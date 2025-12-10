Advertisement
trendingNow13035919
Hindi Newsदुनिया

Corina Machado: नोबेल अवॉर्ड लेने नहीं जाएंगी मचाडो, आखिर क्या है वजह? 1 साल से हैं गायब

नोबेल पीस प्राइज जीतने वाली वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को लेकर कहा जा रहा है कि वो सम्मान समारोह में शामिल नहीं होंगी. नॉर्वेजियन नोबेल संस्थान का हवाला देते हुए प्रसारक एनआरके ने यह जानकारी दी है.

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Dec 10, 2025, 01:19 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Corina Machado: नोबेल अवॉर्ड लेने नहीं जाएंगी मचाडो, आखिर क्या है वजह? 1 साल से हैं गायब

Maria Corina Machado: नोबेल पीस प्राइज जीतने वाली वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को लेकर कहा जा रहा है कि वो सम्मान समारोह में शामिल नहीं होंगी. हालांकि उनकी जगह पर उनकी बेटी यह अवॉर्ड लेने जाएंगी. नॉर्वेजियन नोबेल संस्थान का हवाला देते हुए प्रसारक एनआरके ने यह जानकारी दी है. नोबेल पीस प्राइज सम्मान समारोह बुधवार को ओस्लो में आयोजित होना है.

मचाडो की गैर-मौजूदगी में उनके परिवार के लोग और अर्जेंटीना, इक्वाडोर, पराग्वे और पनामा के राष्ट्राध्यक्ष समारोह में उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई मंगलवार को ओस्लो पहुंचे. वह वहां नॉर्वे के किंग हेराल्ड और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे से भी मुलाकात करेंगे. नोबेल कमेटी ने सम्मान का ऐलान करने के दौरान कहा कि खतरों के बावजूद वेनेजुएला में बने रहने के मचाडो के फैसले ने लाखों लोगों को प्रेरित किया है.

अवॉर्ड लेने क्यों नहीं गईं मचाडो?

मारिया मचाडो इस समय वेनेजुएला में इसलिए छिपकर रह रही हैं, क्योंकि वह राष्ट्रपति निकोलास मादुरो की तानाशाही जैसी सत्ता के खिलाफ आंदोलन चला रही हैं. अगर वह देश से बाहर जातीं, तो वापसी पर उन्हें एंट्री न मिलने का खतरा था. यानी वह जबरन निर्वासन में चली जातीं. ऐसे में उन्हें कुछ और समस्याओं का सामना हो सकता था. ऐसे में उन्होंने कुद ना जाकर इस सम्मान समारोह में बेटी को भेजने का फैसला लिया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

क्यों मिला पुरस्कार?

मारिया मचाडो को नोबेल शांति पुरस्कार इसलिए दिया गया है क्योंकि उन्होंने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष किया और देश को तानाशाही से निकालकर लोकतंत्र की ओर शांतिपूर्ण बदलाव लाने की कोशिश की. नोबेल कमेटि ने मचाडो की तारीफ करते हुए उन्हें शांति की बहादुर और समर्पित चैंपियन बताया, जो बढ़ते अंधेरे (तानाशाही) के समय भी लोकतंत्र की रोशनी को जलाए रखती हैं. मचाडो वेनेजुएला में ‘आयरन लेडी’ के नाम से मशहूर हैं. उन्हें टाइम पत्रिका की ‘2025 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों’ की सूची में शामिल किया गया था.

About the Author
author img
Tahir Kamran

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2015 से 'पंजाब केसरी' ग्रुप के उर्दू अखबार ‘हिंद समाचार’ से किया, जहां वे कंटेट राइटर से पेज डिजाइनर तक पहुं...और पढ़ें

TAGS

Corina Machado

Trending news

देश के 5 में से 1 मॉल क्यों खाली हो रहे? जाने Ghost Mall की समस्या दूर करने का तरीका
shopping malls turn into Ghost Malls
देश के 5 में से 1 मॉल क्यों खाली हो रहे? जाने Ghost Mall की समस्या दूर करने का तरीका
गौरव का पल! इस भारतीय त्योहार को UNESCO ने अमूर्त धरोहर लिस्ट में किया शामिल
Deepawali
गौरव का पल! इस भारतीय त्योहार को UNESCO ने अमूर्त धरोहर लिस्ट में किया शामिल
'उस इंसान में कोई दम नहीं...' राहुल की जर्मनी यात्रा पर बोलीं BJP सांसद कंगना रनौत
Rahul Gandhi
'उस इंसान में कोई दम नहीं...' राहुल की जर्मनी यात्रा पर बोलीं BJP सांसद कंगना रनौत
स्कूल से सीधे स्किल्ड जॉब!इस राज्य में शुरू होगा गेम-चेंजर प्लान, सरकार कर रही विचार
Tamil Nadu news
स्कूल से सीधे स्किल्ड जॉब!इस राज्य में शुरू होगा गेम-चेंजर प्लान, सरकार कर रही विचार
शशि थरूर ने ठुकराया 'वीर सावरकर अवॉर्ड', कहा-मेरी मर्जी से पहले ही मेरा नाम लिख दिया
Shashi Tharoor
शशि थरूर ने ठुकराया 'वीर सावरकर अवॉर्ड', कहा-मेरी मर्जी से पहले ही मेरा नाम लिख दिया
Parliament Winter Session Live (Day 7): आज फिर संसद हंगामे के आसार, चुनाव सुधार पर अमित शाह देंगे विपक्ष के सवालों के जवाब
Parliament winter session
Parliament Winter Session Live (Day 7): आज फिर संसद हंगामे के आसार, चुनाव सुधार पर अमित शाह देंगे विपक्ष के सवालों के जवाब
लूथरा ब्रदर्स पर कसेगा शिकंजा या मिलेगी जमानत; भाइयों ने कोर्ट में दायर की याचिका
Goa Nightclub Fire
लूथरा ब्रदर्स पर कसेगा शिकंजा या मिलेगी जमानत; भाइयों ने कोर्ट में दायर की याचिका
NDA को सत्ता तो फिर मिल गई, वो दिन कब आएगा जब लोग गर्व से कहेंगे- चलो चलते हैं बिहार
Bihar News
NDA को सत्ता तो फिर मिल गई, वो दिन कब आएगा जब लोग गर्व से कहेंगे- चलो चलते हैं बिहार
ग्लोबल लीडर बना भारत... इन मामलों में चीन-अमेरिका को किया पीछे; रूस भी बनेगा हिस्सा?
IBCA
ग्लोबल लीडर बना भारत... इन मामलों में चीन-अमेरिका को किया पीछे; रूस भी बनेगा हिस्सा?
नकली बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने वालों की खैर नहीं! 367 लोगों के खिलाफ कहां हो गई FIR
Fake Birth Certificates Case
नकली बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने वालों की खैर नहीं! 367 लोगों के खिलाफ कहां हो गई FIR