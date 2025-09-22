ट्रंप के धुर समर्थक H1B वीजा के मामले पर TACO पर अटके, जानिए क्या हैं मायने
Advertisement
trendingNow12932131
Hindi Newsदुनिया

ट्रंप के धुर समर्थक H1B वीजा के मामले पर TACO पर अटके, जानिए क्या हैं मायने

ट्रंप ने अमेरिकी श्रमिकों की बजाए बड़े टेक को चुना और उनके कार्यकारी आदेश को और अधिक कठिनाई से एक्सप्लेन करने की मांग कर दी ताकि विदेशी श्रमिकों को अमेरिका से बाहर रखा जाए. एमएजीए कट्टरपंथियों का दावा है कि विदेशी श्रमिक हमारी नौकरियां छीन रहे हैं. 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Sep 22, 2025, 12:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ट्रंप के धुर समर्थक H1B वीजा के मामले पर TACO पर अटके, जानिए क्या हैं मायने

 मेक अमेरिका ग्रेट अमेरिका (MAGA) का नारा लगाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का धुर समर्थकों ने H1B वीजा फीस बढ़ाए जाने के बाद कुछ मामलों पर अमेरिका के बैकफुट पर जाने को लेकर नाराज हैं. एमएजीए के कट्टरपंथी लगातार टीएसीओ (ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट) के नारे लगा रहे थे. वहीं ट्रंप ने अमेरिकी श्रमिकों की बजाए बड़े टेक को चुना और उनके कार्यकारी आदेश को और अधिक कठिनाई से एक्सप्लेन करने की मांग कर दी ताकि विदेशी श्रमिकों को अमेरिका से बाहर रखा जाए. एमएजीए कट्टरपंथियों का दावा है कि विदेशी श्रमिक हमारी नौकरियां छीन रहे हैं. 

H1B वीजा शुल्क एक लाख डॉलर किए जाए के बाद बढ़े हुए शुल्क के कुछ पहलुओं में अमेरिकी सरकार के बैकफुट पर जाने के फैसले से नाराज होकर एक सोशल मीडिया यूजर ने एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा, 'इसने मेरा दिन खराब कर दिया इस फैसले पर नवीनीकरण लागू किया जाना चाहिए. इसे ट्रांसफर पर भी लागू किया जाना चाहिए. इसके अलावा इसे उन लोगों पर भी लागू करना चाहिए जो लोग अमेरिका से बार-बार जाते हैं और फिर वापस चले आते हैं. अगर वो बार-बार आना जाना लगा रख सकते हैं तो दूर से ही नौकरी क्यों नहीं करते हैं उन्हें वीजा की क्या जरूरत है.' 

ट्रंप डर गए हैं, एमएजीए का दावा
विशेषज्ञों ने ट्रंप के एच-1बी वीजा नियमों की आलोचना की भारतीय श्रमिकों और छात्रों पर प्रभाव की चेतावनी दी. इसके बाद एमएजीए कट्टरपंथी भी राष्ट्रपति ट्रंप के इस फैसले पर पीछे हटने के लिए निशाना साध रहे हैं. कट्टरपंथी इस बात को इंगित करते हुए कि वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक ने व्हाइट हाउस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दो बार स्पष्ट रूप से कहा था कि $100k शुल्क एक वार्षिक शुल्क होगा. एमएजीए के एक कार्यकर्ता ने कहा, ये गलत कम्युनिकेशन नहीं है, ट्रंप एक बार फिर डर गए हैं.' वीजा शुल्क मार्च 2026 के बाद से लागू होगा. एमएजीए टेक कार्यकर्ता अब ओपीटी कार्यक्रमों पर निशाना साध रहे हैं जो विदेशी स्नातकों को स्नातक होने के बाद अमेरिका में प्रशिक्षण के लिए रहने की अनुमति देते हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

