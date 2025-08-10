लग्जरी अपार्टमेंट में दिखा डरावना मंजर, उस तरफ जाने से कतराने लगे लोग, कूड़ेदान में आखिर क्या था?
लग्जरी अपार्टमेंट में दिखा डरावना मंजर, उस तरफ जाने से कतराने लगे लोग, कूड़ेदान में आखिर क्या था?

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो लॉस एंजिल्स शहर से वायरल हो रहा है. यहां पर द पिएरो अपार्टमेंट्स के पार्किंग गैराज के एक कूड़ेदान में 20 फुट का एक विशालकाय अजगर देखा गया. इस अजगर का रेस्क्यू करने का खतरनाक वीडियो सामने आया है. 

 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Aug 10, 2025, 11:09 PM IST
Snake Rescue Video: सोशल मीडिया पर अक्सर कुछ न कुछ ऐसा वायरल होता है कि लोग सोच में पड़ जाते हैं. ऐसा ही एक वीडियो लॉस एंजिल्स शहर से वायरल हो रहा है. यहां पर द पिएरो अपार्टमेंट्स के पार्किंग गैराज के एक कूड़ेदान में 20 फुट का एक विशालकाय अजगर देखा गया जिसे देखने के बाद अफरा-तफरी का माहौल हो गया. वहां खड़े लोगों की आंखों के आगे एक डरावना मंजर नजर आ रहा था. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सर्प मित्र को बुलाया गया जिसके बाद हालात पर किसी तरह काबू पाया गया.

वीडियो आया सामने 
वीडियो में देखा जा सकता है कि सर्प मित्र ने आसानी के साथ कूड़ेदान पर चढ़ता है और इस अजगर को बड़ी आसानी से पकड़ता है. जब वो रेस्क्यू कर रहा होता है इसी दौरान वहां पर सिक्योरिटी गार्ड आता है और कूड़ेदान को खिसकाता है. जबकि कुछ और लोग खड़े होकर वीडियो बना रहे थे. 

शर्पमित्र ने कही ये बात 
वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए शर्पमित्र जोसेफ हार्ट ने लिखा कि आपने लॉस एंजिल्स में 20 फीट लंबे अजगर के बारे में सुना होगा, और आपने सही सुना. मंगलवार शाम को मुझे लॉस एंजिल्स में एक सांप की समस्या के बारे में मदद के लिए एक फोन आया और मैं तुरंत मदद के लिए पहुंच गया. इस अजगर का नाम हमने एप्पल्स रखा है जिसे एंजिल्स शहर के एक अपार्टमेंट परिसर में एक कूड़ेदान में एक छोटे से कंटेनर में छोड़ दिया गया था.

 

इसके अलावा लिखा कि यह बेहद परेशाना करने वाला है क्योंकि यह दुर्व्यवहार और पशु क्रूरता का मामला है. इसके मुंह पर खतरनाक इन्फेक्शन है जो व्यापार करने वाले सांपों में आम बात है. उन्होंने आगे लिखा कि यह जानकर मेरा दिल टूट गया क्योंकि पिछले मालिक शायद इस बीमारी का इलाज कराने के विचार से बहुत परेशान थे, क्योंकि पशु चिकित्सक का बिल बहुत महंगा हो सकता है लेकिन जानवर को फेंकना या छोड़ देना भी कोई समाधान नहीं है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा देखा जा रहा है. 

