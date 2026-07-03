'मैडम सो रही हैं...' नहीं हो सकी बेनजीर भुट्टो से बात, सिंगापुर के पूर्व राजनयिक ने सुनाया 1991 प्लेन हाईजैक का किस्सा

Singaporean diplomat Bilahari Kausikan on Benazir Bhutto: दुनिया में आतंक की नर्सरी बन चुके पाकिस्तान को अब सिंगापुर ने फटकार लगाई है. सिंगापुर के पूर्व राजयनिक बिलाहरी कौसिकन ने कहा कि पाकिस्तान की अधिकतर समस्याएं उसके अपने नेताओं और सेना की ओर पैदा की गई हैं. इसके लिए भारत या अफगानिस्तान समेत किसी देश को दोष नहीं दिया जा सकता. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सेना ने चतुराई और चालाकी दिखाते हुए परमाणु बम तो बना लिए, लेकिन अपने देश के लोगों को रोटी नहीं दे सकती.