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'मैडम सो रही हैं...' नहीं हो सकी बेनजीर भुट्टो से बात, सिंगापुर के पूर्व राजनयिक ने सुनाया 1991 प्लेन हाईजैक का किस्सा

Singaporean diplomat Bilahari Kausikan: आतंकपरस्त पाकिस्तान की करतूतें पूरी दुनिया जानती है. अब सिंगापुर के पूर्व डिप्लोमेट ने इस्लामाबाद की पोल पूरी दुनिया के सामने खोली है. वर्ष 1991 के प्लेन हाईजैक का किस्सा सुनाते हुए डिप्लोमेट ने कहा कि 4 पाकिस्तानी आतंकियों ने सिंगापुर का प्लेन हाईजैक कर लिया था. लेकिन जब उन्होंने बेनजीर भुट्टो से बात करनी चाही तो नहीं हो सकी क्योंकि मैडम सो रही थीं.

Published: Jul 03, 2026, 10:43 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 10:43 PM IST
'मैडम सो रही हैं...' नहीं हो सकी बेनजीर भुट्टो से बात, सिंगापुर के पूर्व राजनयिक ने सुनाया 1991 प्लेन हाईजैक का किस्सा
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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