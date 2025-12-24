Advertisement
दो देशों की लड़ाई भगवान पर आई! थाई सेना ने विष्णु जी की मूर्ति बुलडोजर से गिराई, लोगों का फूटा गुस्सा

दो देशों की लड़ाई भगवान पर आई! थाई सेना ने विष्णु जी की मूर्ति बुलडोजर से गिराई, लोगों का फूटा गुस्सा

सीमा विवाद के बीच थाईलैंड की सेना ने कंबोडिया में कथित तौर पर विष्णु भगवान की मूर्ति बुलडोजर से तोड़ दी. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. पहले इसे एआई वीडियो माना गया लेकिन अब साफ हो गया है कि यह सच है.

Dec 24, 2025
दो देशों की लड़ाई भगवान पर आई! थाई सेना ने विष्णु जी की मूर्ति बुलडोजर से गिराई, लोगों का फूटा गुस्सा

सीमा विवाद के बीच थाईलैंड की सेना ने कंबोडिया में कथित तौर पर विष्णु भगवान की मूर्ति बुलडोजर से तोड़ दी. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. पहले इसे एआई वीडियो माना गया लेकिन अब साफ हो गया है कि यह सच है. हमारे सहयोगी इंटरनेशनल न्यूज प्लेटफॉर्म Wion की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदू देवता की मूर्ति तोड़ने से लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है. इस पर ऑनलाइन डिबेट भी छिड़ गई है. थाई और कंबोडियाई सोशल मीडिया यूजर्स 22 दिसंबर की इस घटना के बाद राष्ट्रीय आधार पर बंट गए हैं. वीडियो में दिखाई देता है कि थाई सेना के इंजीनियरों ने एक बुलडोजर से भगवान विष्णु की एक ऊंची मूर्ति को पीछे से गिरा दिया. 

थाई सेना ने हिंदू देवता की मूर्ति क्यों तोड़ी?

वास्तव में दोनों पड़ोसी देशों में काफी समय से विवाद चल रहा है. हाल में खूनी झड़प भी हुई थी. बताया जा रहा है कि यह तोड़फोड़ धार्मिक दुश्मनी की वजह से नहीं बल्कि जमीन के दावे की वजह से हुई है. यह मूर्ति 2013 में कंबोडियाई सेना ने उस जमीन पर लगाई थी जिसे थाईलैंड अपना इलाका मानता है. थाई सेना के लिए मूर्ति को तोड़ने का मकसद उस इलाके पर थाई संप्रभुता को जताना था. उसकी सेना ने इलाके पर फिर से कंट्रोल हासिल कर लिया है. 

Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं.

Thailand Cambodia Border Clash

