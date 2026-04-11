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Hindi Newsदुनियाखतरे के दरिया में पहला कदम! ‘जग विक्रम’ बना सीजफायर के बाद होर्मुज पार करने वाला पहला भारतीय जहाज

खतरे के दरिया में पहला कदम! ‘जग विक्रम’ बना सीजफायर के बाद होर्मुज पार करने वाला पहला भारतीय जहाज

India Ship Hormuz Crossing: LPG टैंकर ‘जग विक्रम’ ने US-ईरान सीजफायर के बाद होर्मुज स्ट्रेट पार कर पहला भारतीय जहाज बनने का रिकॉर्ड बनाया है. ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी के इस जहाज ने काफी लंबे समय के इंतजार के बाद इस   देरी के बाद क्षेत्र से ट्रांजिट किया. क्षेत्र में अब भी कई भारतीय जहाज फंसे हैं.

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Apr 11, 2026, 01:48 PM IST
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Strait of Hormuz
Strait of Hormuz

LPG Tanker Jag Vikram: अमेरिका और ईरान के बीच हए 2 हफ्ते के अस्थायी युद्धविराम के बाद समुद्री गतिविधियों में धीरे-धीरे सुधार के संकेत मिल रहे हैं. इसी बीच भारत के लिए भी एक अहम खबर सामने आई है. ताजा जानकारी के अनुसार, LPG टैंकर ‘जग विक्रम’ ने होर्मुज स्ट्रेट को सफलतापूर्वक पार कर लिया है. बता दें कि सीजफायर की घोषणा के बाद इस रणनीतिक समुद्री मार्ग से गुजरने वाला पहला भारतीय झंडे वाला जहाज बन गया है. शिप ट्रैकिंग डेटा के अनुसार, ‘जग विक्रम’ ने शुक्रवार रात और शनिवार सुबह के बीच इस संवेदनशील मार्ग को पार किया और दोपहर तक ओमान की खाड़ी में प्रवेश कर पूर्व दिशा की ओर बढ़ रहा था.

एक हफ्ते से ज्यादा समय से कर रहा था इंतजार

सूत्रों के मुताबिक, यह टैंकर पिछले एक सप्ताह से अधिक समय से होर्मुज स्ट्रेट पार करने की अनुमति का इंतजार कर रहा था. इससे पहले ‘ग्रीन आशा’ नामक एक अन्य भारतीय LPG टैंकर 5 अप्रैल को इस मार्ग से गुजर चुका था. हालांकि, पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के चलते कई जहाज अब भी फारस की खाड़ी में फंसे हुए हैं और केवल सीमित संख्या में जहाज ही ईरानी अधिकारियों के समन्वय के साथ सुरक्षित रूप से पार कर पा रहे हैं.

जानकारी के अनुसार, ‘जग विक्रम’ एक मिड-साइज गैस कैरियर (MGC) है, जिसकी LPG ले जाने की क्षमता लगभग 20000 टन है. शिपिंग डेटाबेस के अनुसार, इसका स्वामित्व ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी के पास है और इसकी डेडवेट क्षमता 26000 टन से अधिक है. बता दें कि डेडवेट टनेज में जहाज द्वारा वहन किए जाने वाले कुल भार को शामिल किया जाता है, जिसमें कार्गो, ईंधन, पानी और क्रू का वजन शामिल होता है.

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खाड़ी में अभी भी फंसे हैं कई भारतीय जहाज

रिपोर्ट्स के अनुसार, ‘जग विक्रम’ मार्च की शुरुआत से फारस की खाड़ी से बाहर निकलने वाला नौवां भारतीय जहाज है. इसके अलावा, अभी भी 15 भारतीय झंडे वाले जहाज इस क्षेत्र में मौजूद हैं. इनमें LPG टैंकर, कच्चे तेल के टैंकर, LNG जहाज, कंटेनर शिप और बल्क कैरियर शामिल हैं. इन जहाजों के लिए स्थिति अभी भी चुनौतीपूर्ण बनी हुई है, क्योंकि समुद्री मार्ग पूरी तरह सामान्य नहीं हुआ है.

जग विक्रम जहाज ने फॉलो किया सुरक्षा प्रोटोकॉल

होर्मुज स्ट्रेट से गुजरते समय ‘जग विक्रम’ ने खुद को भारतीय जहाज और भारतीय क्रू के रूप में पहचान देने वाले सिग्नल प्रसारित किए. यह अब एक मानक प्रक्रिया बन चुकी है, जिससे ईरानी अधिकारी जहाजों की आवाजाही को नियंत्रित कर सकें. ईरान ने फिलहाल जहाजों को केवल निर्धारित और सुरक्षित कॉरिडोर के माध्यम से ही गुजरने की अनुमति दी है, जबकि अन्य क्षेत्रों में समुद्री खतरों की चेतावनी जारी की गई है.

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इस बीच बता दें कि होर्मुज स्ट्रेट, जो ईरान और ओमान के बीच स्थित है, फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है और दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री चोकपॉइंट्स में से एक है. युद्ध से पहले, दुनिया भर में तेल और गैस का लगभग 20 प्रतिशत इसी मार्ग से होकर गुजरता था. ऐसे में यहां किसी भी तरह का व्यवधान वैश्विक ऊर्जा बाजार को सीधे प्रभावित करता है.

टोल विवाद और भारत का रुख

हाल के दिनों में ऐसी खबरें सामने आई थीं कि ईरान इस मार्ग से गुजरने वाले जहाजों पर टोल या ट्रांजिट शुल्क लगाने पर विचार कर रहा है. हालांकि, भारत ने इस पर साफ रुख अपनाते हुए किसी भी प्रकार के टोल भुगतान से इनकार किया है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस मुद्दे पर भारत और ईरान के बीच कोई औपचारिक चर्चा नहीं हुई है और भारत मुक्त एवं सुरक्षित नौवहन के अपने रुख पर कायम है.

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होर्मुज स्ट्रेट को अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग माना जाता है और संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून (UNCLOS) के तहत यहां टोल नहीं लगाया जा सकता. हालांकि, इस कानून को लेकर विभिन्न देशों की स्थिति अलग-अलग रही है. विशेषज्ञों का मानना है कि इस जलमार्ग की स्थिति में किसी भी बदलाव के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहमति आवश्यक होगी. ‘जग विक्रम’ का सफलतापूर्वक होर्मुज स्ट्रेट पार करना न केवल भारत के लिए एक राहत भरी खबर है, बल्कि यह संकेत भी है कि क्षेत्र में धीरे-धीरे सामान्य स्थिति लौट रही है. 

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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