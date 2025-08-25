पुल से जा रही थी यात्रियों से भरी बस, अचानक बीच से खुल गया ब्रिज; हवा में उछली और फिर...
Advertisement
trendingNow12896397
Hindi Newsदुनिया

पुल से जा रही थी यात्रियों से भरी बस, अचानक बीच से खुल गया ब्रिज; हवा में उछली और फिर...

Tower Bridge 1952 Accident: 1952 में 30 दिसंबर को लंदन के टॉवर ब्रिज पर एक हैरतअंगेज घटना हुई थी. बस के ड्राइवर अल्बर्ट गंटर ने देखा कि पुल का हिस्सा अचानक ऊपर उठ रहा है. 20 यात्री और कंडक्टर बस में थे. ऐसे में गंटर ने हिम्मत दिखाई और बस की स्पीड बढ़ाकर छलांग लगा दी. इसके बाद जो हुआ उस यकीन कर पाना मुश्किल था.

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Aug 25, 2025, 07:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पुल से जा रही थी यात्रियों से भरी बस, अचानक बीच से खुल गया ब्रिज; हवा में उछली और फिर...

सोचिए, अगर किसी ब्रिज पर चलती हुई एक बस अचानक हवा में छलांग लगा दे, तो क्या होगा? चौंकिए मत. ऐसा सच में हुआ है. लेकिन वो साल 1952 और तारीख 30 दिसंबर थी. बेतहाशा ठंडी और धुंध भरी शाम को, जब लंदन 'ग्रेट स्मॉग' के कहर से उबर ही रहा था, तभी टॉवर ब्रिज कुछ ऐसा हुआ जिसने हलचल मचा दी. उस दिन भी बस नंबर 78 को ड्राइव कर रहे अल्बर्ट गंटर रोज की तरह ड्यूटी पर तैनात थे. ट्रैफिक लाइटें हरी थीं और कोई चेतावनी घंटी नहीं बजी थी. इसी वजह से बस ड्राइवर अल्बर्ट गंटर आहिस्ता-आहिस्ता पुल की ओर बढ़ गया. अचानक उसने देखा कि उसके सामने पुल का हिस्सा ऊपर उठ रहा है. बस में 20 यात्री और कंडक्टर सवार थे. लेकिन उस पल जो हुआ, वो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था. क्योंकि पुल पर रुकना या पीछे लौटना संभव नहीं था.

पहले टैंक ड्राइवर रह चुके गंटर ने हिम्मत नहीं हारी और तुरंत गियर बदलकर बस की स्पीड तेज कर दी.इस दौरान सबकुछ बहुत तेजी से हुआ. उन्होंने बिना वक्त गंवाए एक्सेलेरेटर तेजी से दबाया और बस को छलांग लगाते हुए ब्रिज के अगले हिस्से पर ले गया. चमत्कारिक रूप से सभी 20 मुसाफिरों को कुछ भी नहीं हुआ. हैरानी की बात यह है कि इस हैरतअंगेज हादसे में जो सिर्फ एक शख्स को चोट लगी थी वो बस का ड्राइवर गंटर का ही था. उनकी टांग टूट गई थी और इससे भी हैरानी की बात यह थी कि बस बिल्कुल सही-सलामत रही.

उसने तब टाइम मैगजीन को बताया था कि 'सब कुछ बहुत तेजी से हुआ. मुझे लगा अगर हम रुक गए तो नदी में गिर जाएंगे, इसलिए बस आगे बढ़ाना ही एकमात्र रास्ता था.' दरअसल, टॉवर ब्रिज अचानक खुल रहा था और गंटर की डबल-डेकर बस लेकर उसी पुल पर था. बीबीसी  की रिपोर्ट के मुताबिक, ड्राइवर ने बताया था कि वह जंग के वक्त टैंक चलाता था. टैंक के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं होती, इसलिए उसने सोचा कि डबल-डेकर बस भी ऐसा कर सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

'आखिर ऐसा क्यों हुआ?'

जैसा कि डेली मेल ने घटना के चार दिन बाद 3 जनवरी को रिपोर्ट किया था कि 'आज लोग जो सवाल पूछ रहे थे, 'ऐसा क्यों हुआ?' जब कोई लिफ्ट आने वाली होती थी, तो आमतौर पर लाल ट्रैफिक लाइट और पुल ऑपरेटर द्वारा घंटी बजाकर यातायात को चेतावनी दी जाती थी, लेकिन उस दिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? हालांकि, घटना के अगले दिन गंटर ने बताया कि बत्तियां हरी थीं और घंटी नहीं बजी थी. जबकि शहर के एक पुलिस इंसपेक्टर ने तब कहा था कि सामान्य चेतावनी संकेत दिए गए थे.

बहादुर बस ड्राइवर को मिला इनाम

हालांकि, जांच के बाद लंदन निगम ने दुर्घटना की जिम्मेदारी स्वीकार कर ली. इसके बाद लंदन ट्रांसपोर्ट की तरफ से बहादुर बस ड्राइवर को इनाम के तौर पर £10 (आज के लगभग £350 यानी 41,374 रूपये के बराबर) और एक दिन की छुट्टी दी गई.

