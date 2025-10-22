Advertisement
उड़ान के बाद कॉकपिट के दरवाजे पर होने लगी तेज दस्तक तो घबरा गए पायलट, ‘हाइजैकिंग के डर’ से कर डाला ये काम

Air Travel News in Hindi: उड़ान के तुरंत बाद कॉकपिट के दरवाजों पर तेज-तेज पीटे जाने की आवाज आने लगी. जब पायलटों ने इंटरकॉम के जरिए माजरा जानने की कोशिश की तो वह बंद मिला. हाइजैकिंग के डर से दोनों पायलट घबरा गए और इसके बाद अचानक बड़ा फैसला ले बैठे.

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Oct 22, 2025, 04:12 PM IST
US Air Travel News: अमेरिका के नेब्रास्का के ओमाहा शहर से लॉस एंजेलिस जा रही एक यात्री विमान में सोमवार को उस समय अफरातफरी मच गई. जब उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद पायलट ने ‘हाइजैक का डर’ जताते हुए विमान को तुरंत वापस मोड़ लिया. यह विमान स्काईवेस्ट एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 6469 थी, जो सोमवार शाम 6:41 बजे ओमाहा के एप्पले एयरफील्ड से से उड़ान भर चुकी थी. इस विमान में दर्जनों यात्री सवार थे, जो कुछ ही मिनटों में एक डरावने अनुभव से गुजरने वाले थे.

कुछ ही देर में बदला माहौल

शुरुआत में सब कुछ सामान्य था. विमान ने सामान्य रूप से रनवे से उड़ान भरी, यात्रियों ने सीट बेल्ट बांध लीं, और एयर होस्टेस ने सुरक्षा निर्देशों की घोषणा पूरी कर ली थी. लेकिन उड़ान भरने के करीब 10 मिनट बाद, अचानक कॉकपिट के दरवाज़े पर किसी के ज़ोर-ज़ोर से दस्तक देने की आवाज़ें आने लगीं.

पायलट ने तुरंत केबिन क्रू से इंटरकॉम पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन इंटरकॉम सिस्टम पूरी तरह बंद हो चुका था. कॉकपिट के अंदर बैठे पायलट और को-पायलट को समझ नहीं आ रहा था कि यह शोर आखिर क्यों हो रहा है. बाहर से आती दस्तक के कारण उन्हें लगा कि कोई कॉकपिट में जबरन घुसने की कोशिश कर रहा है और यही सोचते हुए पायलट को विमान हाइजैक होने का डर सताने लगा.

पायलट ने तुरंत लिया बड़ा फैसला

कुछ ही पलों में पायलट ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आपातकालीन कदम उठाया. उन्होंने विमान को तेजी से यू-टर्न देकर वापस ओमाहा एयरफील्ड की ओर मोड़ दिया. केबिन में बैठे यात्रियों ने महसूस किया कि विमान अचानक तीव्र मोड़ ले रहा है. कई यात्रियों ने बाद में इसे 'बहुत तेज़ और असामान्य मोड़' बताया.

यात्रियों में हलचल बढ़ गई. कुछ को लगा कि कोई तकनीकी खराबी आई है, तो कुछ को लगा कि वाकई कोई बड़ा सुरक्षा खतरा है. विमान ने उड़ान भरने के मात्र 18 मिनट बाद दोबारा ओमाहा एयरफील्ड पर सुरक्षित लैंडिंग कर ली.

लैंडिंग के तुरंत बाद जांच शुरू

जैसे ही विमान उतरा, एयरपोर्ट सुरक्षा अधिकारी और पुलिस दल तुरंत विमान में दाखिल हुए. सभी यात्रियों को शांत रखा गया और किसी को भी बाहर निकलने की अनुमति तुरंत नहीं दी गई. सुरक्षा अधिकारियों ने पूरे विमान की तलाशी ली, लेकिन कोई संदिग्ध व्यक्ति या सामान नहीं मिला.

