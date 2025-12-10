Corina Machado: नोबेल अवॉर्ड लेने नहीं जाएंगी मचाडो, आखिर क्या है वजह? 1 साल से हैं गायब

Maria Corina Machado: नोबेल पीस प्राइज जीतने वाली वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को लेकर कहा जा रहा है कि वो सम्मान समारोह में शामिल नहीं होंगी. हालांकि उनकी जगह पर उनकी बेटी यह अवॉर्ड लेने जाएंगी. नॉर्वेजियन नोबेल संस्थान का हवाला देते हुए प्रसारक एनआरके ने यह जानकारी दी है. नोबेल पीस प्राइज सम्मान समारोह बुधवार को ओस्लो में आयोजित होना है.

मचाडो की गैर-मौजूदगी में उनके परिवार के लोग और अर्जेंटीना, इक्वाडोर, पराग्वे और पनामा के राष्ट्राध्यक्ष समारोह में उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई मंगलवार को ओस्लो पहुंचे. वह वहां नॉर्वे के किंग हेराल्ड और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे से भी मुलाकात करेंगे. नोबेल कमेटी ने सम्मान का ऐलान करने के दौरान कहा कि खतरों के बावजूद वेनेजुएला में बने रहने के मचाडो के फैसले ने लाखों लोगों को प्रेरित किया है.

अवॉर्ड लेने क्यों नहीं गईं मचाडो?

मारिया मचाडो इस समय वेनेजुएला में इसलिए छिपकर रह रही हैं, क्योंकि वह राष्ट्रपति निकोलास मादुरो की तानाशाही जैसी सत्ता के खिलाफ आंदोलन चला रही हैं. अगर वह देश से बाहर जातीं, तो वापसी पर उन्हें एंट्री न मिलने का खतरा था. यानी वह जबरन निर्वासन में चली जातीं. ऐसे में उन्हें कुछ और समस्याओं का सामना हो सकता था. ऐसे में उन्होंने कुद ना जाकर इस सम्मान समारोह में बेटी को भेजने का फैसला लिया है.

क्यों मिला पुरस्कार?

मारिया मचाडो को नोबेल शांति पुरस्कार इसलिए दिया गया है क्योंकि उन्होंने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष किया और देश को तानाशाही से निकालकर लोकतंत्र की ओर शांतिपूर्ण बदलाव लाने की कोशिश की. नोबेल कमेटि ने मचाडो की तारीफ करते हुए उन्हें शांति की बहादुर और समर्पित चैंपियन बताया, जो बढ़ते अंधेरे (तानाशाही) के समय भी लोकतंत्र की रोशनी को जलाए रखती हैं. मचाडो वेनेजुएला में ‘आयरन लेडी’ के नाम से मशहूर हैं. उन्हें टाइम पत्रिका की ‘2025 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों’ की सूची में शामिल किया गया था.