मचाडो बोली मैं ट्रंप को दे सकती हूं पीस प्राइज, US राष्ट्रपति भी हो गए तैयार, नोबेल कमेटी ने तोड़ दिए अरमान

Nobel Peace Prize: नॉर्वे के नोबेल संस्थान ने उन सुझावों को खारिज कर दिया है कि वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो अपना 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को दे सकती हैं या हस्तांतरित कर सकती हैं. नोबेल संस्थान ने कहा कि ये पुरस्कार स्थायी है और हस्तांतरणीय नहीं है. नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा हो जाने के बाद इसे रद्द नहीं किया जा सकता, साझा नहीं किया जा सकता, स्थानांतरित नहीं किया जा सकता या दूसरों के साथ साझा नहीं किया जा सकता है. संस्थान ने एक संक्षिप्त बयान में कहा कि यह निर्णय अंतिम है और हमेशा के लिए मान्य है.

मचाडो ने की थी ट्रंप की प्रशंसा

बता दें, नोबेल संस्थान का ये स्पष्टीकरण तब आया जब मचाडो ने सार्वजनिक रूप से ट्रंप के साथ अपना शांति पुरस्कार देना या साझा करना चाहा. उन्होंने हाल ही में अमेरिका के नेतृत्व में चलाए गए उस अभियान में ट्रंप की भूमिका का हवाला दिया, जिसके परिणामस्वरूप वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को मादक पदार्थों की तस्करी सहित कई आरोपों में गिरफ्तार किया गया था. मचाडो ने ट्रंप के इस कदम को ऐतिहासिक और वेनेजुएला में लोकतांत्रिक परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया.

मचाडो ने कहा कि मैं निश्चित रूप से उन्हें व्यक्तिगत रूप से यह बताना चाहूंगी कि हम वेनेजुएला के लोग, क्योंकि यह वेनेजुएला के लोगों का पुरस्कार है निश्चित रूप से इसे उन्हें देना और उनके साथ साझा करना चाहते हैं. उन्होंने जो किया है वह ऐतिहासिक है. यह लोकतांत्रिक परिवर्तन की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है. बता दें, पुरस्कार की घोषणा के तुरंत बाद मचाडो ने इसे ट्रंप और वेनेजुएला के लोगों को समर्पित किया था. ट्रंप सत्ता में वापसी के बाद से ही नोबेल पुरस्कार जीतने की इच्छा रखते आए हैं और इसके लिए खुले तौर पर प्रचार भी करते रहे हैं.