Louvre Museum Closed: बंद हो गया पेरिस का मशहूर लूव्र म्यूजियम, चोरों ने उड़ाए कीमती आभूषण

Louvre Museum Closed: फ्रांस की राजधानी पेरिस स्थित विश्वप्रसिद्ध लूव्र संग्रहालय को रविवार सुबह अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया. जानकारी के अनुसार, संग्रहालय से कीमती आभूषणों की चोरी की पुष्टि हुई है. फ्रांस की संस्कृति मंत्री राशिदा दाती ने इस घटना की जानकारी देते हुए बताया कि संग्रहालय में हुई इस बड़ी चोरी की जांच जारी है. प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार, चोरों ने न केवल सुरक्षा व्यवस्था को चकमा दिया, बल्कि संग्रहालय की प्रतिष्ठित गैलरी से बेशकीमती आभूषणों को चुरा ले जाने में कामयाबी हासिल की. पेरिस पुलिस ने बताया कि एक या इससे ज्यादा अपराधी संग्रहालय में घुस आए थे. ये चोर सीन नदी के सामने वाले हिस्से से संग्रहालय में दाखिल हुए थे जहां निर्माण कार्य चल रहा था. फिर वे माल पहुंचाने वाली लिफ्ट के जरिए अपोलो गैलरी के एक कमरे में गए और खिड़कियां तोड़ीं. इसके बाद कथित तौर पर नेपोलियन और महारानी के आभूषण संग्रह से 9 आभूषण चुरा लिए.

खाली कराया गया म्यूजियम

जानकारी के अनुसार, चोरी के तुरंत बाद संग्रहालय को सुरक्षा कारणों से खाली कराया गया और पर्यटकों को बाहर निकाल दिया गया. पेरिस पुलिस और राष्ट्रीय कला सुरक्षा इकाइयों ने मामले की जांच शुरू कर दी है. लूव्र संग्रहालय दुनिया के सबसे अधिक देखे जाने वाले संग्रहालयों में से एक है, जहां मोनालिसा समेत अनगिनत ऐतिहासिक कलाकृतियां रखी गई हैं.