Work From Home: वर्क फ्रॉम होम कल्चर पर यूके के अरबपति ने कह दी ये बड़ी बात, नाराज ट्विटर यूजर्स ने मिलकर घेरा

UK Billionaire Criticise Work From Home Culture: एक तरफ जहां कई कंपनियां वर्क फ्रॉम होम को एक्सेप्ट करते हुए इसे परमानेंटली लागू कर रही हैं, तो कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जो इसके सपोर्ट में नहीं दिखतीं. ब्रिटिश अरबपति लॉर्ड एलन शुगर भी उन्हीं में से एक हैं. उन्होंने हाल ही में उन कर्मचारियों पर निशाना साधा है जो अभी भी घर से काम कर रहे हैं. ऐसे कर्मचारियों को उन्होंने "आलसी गिट्स" तक कहा है. उन्होंने लिखा कि ऐसे कर्मचारी कार्यालय जाने वालों की तुलना में कम सैलरी पाने के पात्र हैं. हालांकि उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर उनकी जमकर खिंचाई हुई और लोगों ने उन्हें घेर लिया.

.@GMB are saying people who work from home should be paid more to keep warm as companies are saving money while the worker are away. RUBBISH they have to pay rent, heating and rates with or without a full work place. People should be paid less they are saving travel costs.

— Lord Sugar (@Lord_Sugar) August 31, 2022