Hindi Newsदुनिया

Louvre Museum Closed: बंद हो गया पेरिस का मशहूर लूव्र म्यूजियम, चोरों ने उड़ाए कीमती आभूषण

Louvre Museum Closed: पेरिस के लूव्र संग्रहालय में एक बड़ी चोरी की घटना सामने आई है, जहां चोरों ने संग्रहालय की सुरक्षा व्यवस्था को चकमा देकर कीमती आभूषण चोरी कर लिए. इस घटना के बाद संग्रहालय को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है.

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Oct 19, 2025, 03:50 PM IST
Louvre Museum Closed: फ्रांस की राजधानी पेरिस स्थित विश्वप्रसिद्ध लूव्र संग्रहालय को रविवार सुबह अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया. जानकारी के अनुसार, संग्रहालय से कीमती आभूषणों की चोरी की पुष्टि हुई है. फ्रांस की संस्कृति मंत्री राशिदा दाती ने इस घटना की जानकारी देते हुए बताया कि संग्रहालय में हुई इस बड़ी चोरी की जांच जारी है. प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार, चोरों ने न केवल सुरक्षा व्यवस्था को चकमा दिया, बल्कि संग्रहालय की प्रतिष्ठित गैलरी से बेशकीमती आभूषणों को चुरा ले जाने में कामयाबी हासिल की. पेरिस पुलिस ने बताया कि एक या इससे ज्यादा अपराधी संग्रहालय में घुस आए थे. ये चोर सीन नदी के सामने वाले हिस्से से संग्रहालय में दाखिल हुए थे जहां निर्माण कार्य चल रहा था. फिर वे माल पहुंचाने वाली लिफ्ट के जरिए अपोलो गैलरी के एक कमरे में गए और खिड़कियां तोड़ीं. इसके बाद कथित तौर पर नेपोलियन और महारानी के आभूषण संग्रह से 9 आभूषण चुरा लिए. 

खाली कराया गया म्यूजियम

जानकारी के अनुसार, चोरी के तुरंत बाद संग्रहालय को सुरक्षा कारणों से खाली कराया गया और पर्यटकों को बाहर निकाल दिया गया. पेरिस पुलिस और राष्ट्रीय कला सुरक्षा इकाइयों ने मामले की जांच शुरू कर दी है. लूव्र संग्रहालय दुनिया के सबसे अधिक देखे जाने वाले संग्रहालयों में से एक है, जहां मोनालिसा समेत अनगिनत ऐतिहासिक कलाकृतियां रखी गई हैं.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

