बरामद हुए.
जांच टीम ने बाद में दो ऐसे लोगों की पहचान की, जिन पर इस इंटरनेशनल नेटवर्क को चलाने का शक था. आरोप है कि यह नेटवर्क 40,000 तक iPhone चीन भेज चुका था. बरामद किए गए कुछ फोन को एल्युमिनियम फॉयल में लपेटा गया था, ताकि उनकी लोकेशन ट्रैक न की जा सके. लंदन पुलिस ने भी अपनी जांच में 2024 और 2025 के दौरान 40,000 तक चोरी के मोबाइल चीन भेजे जाने की पुष्टि की है.
चोरी किए गए मोबाइल को रीसेट करके दोबारा बेचा जा सकता है. कुछ फोन विदेश भेज दिए जाते हैं, जबकि दूसरे फोन को खोलकर उनके पार्ट्स अलग-अलग बेच दिए जाते हैं. चीन में नए मॉडल के फोन कथित तौर पर 5,000 डॉलर तक में बिक सकते हैं, इसलिए ये संगठित आपराधिक नेटवर्क के लिए बेहद कीमती सामान बन जाते हैं. लंदन पुलिस के मुताबिक, जांच में कुछ चोरी के फोन चीन में 5,000 डॉलर तक बिकने की बात सामने आई है.
ब्रिटेन के कई मीडिया आउटलेट्स के मुताबिक, 2025 में लंदन में 70,000 से ज्यादा फोन चोरी हुए, जो पिछले साल के 80,000 से आंकड़े से कम है. अब पुलिस का कहना है कि ये नेटवर्क किसी भी डिवाइस को 24 से 48 घंटों के भीतर देश से बाहर भेजने में सक्षम है. बताते चलें कि साल 2024 में मोबाइल चोरी होने के 1,17,211 मुकदमे दर्ज किए गए थे.