इस दौरान पायलट ने बताया कि उन्हें कॉकपिट के बाहर दस्तक की आवाज़ें सुनाई दी थीं, लेकिन इंटरकॉम काम नहीं कर रहा था, इसलिए वह केबिन क्रू से बात नहीं कर सके. जांच में पता चला कि इंटरकॉम सिस्टम में तकनीकी खराबी आ गई थी, जिससे कॉकपिट और केबिन क्रू के बीच संपर्क पूरी तरह टूट गया था.

असल वजह निकली इंटरकॉम की खराबी

जब पायलट और क्रू के बीच संपर्क टूट गया, तब केबिन में मौजूद फ्लाइट अटेंडेंट्स ने पायलट का ध्यान खींचने के लिए कॉकपिट का दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया. उन्हें पता नहीं था कि यह दस्तक अंदर बैठे पायलट के लिए हाइजैकिंग की कोशिश जैसी लग रही थी. असल में यह पूरा मामला संचार तंत्र की खराबी का था लेकिन एक तकनीकी खराबी ने स्थिति को भ्रमित और डरावना बना दिया था. 

एयरलाइन कंपनी SkyWest ने बाद में बयान जारी करके कहा, 'यह कोई सुरक्षा खतरा नहीं था. हमारे विमान में इंटरकॉम सिस्टम में दिक्कत आने के कारण पायलट और क्रू के बीच संचार नहीं हो पाया. सभी यात्री और क्रू सदस्य सुरक्षित हैं.'

डर गए यात्री, 'वो 18 मिनट सबसे लंबे लगे'

विमान में मौजूद यात्रियों ने बाद में सोशल मीडिया और स्थानीय मीडिया से बात करते हुए अपने अनुभव साझा किए. एक यात्री ने कहा, 'जब विमान ने अचानक तेज़ी से यू-टर्न लिया, हम सब डर गए. किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है. कुछ लोग प्रार्थना करने लगे, और कुछ ने मोबाइल से परिवार को संदेश भेजने की कोशिश की.'

दूसरे यात्री ने कहा, 'फ्लाइट अटेंडेंट्स भी असमंजस में थीं. वे बस यह सुनिश्चित कर रही थीं कि सभी यात्री सीट बेल्ट लगाए रहें. बाद में जब पता चला कि यह सिर्फ इंटरकॉम की गड़बड़ी थी, तो सभी ने राहत की सांस ली.'

दूसरी बार उड़ान और सुरक्षित पहुंच

सभी जांच पूरी होने और तकनीकी टीम द्वारा इंटरकॉम सिस्टम ठीक किए जाने के बाद, विमान को फिर से उड़ान भरने की अनुमति दी गई. फ्लाइट 6469 ने कुछ घंटे बाद दोबारा उड़ान भरी और सुरक्षित रूप से लॉस एंजेलिस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लैंड किया. किसी भी यात्री या कर्मचारी को कोई चोट नहीं आई, और सभी अपनी मंज़िल तक सकुशल पहुंच गए.

घटना से क्या मिली सीख?

यह घटना भले ही डरावनी लगी हो, लेकिन इससे एक बड़ी सीख मिलती है. विमानन सुरक्षा में संचार तंत्र की भूमिका बेहद अहम होती है. सिर्फ एक छोटी-सी तकनीकी खराबी ने यात्रियों, पायलटों और सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मचा दिया. अगर पायलट ने एहतियात न बरती होती, तो यह घटना किसी बड़े संकट में भी बदल सकती थी. इसके साथ ही यह भी साफ होता है कि विमानन कंपनियाँ सुरक्षा को लेकर कितनी सजग रहती हैं. पायलट ने खतरे की ज़रा सी भी आशंका होने पर बिना देर किए सुरक्षा को प्राथमिकता दी, जो उनकी ट्रेनिंग और सतर्कता का उदाहरण है.

