लेबनान में UN शांति सेना पर हमला, एक फ्रांसीसी सैनिक की मौत, मैक्रों भड़के तो हिजबुल्लाह ने झाड़ लिया पल्ला

French Peacekeeper Killed in Lebanon: इजरायल और लेबनान के बीच 10 दिनों का सीजफायर लागू हो गया है. इसी बीच दक्षिणी लेबनान में तैनात UN शांति सेना पर शनिवार को हमला हुआ. इस हमले में एक फ्रांसीसी सैनिक की जान चली गई, जबकि 3 घायल हो गए. इस अटैक से फ्रांस के राष्ट्रपति इमैन्युअल मैक्रों बुरी तरह भड़क गए.
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Hezbollah on Israel Lebanon Ceasefire: यूएस-ईरान तनाव के बीच दक्षिण लेबनान में तैनात यूएन के शांति सैनिकों पर शनिवार को हमला हुआ. जिसमें फ्रांस के एक सैनिक की मौत हो गई. इस घटना पर यूएन प्रमुख और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई है. यह हमला किसने किया, यह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया. हिजबुल्ला ने इस हमले में अपनी संलिप्तता से इनकार किया है.
संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टेफान डुजारिक ने कहा कि महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने हमले में एक फ्रेंच शांति सैनिक की मौत और तीन अन्य के घायल होने की कड़ी निंदा की है. उन्होंने बताया कि यह घटना संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना (UNIFIL) पर छोटे हथियारों से गोलीबारी से हुई. फ्रांस के राष्ट्रपति और UNIFIL ने बताया कि तीन घायलों में से दो की हालत गंभीर है. फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और UNIFIL दोनों ने इस हमले के लिए हिजबुल्लाह पर आरोप लगाया है. हालांकि, उसने हमले में अपने शामिल होने से इनकार किया है.
शनिवार को दक्षिण लेबनान में हुआ अटैक
फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा कि लेबनान में शांति सैनिकों पर हुए हमले में एक फ्रेंच सैनिक की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हुए हैं. यह हमला लेबनान के दक्षिणी गांव घंदौरिये के पास हुआ. यह हमला उस समय हुआ, जब इजरायल और लेबनान के हिजबुल्लाह समूह के बीच 10 दिन का संघर्ष विराम (सीजफायर) गुरुवार आधी रात से लागू हुआ था.
वहीं, लेबनान में सक्रिया शिया इस्लामिक गुट हिजबुल्लाह ने कहा कि वह इस हमले से जुड़ा नहीं है. समूह ने बयान में सावधानी बरतने की अपील की और कहा कि दोषी ठहराने से पहले लेबनान की सेना अपनी जांच पूरी कर ले. हिजबुल्लाह ने कहा कि शांति सैनिकों को अपने काम में लेबनान की सेना के साथ समन्वय करना चाहिए. उसने कहा कि यह आरोप जल्दबाजी में लगाए गए हैं और इसमें सच्चाई नहीं है. उसने संकेतों में इस अटैक में इजरायल की भूमिका की ओर इशारा किया. वहीं इजरायल की ओर से इस बारे में अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है.
हिजबुल्लाह ने यूएस की मध्यस्थता में इजरायल और लेबनान में 10 दिनों के संघर्षविराम का भी मजाक उड़ाया. समूह के नेता नईम कासेम ने संगठन के अल-मनार टीवी पर अपना बयान दिया. उसने कहा कि संघर्ष विराम के संबंध में अमेरिकी विदेश विभाग की ओर से जारी घोषणा का व्यावहारिक स्तर पर कोई मतलब नहीं है. यह हमारे देश लेबनान के लिए अपमान है.
उसने कहा कि लेबनान सरकार ने इस बयान को न तो माना है और न ही मंजूरी दी है. अमेरिका की ओर से जारी किए दस्तावेज में संघर्ष विराम को इजराइल की एक अच्छी पहल बताया गया है. इसमें इजरायल को खुद की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाने का अधिकार दिया गया है. हालांकि, लेबनान या हिजबुल्लाह को ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया गया.
नईम कासेम ने कहा कि संघर्ष विराम का मतलब सभी दुश्मनी गतिविधियों को पूरी तरह रोकना होना चाहिए. अगर दुश्मन उल्लंघन करेगा तो हिजबुल्लाह भी जवाब देगा. हालात से वाकिफ डिफेंस एक्सपर्टों का कहना है कि दोनों पक्षों के बीच 10 दिन का सीजफायर अभी चल रहा है, लेकिन तनाव बरकरार है. अगर हिजबुल्लाह ने फिर से इजरायल पर हमला किया तो बदले में इजरायल भी सीजफायर तोड़कर कोहराम मचा सकता है.