ट्रेड टैरिफ के बाद ट्रंप का भारत को एक और झटका
इसके पहले ट्रेड टैरिफ को लेकर भारत के साथ मनमानी के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को एक और बड़ा झटका दिया. ट्रंप ने अमेरिकी H-1B वीजा फीस को अचानक से बढ़ाकर  एक लाख डॉलर यानी करीब करीब 88 लाख रुपये कर दिया.  ट्रंप के इस फैसले की चारो ओर तीखी आलोचना हो रही है. भारत के पूर्व राजनयिक महेश सचदेव ने भी ट्रंप के इस फैसले की आलोचना की है. सचदेवा ने कहा कि ट्रंप का यह फैसला जल्दबाजी में लिया गया है. इससे भारतीय प्रोफेशनल्स का अमेरिका जाना मुश्किल हो जाएगा. हालांकि, बाद में इसमें कुछ बदलाव किए गए लेकिन, समस्या अभी भी जस की तस बनी हुई है. पूर्व राजनयिक ने आगे कहा, 'अमेरिका को भारत के स्किल्ड प्रोफेशनल्स की जरूरत है लेकिन वह अपनी शर्तों पर काम करना चाहता है. इस फैसले के पीछे कट्टरपंथी अमेरिकी समूह MAGA बेस का दबाव है. उन्हें लगता है कि उनकी नौकरियां जा रही हैं.'

यह भी पढ़ेंः बड़े दिल वाले नहीं देते प्रतिक्रिया... 50% टैरिफ पर राजनाथ सिंह ने क्यों कही ये बात?

About the Author
author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

...और पढ़ें

TAGS

Donald Trump

Trending news

'जिसको किसी ने नहीं पूछा, उसको मोदी पूजता है...' कांग्रेस पर बरसे PM मोदी
PM Modi North east visit
'जिसको किसी ने नहीं पूछा, उसको मोदी पूजता है...' कांग्रेस पर बरसे PM मोदी
'पायलट ने बंद किया इंजन का फ्यूल' पर SC की सख्त टिप्पणी; सरकार को भी भेजा नोटिस
Supreme Court
'पायलट ने बंद किया इंजन का फ्यूल' पर SC की सख्त टिप्पणी; सरकार को भी भेजा नोटिस
महिला डॉ. के करतूतों का पर्दाफाश!...के लिए मांगा 2000, अब 5 साल जेल में काटेंगी सजा
corruption in government hospital
महिला डॉ. के करतूतों का पर्दाफाश!...के लिए मांगा 2000, अब 5 साल जेल में काटेंगी सजा
Delhi Riots 2020: उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका पर आज SC में सुनवाई
delhi riots
Delhi Riots 2020: उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका पर आज SC में सुनवाई
आत्मनिर्भर भारत का बनें हिस्सा... नवरात्रि के पहले दिन मोदी ने GST पर दिया खास संदेश
GST Savings Festival
आत्मनिर्भर भारत का बनें हिस्सा... नवरात्रि के पहले दिन मोदी ने GST पर दिया खास संदेश
भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद ब्राह्मण होने के नाते...ऐसा क्यों बोले नितिन गडकरी?
Nitin Gadkari On Reservation
भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद ब्राह्मण होने के नाते...ऐसा क्यों बोले नितिन गडकरी?
7 करोड़ लोग, 60 सवाल और 420 करोड़ का खर्च... कर्नाटक कास्ट सर्वे पर क्यों मचा घमासा
karnataka
7 करोड़ लोग, 60 सवाल और 420 करोड़ का खर्च... कर्नाटक कास्ट सर्वे पर क्यों मचा घमासा
असम के इस इलाके में सरकार की भी नहीं चलती, 40 नेताओं की ‘मिनी असेंबली’ के चुनाव आज
Assam
असम के इस इलाके में सरकार की भी नहीं चलती, 40 नेताओं की ‘मिनी असेंबली’ के चुनाव आज
खालिस्तानियों की अब खैर नहीं... एक्शन में NSA अजीत डोभाल और कनाडा की सुरक्षा सलाहकार
India-Canada Relations
खालिस्तानियों की अब खैर नहीं... एक्शन में NSA अजीत डोभाल और कनाडा की सुरक्षा सलाहकार
जल्द मानसून का होने वाला है 'द एंड', भारी बारिश से मिलेगी राहत, IMD ने दिया अपडेट
Weather
जल्द मानसून का होने वाला है 'द एंड', भारी बारिश से मिलेगी राहत, IMD ने दिया अपडेट
;