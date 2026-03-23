इस अरबपति की एक्स वाइफ ने यूनिवर्सिटी के लिए खोला पिटारा, दिया करोड़ों का दान; एलन मस्क भी रह गए पीछे

Mackenzie Scott: ई कॉमर्स कंपनी अमेजन के मालिक जेफ बेजोस की पूर्व पत्नी मैकेंजी स्कॉट ने अमेरिका की 'एलिजाबेथ सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी' ( ECSU)को 42 मिलियन डॉलर ( 392 करोड़) का डोनेशन दिया है. इसकी जानकारी यूनिवर्सिटी के चांसलर एस कीथ हार्ग्रोव सीनियर ने इस महीने की शुरुआत में दी. स्कॉट की ओर से यह डोनेशन ऐतिहासिक रूप से यूनिवर्सिटी में नामांकित छात्रों के हिसाब से दिया गया सबसे बड़ा दान है. यह साल 2020 में यूनिवर्सिटी को स्कॉट से मिले कुल दान का लगभग तीन गुना ज्यादा है.

यूनिवर्सिटी को किया डोनेट

यूनिर्वसिटी ने अपने ऑफीशियल स्टेटमेंट में कहा,' इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि यह दान यूनिवर्सिटी के लिए एक महत्वपूर्ण समय पर आया है, क्योंकि ECSU ने अभी-अभी अपनी पांच वर्षीय रणनीतिक योजना ASCEND 2030 शुरू की है.' हार्ग्रोव ने अपने भाषण में कहा,' मैकेंजी स्कॉट के इस असाधारण उदारतापूर्ण कार्य और अवसरों को बढ़ाने और समुदायों को मजबूत करने में HBCU की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानने के लिए हम उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहते हैं. यह इनवेस्टमेंट इस बात की पुष्टि करता है, जो हम पहले से ही जानते हैं कि ECSU जैसे संस्थान परिवर्तन के शक्तिशाली कैटलिस्ट हैं.' उन्होंने कहा,'इस तरह के उपहार केवल संसाधन देने से कहीं ज्यादा गति को तेज करते हैं.'

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अबतक कितना किया डोनेशन?

हाल ही के सालों में मैकेंजी स्कॉट सबसे ज्यादा डोनेशन करने वाली संस्थाओं में से एक बनी हैं. साल 2019 में उन्होंने जेफ बेजोस से तलाक में मिले अमेजन के शेयरों में से एक बड़ा हिस्सा बेचकर 2,500 से ज्यादा संगठनों को लगभग 26.4 बिलियन डॉलर का दान दिया. उन्होंने साल 2025 में 7.2 बिलियन डॉलर तक दान किया, जो एलन मस्क, लैरी पेज, लैरी एलिसन और यहां तक कि बेजोस जैसे कई बड़े अरबपतियों के कुल दान से भी अधिक है.

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डोनेशन पर टिप्पणी

इस महीने की शुरुआत में वाई कॉम्बिनेटर के CEO गैरी टैन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X'पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने मैकेंजी स्कॉट के डोनेशन को बुरा बताया. गैरी टैन ने तर्क दिया कि उनकी निगरानी की कमी मिसमैनेजमेंट को बढ़ावा देती है और इसकी तुलना फर्श पर चीनी बिखेरने से की, जिससे अराजकता फैलती है.

टेस्ला के CEO एलन मस्क भी इस बात से सहमत दिखे और उन्होंने टैन की पोस्ट का जवाब देते हुए 'हां' लिखा.