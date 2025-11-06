Advertisement
trendingNow12991605
Hindi Newsदुनिया

कहीं आप भी तो बच्चों के हाथ में नहीं दे रहे मौत का सामान! नकली Labubu डॉल्स से पूरी दुनिया में हड़कंप

Fake Labubu Dolls: क्या आप भी अपने बच्चों की खुशी के लिए उन्हें नए-नए गुड्डे लाकर देते हैं. अगर हां तो अलर्ट हो जाएं. वे गुड्डे अनजाने में बच्चों की मौत का सामान भी बन सकते हैं.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Nov 06, 2025, 07:47 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कहीं आप भी तो बच्चों के हाथ में नहीं दे रहे मौत का सामान! नकली Labubu डॉल्स से पूरी दुनिया में हड़कंप

Sweden Fake Labubu Dolls News: जरा सोचिए, आपका बच्चा मुस्कुराता हुआ, अपने नए प्यारे खिलौने को गले लगाए बैठा है. लेकिन अगर वही खिलौना धीरे-धीरे जहर छोड़ रहा हो, जो उसके शरीर में जाकर नुकसान कर रहा हो... तो? डर लग गया ना यह सोचकर, लेकिन इन दिनों यही हो रहा है. स्वीडन में कुछ नकली Labubu गुड्डे मिले हैं. इन खिलौनों में एक ऐसा खतरनाक केमिकल मिला है जो दिखने में मासूम है, पर शरीर के अंदर जाकर गुर्दों, नसों और प्रजनन तंत्र तक को नुकसान पहुंचा सकता है.

स्वीडन में 5,000 से ज़्यादा नकली गुड्डे पकड़े गए

स्वीडन के अधिकारियों ने हाल ही में करीब 5,300 नकली Labubu गुड्डे जब्त किए हैं. जांच के बाद पता चला कि इन गुड्डों में Di(2-ethylhexyl) phthalate (DEPH) नाम का रसायन मौजूद है. यह वही पदार्थ है जो प्लास्टिक को मुलायम और लचीला बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

DEPH दिखने में पारदर्शी और लगभग बिना गंध वाला तरल होता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह धीरे-धीरे प्लास्टिक से बाहर निकल सकता है और जब बच्चे इन खिलौनों को मुंह में डालते हैं या बार-बार छूते हैं, तो यह उनके शरीर में पहुंच जाता है.

स्वीडिश केमिकल एजेंसी ने कहा है कि यह रसायन लंबे समय में शरीर के कई अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है. खासकर बच्चों के लिए यह बेहद खतरनाक है.

Labubu गुड्डे- एक प्यारा खिलौना या ज़हरीला जाल?

Labubu गुड्डे दिखने में बहुत क्यूट होते हैं. छोटी-सी बॉडी, बड़ी आंखें और नुकीले दांत. इन्हें चीनी कलाकार Kasing Lung ने डिजाइन किया था और इन्हें Pop Mart नाम की कंपनी बेचती है.

असल Labubu डॉल्स की कीमत 1,700 रुपये से  लेकर 3,500 रुपये के बीच होती है. ये 'ब्लाइंड बॉक्स' में मिलती हैं यानी बॉक्स खोलने से पहले आपको नहीं पता होता कि कौन-सा डिजाइन मिलेगा.

इन डॉल्स को Rihanna, Kim Kardashian और Cher जैसी मशहूर हस्तियों ने भी खरीदा है. इस वजह से इनके प्रति दुनिया भर में फैंस की दीवानगी बन गईं.

लेकिन जब कोई चीज इतनी जल्दी मशहूर होती है, तो नकली बाजार भी पीछे नहीं रहता. कई कंपनियों ने सस्ते दामों में Labubu जैसी डॉल्स बनाकर बेचनी शुरू कर दीं. जो दिखने में असली जैसी हैं, लेकिन अंदर से केमिकल बम साबित हो रही हैं.

असली- नकली Labubu में फर्क कैसे पहचानें?

अगर आपके घर में Labubu है या आप खरीदने की सोच रहे हैं, तो नीचे दिए गए 5 आसान तरीकों से पहचानें कि आपका खिलौना असली है या नकली. 

दांतों की गिनती करें: असली Labubu के कुल 9 दांत होते हैं. नकली में दांतों की संख्या अलग होती है.

चेहरे का रंग देखें: असली वाले गुड्डे का चेहरा हल्का गुलाबी (पीच पिंक) होता है और उसकी चमक मैट (बिना तेज़ रोशनी वाली) होती है. जबकि नकली गुड्डे का चेहरा ज्यादातर बहुत चमकदार या फीका होता है.

पैकेजिंग जांचें: असली Labubu की बॉक्स मैट फिनिश में होती है और उस पर स्पष्ट QR कोड होता है. नकली बॉक्स चमकीली या धुंधली छपाई वाली होती है.

पैर पर सील देखें: असली Labubu के दाएं पैर पर खास सील होती है जो UV लाइट में चमकती है. नकली में यह फीचर नहीं होता.

कपड़ों की सिलाई देखें: असली गुड्डे के कपड़े और एक्सेसरीज़ साफ-सुथरे और टिकाऊ होते हैं, जबकि नकली में टेढ़ी-मेढ़ी सिलाई और खराब फैब्रिक होता है.

