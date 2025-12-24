दो देशों की लड़ाई भगवान पर आई! थाई सेना ने विष्णु जी की मूर्ति बुलडोजर से गिराई, लोगों का फूटा गुस्सा

सीमा विवाद के बीच थाईलैंड की सेना ने कंबोडिया में कथित तौर पर विष्णु भगवान की मूर्ति बुलडोजर से तोड़ दी. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. पहले इसे एआई वीडियो माना गया लेकिन अब साफ हो गया है कि यह सच है. हमारे सहयोगी इंटरनेशनल न्यूज प्लेटफॉर्म Wion की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदू देवता की मूर्ति तोड़ने से लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है. इस पर ऑनलाइन डिबेट भी छिड़ गई है. थाई और कंबोडियाई सोशल मीडिया यूजर्स 22 दिसंबर की इस घटना के बाद राष्ट्रीय आधार पर बंट गए हैं. वीडियो में दिखाई देता है कि थाई सेना के इंजीनियरों ने एक बुलडोजर से भगवान विष्णु की एक ऊंची मूर्ति को पीछे से गिरा दिया.

A monument to a Hindu deity installed by Cambodia was torn down by Thailand’s army Not a dismantling — more like a straight kick up the backside. Only instead of a foot, it was an excavator. Add Zee News as a Preferred Source The irony is brutal. Both countries are Buddhist with deep Hindu roots. Hindus revere… pic.twitter.com/QzO0P5uWYx — NEXTA (@nexta_tv) December 23, 2025

थाई सेना ने हिंदू देवता की मूर्ति क्यों तोड़ी?

वास्तव में दोनों पड़ोसी देशों में काफी समय से विवाद चल रहा है. हाल में खूनी झड़प भी हुई थी. बताया जा रहा है कि यह तोड़फोड़ धार्मिक दुश्मनी की वजह से नहीं बल्कि जमीन के दावे की वजह से हुई है. यह मूर्ति 2013 में कंबोडियाई सेना ने उस जमीन पर लगाई थी जिसे थाईलैंड अपना इलाका मानता है. थाई सेना के लिए मूर्ति को तोड़ने का मकसद उस इलाके पर थाई संप्रभुता को जताना था. उसकी सेना ने इलाके पर फिर से कंट्रोल हासिल कर लिया है.