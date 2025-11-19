Advertisement
trendingNow13010564
Hindi Newsदुनिया

लूट से लूव्र म्यूजियम ने लिया सबक, बढ़ाई गई सुरक्षा; जल्द 100 CCTV कैमरों से लैस होगा संग्रहालय

France: लूव्र म्यूजियम में हाल ही में हुई लूट के बाद सुरक्षा बढ़ाने के लिए 100 सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्णय लिया गया है. साथ ही एक उन्नत पुलिस स्टेशन भी स्थापित किया जाएगा. बता दें कि 19 अक्टूबर को हुई लूट में 10.2 करोड़ डॉलर के गहने चोरी हो गए थे.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Nov 19, 2025, 07:42 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Louvre Museum: दुनिया का मशहूर लूव्र म्यूजियम हाल ही में गलत वजहों से चर्चा में रहा. लुटेरों ने बेशकीमती टुकड़े उड़ा लिए. अब उससे सबक लेते हुए संग्रहालय ने 100 सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्णय लिया है. इसकी जानकारी जनरल असेंबली में संग्रहालय की निदेशक लॉरेंस डेस कार्स ने दी. रॉयटर्स के मुताबिक लॉरेंस ने यह भी कहा कि लूव्र परिसर में एक उन्नत पुलिस स्टेशन की स्थापना भी की जाएगी.19 अक्टूबर को दुनिया के इस मशहूर संग्रहालय में 10.2 करोड़ डॉलर की लूट हुई थी. लुटेरे गहनों में से कीमती रत्न लेकर फरार हो गए थे. जिसने विश्व भर में फ्रांस की फजीहत करा दी थी. सबसे ज्यादा देखे जाने वाले संग्रहालय की अपनी असंख्य कलाकृतियों के संरक्षक के रूप में विश्वसनीयता पर संदेह पैदा कर दिया. जांचकर्ताओं ने चार संदिग्धों को पकड़ा भी है, लेकिन चोरी हुए रत्न अभी तक बरामद नहीं हुए हैं. 

म्यूजियम की बालकनी से हुई थी सेंधमारी

अधिकारियों ने स्वीकार किया है कि संग्रहालय की बाहरी दीवारों पर सुरक्षा कैमरों की पर्याप्त कवरेज नहीं थी और जिस बालकनी में सेंधमारी हुई थी, उसे भी कवर नहीं किया गया था. लूट के बाद, फ्रांसीसी अधिकारियों ने कहा कि लूव्र संग्रहालय साल के अंत तक अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था लागू करेगा, जिसमें घुसपैठ-रोधी उपकरण और आस-पास की सार्वजनिक सड़कों पर वाहन-रोधी अवरोधक शामिल हैं. फ्रांस की सार्वजनिक लेखा परीक्षा संस्था, जिसे कोर्ट डेस कॉम्पटेस के नाम से जाना जाता है ने पिछले महीने एक रिपोर्ट प्रकाशित की. इसमें कहा गया है कि कलाकृतियों पर अत्यधिक खर्च के कारण संग्रहालय अपने बुनियादी ढांचे को सहेजने में असमर्थ है. डेस कार्स ने सांसदों से कहा कि मैं इन अधिग्रहणों की पूरी जिम्मेदारी लेती हूं, जो हमारे देश और हमारे संग्रह का गौरव हैं. लूव्र में काम को राष्ट्रीय संग्रहों को प्रतिस्पर्धा के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए.

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

TAGS

Louvre Museum

Trending news

'बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होय' आनंद दुबे ने महाराष्ट्र सरकार पर साधा निशाना
mumbai
'बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होय' आनंद दुबे ने महाराष्ट्र सरकार पर साधा निशाना
बढ़ने वाला है सर्दी का सितम! 22 नवंबर को अचानक करवट बदलेगा मौसम, IMD का अलर्ट
weather update
बढ़ने वाला है सर्दी का सितम! 22 नवंबर को अचानक करवट बदलेगा मौसम, IMD का अलर्ट
श्री गुरु तेग बहादुर के 350वीं शहीदी पर्व पर नगर कीर्तन में शामिल हुए केजरीवाल
Arvind Kejriwal News
श्री गुरु तेग बहादुर के 350वीं शहीदी पर्व पर नगर कीर्तन में शामिल हुए केजरीवाल
जब PM मोदी दे रहे थे भाषण, तभी 2 बच्चियों पर ठिठक गई सबकी नजर
PM Kisan Samman Nidhi
जब PM मोदी दे रहे थे भाषण, तभी 2 बच्चियों पर ठिठक गई सबकी नजर
'हर कोई कश्मीरियों को शक की निगाह से देख रहा है', मोदी सरकर पर बरसे उमर
Delhi blast
'हर कोई कश्मीरियों को शक की निगाह से देख रहा है', मोदी सरकर पर बरसे उमर
'अगर मुझे कुछ हो जाए तो मोबाइल पानी में फेंक देना…' फिदायीन उमर के राज भाई ने खोले
Delhi blast
'अगर मुझे कुछ हो जाए तो मोबाइल पानी में फेंक देना…' फिदायीन उमर के राज भाई ने खोले
उदयपुर में फिर लगेगा सेलेब्रेटीज का जमावड़ा, टीम के साथ भारत आ रहे ट्रंप जूनियर
Trump Jr News
उदयपुर में फिर लगेगा सेलेब्रेटीज का जमावड़ा, टीम के साथ भारत आ रहे ट्रंप जूनियर
‘इस्लाम में आत्महत्या हराम...’ उमर के Viral Video पर आया ओवैसी का रिएक्शन
Delhi blast
‘इस्लाम में आत्महत्या हराम...’ उमर के Viral Video पर आया ओवैसी का रिएक्शन
गिरफ्त में 'वॉन्टेड', खुलेंगे मूसेवाला मर्डर के राज, 11 दिन की NIA रिमांड में अनमोल
anmol bishnoi
गिरफ्त में 'वॉन्टेड', खुलेंगे मूसेवाला मर्डर के राज, 11 दिन की NIA रिमांड में अनमोल
सीएटी रिकॉर्ड से छेड़छाड़ मामले में 6 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, जानें मामला?
tampering case
सीएटी रिकॉर्ड से छेड़छाड़ मामले में 6 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, जानें मामला?