अगर आपका खिलौना इन सबमें फेल हो जाए तो सावधान हो जाइए. वह नकली हो सकता है.

क्यों खतरनाक हैं ऐसे नकली खिलौने? 

कई बार माता-पिता सोचते हैं कि 'क्या फर्क पड़ता है, सस्ता है तो ले लो' लेकिन खिलौनों में छिपे केमिकल्स बच्चों के शरीर में जहर की तरह काम करते हैं. असल में DEPH जैसे पदार्थ बच्चे के हार्मोनल सिस्टम को बिगाड़ सकते हैं, जिससे आगे चलकर बांझपन, नसों की कमजोरी और गुर्दे की बीमारियां हो सकती हैं. स्वीडिश एजेंसी ने चेतावनी दी है कि ऐसे नकली खिलौने केवल दिखने में प्यारे हैं, लेकिन बच्चों की सेहत के दुश्मन हैं.

माता-पिता के लिए जरूरी सलाह

  • सिर्फ भरोसेमंद दुकानों या आधिकारिक वेबसाइटों से ही खिलौने खरीदें.

  • बहुत सस्ते दाम देखकर लालच में न आएं. असली Labubu की कीमत ₹1,700 से ₹3,500 के बीच होती है.

  • खिलौनों की गंध पर ध्यान दें. अगर किसी प्लास्टिक खिलौने से तेज या अजीब गंध आती है, तो वह संभवतः जहरीला हो सकता है.

  • बच्चों को खिलौने मुंह में डालने से रोकें.

कभी-कभी प्यारे खिलौने सबसे खतरनाक होते हैं

Labubu जैसी डॉल्स देखने में भले ही मन मोह लें, लेकिन अगर वे नकली निकलीं, तो यह बच्चों की सेहत के लिए जहर बन सकती हैं. हर मां-बाप अगर अपने बच्चों की मुस्कान बचाना चाहते हैं तो अगली बार खिलौना खरीदते वक्त सिर्फ उसका रंग या डिजाइन नहीं, बल्कि उसकी सुरक्षा और असलियत भी ढंग से जांचें क्योंकि कभी-कभी सबसे प्यारे खिलौने ही सबसे खतरनाक होते हैं.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

Labubu Dolls

Trending news

'शादी की रस्म, कत्ल की स्क्रिप्ट...', बीवी ने प्रेमी के साथ मिलकर रची साजिश
Telangana NEWS
'शादी की रस्म, कत्ल की स्क्रिप्ट...', बीवी ने प्रेमी के साथ मिलकर रची साजिश
1800 करोड़ की जमीन महज 300 करोड़ में! घोटाले में फंसा इस बड़े नेता का बेटा
pune news in hindi
1800 करोड़ की जमीन महज 300 करोड़ में! घोटाले में फंसा इस बड़े नेता का बेटा
उसके ऐप पर 650 रुपये, मेरे पर 532... महिला ने कर दिया रैपिडो ड्राइवर का भंडाफोड़
rapido
उसके ऐप पर 650 रुपये, मेरे पर 532... महिला ने कर दिया रैपिडो ड्राइवर का भंडाफोड़
वो 'करोड़पति किसानों का गांव', करोड़ों का कारोबार; सालों से आजमा रहे ये टेक्निक
Farmer Success Stories
वो 'करोड़पति किसानों का गांव', करोड़ों का कारोबार; सालों से आजमा रहे ये टेक्निक
आखिर वो किसका एजेंडा...? 'वोट चोरी' आरोपों पर CM फडणवीस का राहुल गांधी पर हमला
Rahul Gandhi
आखिर वो किसका एजेंडा...? 'वोट चोरी' आरोपों पर CM फडणवीस का राहुल गांधी पर हमला
पूर्व मंत्री की पार्टी पाकिस्तान से ले रही थी पैसा! 6 जगहों पर ED ने मारा छापा
#Jammu Kashmir
पूर्व मंत्री की पार्टी पाकिस्तान से ले रही थी पैसा! 6 जगहों पर ED ने मारा छापा
चुनाव आयोग का आ गया डेटा, बांग्लादेश-बंगाल के बॉर्डर वाले जिलों में 115% बढ़े वोटर
bengal border
चुनाव आयोग का आ गया डेटा, बांग्लादेश-बंगाल के बॉर्डर वाले जिलों में 115% बढ़े वोटर
'एवरेस्ट जीता, कैलाश हारा...', पवित्र बैन की अनसुलझी कहानी, नहीं चढ़ पाए पर्वतारोही
Kailash Parvat
'एवरेस्ट जीता, कैलाश हारा...', पवित्र बैन की अनसुलझी कहानी, नहीं चढ़ पाए पर्वतारोही
'जन गण मन' अंग्रेजों के स्वागत के लिए लिखा गया... बीजेपी सांसद के बयान पर बवाल
Jana Gana Mana
'जन गण मन' अंग्रेजों के स्वागत के लिए लिखा गया... बीजेपी सांसद के बयान पर बवाल
'जंगल की रानी, आजादी की शेरनी...', 13 साल की 'लड़की' ने हिला दी थी ब्रिटिश हुकूमत
Rani Gaidinliu
'जंगल की रानी, आजादी की शेरनी...', 13 साल की 'लड़की' ने हिला दी थी ब्रिटिश हुकूमत