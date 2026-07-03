'मैडम सो रही हैं...' नहीं हो सकी बेनजीर भुट्टो से बात, सिंगापुर के पूर्व राजनयिक ने सुनाया 1991 प्लेन हाईजैक का किस्सा

Singaporean diplomat Bilahari Kausikan on Benazir Bhutto: दुनिया में आतंक की नर्सरी बन चुके पाकिस्तान को अब सिंगापुर ने फटकार लगाई है. सिंगापुर के पूर्व राजयनिक बिलाहरी कौसिकन ने कहा कि पाकिस्तान की अधिकतर समस्याएं उसके अपने नेताओं और सेना की ओर पैदा की गई हैं. इसके लिए भारत या अफगानिस्तान समेत किसी देश को दोष नहीं दिया जा सकता. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सेना ने चतुराई और चालाकी दिखाते हुए परमाणु बम तो बना लिए, लेकिन अपने देश के लोगों को रोटी नहीं दे सकती.
कौसिकन ने एक पुराना किस्सा बयां करते हुए कहा कि उनके देश के एक प्लेन को पाकिस्तान के 4 आतंकियों ने हाईजैक कर लिया था और बेनजीर भुट्टो से बात करने की मांग की थी. जब उन्होंने उनके आवास पर फोन मिलाया यह कहकर कॉल काट दिया गया कि मैडम सो रही हैं और उन्हें उठाकर नींद डिस्टर्ब नहीं की जा सकती.
रिपोर्ट के मुताबिक, बिलाहरी कौसिकन वर्ष 2010 से 2013 तक सिंगापुर के विदेश मंत्रालय के स्थायी सचिव रहे थे. वे फिलहाल सिंगापुर की नेशनल यूनिवर्सिटी के स्वायत्त संस्थान मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट के चेयरमैन हैं.
पाकिस्तान से जुड़ा एक किस्सा याद करते हुए कौसिकन ने बताया, 'वर्ष 1991 की बात है, जब 26 मार्च 1991 को मलेशिया के कुआलालंपुर एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ देर बाद 4 पाकिस्तानी आतंकियों ने सिंगापुर एयरलाइंस की फ्लाइट (SQ117) को हाईजैक कर लिया. उन्होंने विमान को सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट पर उतरवाया और प्लेन समेत 114 यात्रियों और 11 क्रू सदस्यों को बंधक बना लिया.'
कौसिकन ने बताया, 'उस समय मैं सिंगापुर की विदेश सेवा में था और अपहरणकर्ताओं से बातचीत की जिम्मेदारी मेरे पास थी. मैंने उनसे बात करने की कोशिश की. उन्होंने अपनी मांग स्पष्ट नहीं बताई और पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो से बात करवाने की मांग की. उस समय पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ थे.'
कौसिकन ने याद करते हुए बताया, 'मैंने किसी तरह पाकिस्तानी दूतावास के जरिए बेनजीर भुट्टो से संपर्क करने की कोशिश की. पता चला कि वे उस समय सिंध में अपने परिवार के साथ थीं. देर रात करीब 3 बजे पाकिस्तानी उच्चायुक्त की मदद से सिंध में भुट्टो के आवास का नंबर मिला. इसके बाद कॉल मिलाया गया तो वहां पर सभी उर्दू बोलने वाले थे, जिनकी बात हमें समझ नहीं आ रही थी और हमारी बात वो समझ नहीं पा रहे थे.'
उन्होंने बताया, 'मैं काफी देर तक कोशिश करता रहा कि ऐसे व्यक्ति को ढूंढूं, जो अंग्रेजी बोल सके. आखिरकार भुट्टो के दफ्तर में एक व्यक्ति ऐसा मिल गया. जब हमने उनसे सारी परिस्थिति बताते हुए बेनजीर भुट्टो से तुरंत बात करवाने की रिक्वेस्ट की तो उसने कहा कि मैडम सो रही हैं. उन्हें परेशान नहीं किया जा सकता है. इसके तुरंत बाद उसने कॉल कट कर दी.'
कौसिकन ने कहा कि इसके बाद उनके सामने कोई ओर रास्ता नहीं बचा था. लिहाजा अपहरणकर्ताओं के खिलाफ कमांडो ऑपरेशन का निर्देश दिया गया. आदेश मिलते ही सिंगापुर के कमांडो प्लेन में घुसे और सभी आतंकियों को मारकर यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया. हमें आज तक नहीं पता कि उन हमलावरों की मांगें क्या थी. हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि वे शायद बेनजीर भुट्टो की मदद से पाकिस्तान की जेलों में बंद अपने कुछ लोगों की रिहाई करवाना चाहते थे.
उन्होंने कहा कि यह एक उदाहरण है कि पाकिस्तानी राजनेता किस तरह समय की बर्बादी हैं और देश की इस हालत के लिए खुद जिम्मेदार हैं.उन्होंने यह किस्सा एक पत्रकार के जवाब में सुनाया, जिसमें दावा किया गया था कि पाकिस्तान की अधिकतर मुश्किलें भारत और अफगानिस्तान की सीमाओं के कारण हैं.
एक वैश्विक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कौसिकन ने कहा कि पाकिस्तान की अधिकतर समस्याएं खुद उसकी ओर से बनाई हुई हैं. इसके जिम्मेदार वहां की सेना और नेता हैं. इसके लिए भौगोलिक स्थान को नहीं दे सकते. यह बहाना है. असल बात ये है कि पाकिस्तान का मैनेजमेंट शुरुआत से काफी खराब रहा है.
पाकिस्तान को एक्सपोज करते हुए कौसिकन ने कहा, 'कूटनीतिक अवसरों का फायदा उठाने में पाकिस्तान चालाक रहा है. ऐसा करके उसने अमेरिका की नजर में अपनी छवि सुधारने में काफी सफलता पाई. लेकन सच्चाई ये है कि इन चालबाजियों के बावजूद पाकिस्तानी सेना अपने लोगों को दो वक्त की रोटी नहीं दिला सकती.'
उन्होंने कहा कि पाकिस्तान विफलता के कगार पर डगमगा रहा है. हालांकि, यह पूरी तरह गिरा नहीं है. जिसके लिए उसे दुनिया का आभारी होना चाहिए. पाकिस्तान अगर यह सोचता है कि अमेरिका उस पर लगाए सारे प्रतिबंध हटा लेगा तो शायद वह गलत सोच रहा है. अमेरिका उसे एक लिमिट तक ही सपोर्ट करेगा, इसके आगे नहीं. सही बात ये है कि अगर पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार नहीं होते तो किसी को उसकी चिंता नहीं होती.