बताते चलें कि पूरी दुनिया में मशहूर टावर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होने के आठ साल बाद 1894 में इसे खोला था. मूल रूप से एक प्रकार के ड्रॉब्रिज के रूप में डिजाइन किया गया था, जिसमें सड़क को ऊपर खींचने के लिए रस्सियों या जंजीरों की जरूरत होती है. लेकिन टावर ब्रिज की सड़कें इतनी भारी थीं कि उन्हें इस तरह से खोला नहीं जा सकता था, इसलिए इसे एक बेसक्यूल ब्रिज बनाया गया, जिसमें सड़कें घूमती हैं.

टॉवर ब्रिज को किसने बनाया था?

इसका कंस्ट्रक्सन इसलिए किया गया क्योंकि शहर को लंदन ब्रिज से नीचे की तरफ एक ऐसे पुल की जरूरत थी, जो नदी ट्रान्सपोर्टेशन को बाधित किए बिना हो. इसे खोलने और बंद करने का काम आठ बड़े कॉग से किया जाता है, जिनका डायमीटर 1 मीटर है और प्रत्येक तरफ चार कॉग हैं, जो घूमते हैं. कॉग को घुमाने के लिए शुरू में भाप का इस्तेमाल होता था, लेकिन1976 के बाद ये काम बिजली होने लगी. इस पुल को पुल को कैसन नींव से बनाया था.

About the Author
author img
Md Amjad Shoab

मोहम्मद अमजद शोएब पूर्णिया से निकलकर दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. वे जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट हैं. देश की सियासत, इतिहास और साहित्य में गहरी रुचि रखते हैं. अमजद निष्पक्षता और ईमानदारी के स...और पढ़ें

TAGS

Tower Bridge Bus Jump

Trending news

लखपति बनने का दूसरा तरीका ढूंढ लें, क्या गेमिंग बिल से खत्म हो जाएगी पूरी इंडस्ट्री?
Online Gaming Bill
लखपति बनने का दूसरा तरीका ढूंढ लें, क्या गेमिंग बिल से खत्म हो जाएगी पूरी इंडस्ट्री?
मुंह मारने वाले बयान पर उमा भारती के चेहरे का बिगड़ा भाव, प्रेमानंद को बताया 'बच्चा'
uma bharti
मुंह मारने वाले बयान पर उमा भारती के चेहरे का बिगड़ा भाव, प्रेमानंद को बताया 'बच्चा'
'जेल नहीं जमानत चाहिए'... महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया
Jammu and Kashmir
'जेल नहीं जमानत चाहिए'... महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया
PM मोदी दिखाएंगे हरी झंडी: Maruti की इलेक्ट्रिक E Vitara का प्रोडक्शन कल से शुरू
PM Modi
PM मोदी दिखाएंगे हरी झंडी: Maruti की इलेक्ट्रिक E Vitara का प्रोडक्शन कल से शुरू
दफ्तर में व्हाट्सऐप पर बैन, नहीं ले जा सकेंगे पेन ड्राइव; राज्य सरकार का बड़ा फैसला
Jammu Kashmir
दफ्तर में व्हाट्सऐप पर बैन, नहीं ले जा सकेंगे पेन ड्राइव; राज्य सरकार का बड़ा फैसला
Aaj Ki Taaza Khabar LIVE: 'उन्हें संविधान की समझ नहीं है'... 'मराठा आरक्षण' पर परिणय फुके का जरांगे पाटिल पर तंज
Aaj Ki Taaza Khabar Live
Aaj Ki Taaza Khabar LIVE: 'उन्हें संविधान की समझ नहीं है'... 'मराठा आरक्षण' पर परिणय फुके का जरांगे पाटिल पर तंज
मेडिकल कॉलेजों में हकदारों से छिनी सीटें, फर्जी NRI ने इस तरह हथियालीं 18000 सीटें
Medical College
मेडिकल कॉलेजों में हकदारों से छिनी सीटें, फर्जी NRI ने इस तरह हथियालीं 18000 सीटें
टीचर भर्ती घोटाला: दीवार कूदकर भागे MLA साहा, कीचड़ से सने थे कपड़े; जब ED ने दबोचा
Teachers recruitment scam
टीचर भर्ती घोटाला: दीवार कूदकर भागे MLA साहा, कीचड़ से सने थे कपड़े; जब ED ने दबोचा
बांग्लादेशी मुसलमानों के हक में खड़ी वो महिला कौन हैं? BJP बोली, जिन्ना का सपना...
Assam news
बांग्लादेशी मुसलमानों के हक में खड़ी वो महिला कौन हैं? BJP बोली, जिन्ना का सपना...
टॉयलेट से बोगी तक फैली गंदगी! लंबी दूरी वाली ट्रेनों में बड़ी परेशानीः CAG रिपोर्ट
CAG
टॉयलेट से बोगी तक फैली गंदगी! लंबी दूरी वाली ट्रेनों में बड़ी परेशानीः CAG रिपोर्ट
;