Prince Harry in Los Angeles: ब्रिटेन के शाही परिवार के सदस्‍य प्रिंस हैरी और उनकी पत्‍नी लॉस एंजेलिस में अग्नि पीड़ितों से मिलने के लिए पहुंचे. उनके इस दौरे को लेकर एक ओर कड़ी आलोचना हो रही है तो दूसरी ओर उनके साथ हुए एक वाकए को लेकर भी खासी चर्चा हो रही है. यह वाकया एक अग्नि पीड़ित द्वारा प्रिंस हैरी से डोनट मांगने को लेकर है.

यह भी पढ़ें: आएगा 10 तीव्रता का 'महाभूकंप', मरेंगे हजारों लोग...फ्यूचर बताने वाले पादरी की खौफनाक भविष्यवाणी

10 मिनट में प्रिंस हैरी ने लाकर दिया डोनट

हैरी और मेघन मार्कल जब लॉस एंजेलिस में अग्नि पीड़ितों से मिलने गए तो वहां एक पीड़ित ने उनसे डोनट की मांग की. यहां तक कि यह भी कह दिया कि जब भी वे चुनाव लड़ेंगे तो वह उन्‍हें ही वोट देगा. इस घटना को लेकर पासाडेना के मेयर विक्टर गॉर्डो ने बताया कि एक अग्नि पीड़ित ने प्रिंस हैरी से डोनट मांगा. तब हैरी ने उस व्‍यक्ति से कहा, ''यहां कोई डोनट नहीं है, लेकिन मैं तुम्‍हारे लिए एक डोनट ढूंढ लूंगा," गोर्डो ने बताया कि इसके बाद हैरी वहां से गए और 10 मिनट बाद डोनट लेकर वापस आए. इसके बाद उस व्‍यक्ति ने प्रिंस हैरी से कहा कि मुझे लगता है कि मुझे अपने कार्ब्स और चीनी की बहुत ज्‍यादा जरूरत है.

यह भी पढ़ें: किम ने अपने जवानों को बनाया उल्लू, जंग में यूक्रेन ने पकड़ा तो बोले-हमें लगा ट्रेनिंग हो रही है

मैं आपको वोट दूंगा



गोर्डो ने बताया कि उस व्यक्ति को पता नहीं था कि वह प्रिंस हैरी है और हैरी ने मास्क और टोपी पहन रखी थी, जिससे वह उन्‍हें नहीं पहचाना पाया. फिर भी उसने हैरी से कहा, ''यदि आप कभी कोई चुनाव लड़ेंगे, तो मैं आपको वोट दूंगा." जबकि उसे नहीं पता था कि वह कौन हैं.

यह भी पढ़ें: भारत के पड़ोस में रहते हैं दुनिया के सबसे मेहनतकश लोग, वजह जानकर गुस्‍सा जरूर आएगा!

सोशल मीडिया पर बहस

प्रिंस हैरी और मेघन मार्कल के इस दौरे को लोग पब्लिसिटी स्‍टंट कह रहे हैं और उनकी जमकर आलोचना भी कर रहे हैं. हालांकि पासाडेना के मेयर विक्टर गॉर्डो इस बात पर डटे हुए हैं कि ऐसा नहीं है. वे गुमनाम रहकर लोगों की मदद करने आए थे और नुकसान को देखने आए थे.

इस पर नेटीजंस ने तर्क दिया कि यदि वे गुमनाम रहकर लोगों की मदद करने आए थे तो अपने साथ कैमरा क्‍यों लेकर आए और उनके इस चैरिटी वर्क की फोटो क्‍यों सामने आ रही हैं. साथ ही लोग इस बात से भी नाराज हैं, जब प्रभावित इलाके में पीडि़त लोगों को उनके घर देखने के लिए नहीं जाने दिया जा रहा है तो प्रिंस हैरी को यह विशेष छूट क्‍यों दी गई? लॉस एंजेनिस के निवासी नाराज हैं कि और मेघन को 'अर्ध-शाही' दौरा दिया गया, जबकि निवासी अपना घर देखने तक नहीं जा पा रहे हैं ताकि वे जान सकें कि उनके घर में क्‍या बचा है क्‍या नहीं.

Meghan Markle and Harry are no better than ambulance chasers. What a repulsive "photo op" they achieved. They are "touring the damage"? Are they politicians now? They don't live here; they are tourists.

Disaster Tourists. #PalisadesFire https://t.co/Kv6v6jSX4y

— Justine Bateman (@JustineBateman) January 12, 2025