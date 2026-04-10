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Hindi NewsदुनियाDonald Trump: वह गिड़गिड़ा रहे हैं..., US से सुलह के मूड में आए मैक्रों, खातिरदारी के लिए आलीशान महल में रखा प्रोग्राम, क्या आएंगे ट्रंप?

Donald Trump: 'वह गिड़गिड़ा रहे हैं...', US से सुलह के मूड में आए मैक्रों, खातिरदारी के लिए आलीशान महल में रखा प्रोग्राम, क्या आएंगे ट्रंप?

G-7 Summit: ईरान युद्ध के बाद से फ्रांस और अमेरिका के रिश्तों में खटास बढ़ गई है. मैक्रों और डोनाल्ड ट्रंप के रिश्ते भी बिगड़ चुके हैं. लेकिन अब मैक्रों ने पहल करते हुए ट्रंप को एक समारोह में आमंत्रित किया है.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Apr 10, 2026, 05:59 PM IST
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Donald Trump: 'वह गिड़गिड़ा रहे हैं...', US से सुलह के मूड में आए मैक्रों, खातिरदारी के लिए आलीशान महल में रखा प्रोग्राम, क्या आएंगे ट्रंप?

France-US Talks: ईरान जंग के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के बीच तनातनी पूरी दुनिया ने देखी. डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्रों की निजी जिंदगी को लेकर आपत्तिजनक बातें कहीं, जिस पर मैक्रों ने भी पलटवार किया. लेकिन अब लगता है कि मैक्रों ट्रंप के साथ बात ज्यादा आगे बढ़ाना नहीं चाहते. 

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, जून के मध्य में होने वाले जी-7 सम्मेलन के अगले दिन मैक्रों ने Ornate Palace of Versailles में उनको डिनर का न्योता दिया है. हालांकि, यह साफ नहीं है कि ट्रंप इस समारोह में शिरकत करेंगे या नहीं.

जी-7 का होस्ट है फ्रांस

इस साल 15-17 जून के बीच होने वाले जी-7 सम्मेलन की अध्यक्षता फ्रांस कर रहा है. यह समारोह  Evian-les-Bains नाम के रिजॉर्ट में होना है. दरअसल, इस समारोह के लिए मैक्रों ने तारीखें फिर से तय की हैं, क्योंकि 14 जून को व्हाइट हाउस में ट्रंप का 80वां जन्मदिन मनाया जाएगा. इस दौरान, वहां एक मिक्स मार्शल आर्ट इवेंट का आयोजन किया जाएगा. 

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कई देशों के साथ ट्रंप के रिश्ते हो गए कड़वे

अन्य मुद्दों के अलावा ईरान युद्ध के कारण भी ट्रंप के अन्य जी-7 देशों के सदस्यों के साथ रिश्ते कड़वे हो गए हैं. जंग में ब्रिटेन की तरफ से मिलिट्री सपोर्ट नहीं मिलने की वजह से वह पीएम कीर स्टार्मर की खुलेआम आलोचना कर चुके हैं. साथ ही नाटो छोड़ने पर विचार की बात भी ट्रंप कई बार अपने भाषणों में दोहराते रहे हैं. 

सूत्रों ने बताया, फिलहाल यह साफ नहीं है कि ट्रंप मैक्रों के इस समारोह का हिस्सा बनेंगे या नहीं. वह इसलिए, क्योंकि मैक्रों ने इसमें किसी अन्य जी-7 सदस्य को न्योता नहीं भेजा है.

मैक्रों के लिए बन सकता है शर्मिंदगी का सबब

अगर ट्रंप इस समारोह का हिस्सा नहीं बनते हैं तो यह मैक्रों के लिए एक शर्मिंदगी का मुद्दा बन सकता है. साथ ही लंबे वक्त तक इसकी परछाई जी-7 पर भी नजर आ सकती है. यह सब ऐसे वक्त पर होगा, जब अमेरिकी प्रशासन इस तरह की बहुपक्षीय बैठकों की अहमियत को लेकर खुले तौर पर संशय में है.

Ornate Palace of Versailles 17वीं शताब्दी में बना एक आलीशान पैलेस है, जो फ्रांस के बाहर स्थित है. इसे लुइस XIV ने बनवाया था. इस दौरान कई कार्यक्रमों का आयोजन होगा. 

व्हाइट हाउस के एक सीनियर अधिकारी ने बताया, 'मैक्रों सच में चाहते हैं कि ट्रंप वहां आएं. वह गिड़गिड़ाकर उनसे आने के लिए कह रहे हैं.' लेकिन अधिकारी ने कहा कि जी7 में जाने या नहीं जाने का फैसला अभी ट्रंप को लेना है.

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Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनु...और पढ़ें

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