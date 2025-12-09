Advertisement
ब्रिटेन एक ईसाई देश है, मुस्लिम बच्चे से टीचर ने बस इतना कहा... चली गई नौकरी, जिंदगी भर पढ़ाने पर लगी रोक; मचा बवाल

Primary school teacher banned For Britain is a Christian country: एक साधारण-सी बात ने ब्रिटेन में तहलका मचा दिया है.प्राइमरी स्कूल के एक टीचर ने क्लास में सिर्फ इतना कहा कि ब्रिटेन अभी भी ईसाई देश है और यहां इस्लाम अल्पसंख्यक धर्म है. बस इतना कहने की सजा इतनी बड़ी मिली की नौकरी ही चली गई. बच्चों को पढ़ाने पर आजीवन बैन और पुलिस-केस तक चल गया. जानें पूरा मामला.

 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Dec 09, 2025, 09:08 AM IST
Primary school teacher Ban For Muslim child: ब्रिटेन में धार्मिक आजादी और फ्री स्पीच पर नया विवाद छिड़ गया है. लंदन के एक प्राइमरी स्कूल में काम करने वाले एक टीचर पर बड़ा आरोप लगा. द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक, इस टीचर ने एक मुस्लिम बच्चे से कहा कि 'ब्रिटेन अभी भी एक ईसाई देश है'. इसके बाद उसे सस्पेंड कर दिया गया और नौकरी से निकाल दिया गया. अब उसे बच्चों के साथ काम करने पर भी बैन लगा दिया गया है. टीचर ने अपना नाम नहीं बताया, लेकिन फ्री स्पीच यूनियन की मदद से लोकल अथॉरिटी पर केस कर रहा है.

टीचर ने लड़कों के टॉयलेट में पैर धोने पर डांटा था
यह सब पिछले साल मार्च में शुरू हुआ. रिपोर्ट कहती है कि टीचर ने लड़कों के टॉयलेट में पैर धोने वाले स्टूडेंट्स को डांटा था. फिर छठी क्लास के बच्चों को याद दिलाया कि यूके में इस्लाम एक अल्पसंख्यक धर्म है. शिकायत करने वाले बच्चे ने बताया कि टीचर ने कहा, अगर वे एक मील दूर इस्लामिक स्कूल जाना चाहें तो वहां जाएं. इसके बाद टीचर को लोकल सेफगार्डिंग बोर्ड और मेट्रोपॉलिटन पुलिस के पास भेजा गया. सेफगार्डिंग ऑफिसर ने नतीजा निकाला कि टीचर ने इस्लाम पर दुख पहुंचाने वाले कमेंट किए, जिससे बच्चे को भावनात्मक नुकसान हुआ. पुलिस जांच बंद हो गई, लेकिन टीचर अब अपील कर रहा है और लंदन के बाहर पार्ट-टाइम काम कर रहा है.

फ्री स्पीच यूनियन का रिएक्शन
फ्री स्पीच यूनियन के डायरेक्टर लॉर्ड यंग ने इसे गलत बताया. उन्होंने कहा, "इस टीचर की नौकरी चली गई और उसे लगभग ज़िंदगी भर के लिए इस प्रोफेशन से बैन कर दिया गया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने मुस्लिम स्कूली बच्चों की एक क्लास को बताया था कि इंग्लैंड का नेशनल रिलीजन एंग्लिकनिज्म है. इस देश में हालात बहुत खराब हो गए हैं, अगर किसी टीचर को सिर्फ इसलिए सेफगार्डिंग रिस्क कहा जा सकता है क्योंकि वह कुछ ऐसा कहता है जो बिना किसी शक के सच है. अगर उसने दावा किया होता कि इस्लाम इंग्लैंड का ऑफिशियल धर्म है, भले ही यह सच न हो, मुझे शक है कि उसे कोई परेशानी होती." यूनियन का कहना है कि ऐसे मामलों में सेफगार्डिंग कानूनों का गलत इस्तेमाल हो रहा है.

एक और ऐसा ही केस
यह पहला मामला नहीं है. हाल ही में इराक युद्ध के एक पुराने सैनिक जेमी माइकल को भी ऐसी ही सजा मिली. उन्हें हेट क्राइम के आरोप में कोर्ट में घसीटा गया, लेकिन जूरी ने सिर्फ 17 मिनट में बरी कर दिया. माइकल ने फेसबुक पर गैर-कानूनी इमिग्रेंट्स को 'बदमाश' और 'साइकोपैथ' कहा था, जो साउथपोर्ट मर्डर के बाद दंगों से जुड़ा था. बरी होने के बावजूद, वेल्स फुटबॉल एसोसिएशन ने उन्हें बेटी की फुटबॉल टीम कोचिंग से बैन कर दिया. वजह थी सेफगार्डिंग चिंताएं. फ्री स्पीच यूनियन ने कहा कि ऐसे एक दर्जन से ज्यादा केस हैं, जहां राइट-विंग विचारों को दबाने के लिए बच्चों की सुरक्षा के कानूनों का इस्तेमाल किया जा रहा है. 

krishna pandey

कृष्णा पांडेय ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर हैं और पिछले 8 वर्षों से राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामले, क्राइम और ह्यूमन-इंटरेस्ट फीचर्स जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं.

