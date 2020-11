नई दिल्‍ली: लंदन में स्थित मैडम तुसाद वैक्‍स म्‍यूजियम (Madame Tussauds wax museum) ने जो बाइडेन (Joe Biden) के राष्‍ट्रपति चुने जाते ही राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप के स्‍टेच्‍यू में बदलाव कर दिया है. अभी तक ट्रंप के स्‍टेच्‍यू में उनके राष्‍ट्रपति जैसे दिखने वाली सामान्य पोशाक थी लेकिन अब उन्‍हें गोल्‍फर के कपड़े पहना दिए गए हैं.

जिस समय जो बाइडेन (Joe Biden) के 2020 चुनाव में अमेरिकी राष्‍ट्रपति पद के विजेता होने की घोषणा हो रही थी, तब ट्रंप वर्जीनिया के स्टर्लिंग में गोल्‍फ खेल रहे थे.

ट्रंप का पसंदीदा खेल है गोल्‍फ

मैडम तुसाद लंदन ने ट्विटर पर अपनी पोस्ट में ट्रंप की मोम की प्रतिमा की नए पोशाक में साझा की है. फोटो के कैप्शन में ये लिखा है कि डोनाल्‍ड ट्रंप (Donald Trump) अब अपने पसंदीदा खेलों को ज्यादा वक्त समय दे सकते हैं, जिसमें गोल्‍फ निश्चित रूप से शामिल होगा.

His campaign may not have been a hole in one, but @realDonaldTrump is now on course to dedicate more of his time to his favourite sport as #MadameTussaudsLondon re-dresses his figure in golfing attire to reflect his potential 2021 wardrobe @PA pic.twitter.com/pGUs8jKOnW

— Madame Tussauds London (@MadameTussauds) November 7, 2020