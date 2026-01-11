Advertisement
trendingNow13070568
Hindi Newsदुनियामचाडो बोली मैं ट्रंप को दे सकती हूं पीस प्राइज, US राष्ट्रपति भी हो गए तैयार, नोबेल कमेटी ने तोड़ दिए अरमान

मचाडो बोली मैं ट्रंप को दे सकती हूं पीस प्राइज, US राष्ट्रपति भी हो गए तैयार, नोबेल कमेटी ने तोड़ दिए अरमान

Trump Nobel Peace Prize: वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो ने हाल ही में 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार जीतने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इसे देने या साझा करने की इच्छा व्यक्त की थी. इस पर अब नॉर्वे के नोबेल संस्थान ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि नोबेल शांति पुरस्कार साझा और हस्तांतरणीय नहीं किया जा सकता है.

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Jan 11, 2026, 11:25 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Nobel Peace Prize: नॉर्वे के नोबेल संस्थान ने उन सुझावों को खारिज कर दिया है कि वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो अपना 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को दे सकती हैं या हस्तांतरित कर सकती हैं.  नोबेल संस्थान ने कहा कि ये पुरस्कार स्थायी है और हस्तांतरणीय नहीं है. नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा हो जाने के बाद इसे रद्द नहीं किया जा सकता, साझा नहीं किया जा सकता, स्थानांतरित नहीं किया जा सकता या दूसरों के साथ साझा नहीं किया जा सकता है. संस्थान ने एक संक्षिप्त बयान में कहा कि यह निर्णय अंतिम है और हमेशा के लिए मान्य है.

मचाडो ने की थी ट्रंप की प्रशंसा

बता दें, नोबेल संस्थान का ये स्पष्टीकरण तब आया जब मचाडो ने सार्वजनिक रूप से ट्रंप के साथ अपना शांति पुरस्कार देना या साझा करना चाहा. उन्होंने हाल ही में अमेरिका के नेतृत्व में चलाए गए उस अभियान में ट्रंप की भूमिका का हवाला दिया, जिसके परिणामस्वरूप वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को मादक पदार्थों की तस्करी सहित कई आरोपों में गिरफ्तार किया गया था. मचाडो ने ट्रंप के इस कदम को ऐतिहासिक और वेनेजुएला में लोकतांत्रिक परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: 'चैन से नहीं बैठेंगे...' वेनेजुएला की राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज ने अब ट्रंप को दी धमकी, खाई ये कसम

मचाडो ने कहा कि मैं निश्चित रूप से उन्हें व्यक्तिगत रूप से यह बताना चाहूंगी कि हम वेनेजुएला के लोग, क्योंकि यह वेनेजुएला के लोगों का पुरस्कार है निश्चित रूप से इसे उन्हें देना और उनके साथ साझा करना चाहते हैं. उन्होंने जो किया है वह ऐतिहासिक है. यह लोकतांत्रिक परिवर्तन की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है. बता दें, पुरस्कार की घोषणा के तुरंत बाद मचाडो ने इसे ट्रंप और वेनेजुएला के लोगों को समर्पित किया था. ट्रंप सत्ता में वापसी के बाद से ही नोबेल पुरस्कार जीतने की इच्छा रखते आए हैं और इसके लिए खुले तौर पर प्रचार भी करते रहे हैं. 

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

Donald Trump

Trending news

धमकियों के बीच नितेश राणे के घर के बाहर मिला संदिग्ध बैग, CCTV में कैद हुआ शख्स
mumbai
धमकियों के बीच नितेश राणे के घर के बाहर मिला संदिग्ध बैग, CCTV में कैद हुआ शख्स
घोड़े, शंख और शौर्य... सोमनाथ में PM मोदी ने हजारों साल की विरासत को किया नमन
Somnath temple
घोड़े, शंख और शौर्य... सोमनाथ में PM मोदी ने हजारों साल की विरासत को किया नमन
महाराष्ट्र को मजबूत बनाएं ट्रंप तो...राज ठाकरे क्यों देंगे US प्रेसिडेंट का साथ?
Raj Thackeray
महाराष्ट्र को मजबूत बनाएं ट्रंप तो...राज ठाकरे क्यों देंगे US प्रेसिडेंट का साथ?
कौन हैं विधायक राहुल, एक नहीं 3 यौन उत्पीड़न के आरोप; पुलिस ने किया गिरफ्तार
congress
कौन हैं विधायक राहुल, एक नहीं 3 यौन उत्पीड़न के आरोप; पुलिस ने किया गिरफ्तार
ओवैसी का ख्वाब, BJP का जवाब,'हिजाब वाली PM' पर छिड़ी जुबानी जंग,उल्टा न पड़ जाए दांव
Asaduddin Owaisi
ओवैसी का ख्वाब, BJP का जवाब,'हिजाब वाली PM' पर छिड़ी जुबानी जंग,उल्टा न पड़ जाए दांव
अभी तो और गिरेगा पारा! 8 राज्यों में हाल बेहाल, दिल्ली में तापमान ने तोड़ा रिकॉर्ड
weather alert
अभी तो और गिरेगा पारा! 8 राज्यों में हाल बेहाल, दिल्ली में तापमान ने तोड़ा रिकॉर्ड
वोटर नहीं लीडर बनो...नहीं तो चल जाएगा बुलडोजर, ओवैसी ने किसी को नहीं बख्शा
Asaduddin Owaisi
वोटर नहीं लीडर बनो...नहीं तो चल जाएगा बुलडोजर, ओवैसी ने किसी को नहीं बख्शा
वे BJP को खत्म करना चाहते हैं...काफिले पर हमले के बाद क्या बोले सुवेंदु अधिकारी?
suvendu adhikari
वे BJP को खत्म करना चाहते हैं...काफिले पर हमले के बाद क्या बोले सुवेंदु अधिकारी?
क्या चीन-अमेरिका और रूस के बीच होगा तीसरा विश्व युद्ध? भारत पर कैसे पड़ेगी भयानक मार
DNA
क्या चीन-अमेरिका और रूस के बीच होगा तीसरा विश्व युद्ध? भारत पर कैसे पड़ेगी भयानक मार
सऊदी अरब के बाद पाकिस्तान के इस्लामिक नाटो में आएगा 'खलीफा'! भारत के लिए कितना खतरा?
DNA
सऊदी अरब के बाद पाकिस्तान के इस्लामिक नाटो में आएगा 'खलीफा'! भारत के लिए कितना खतरा?