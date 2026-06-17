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'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' की जगह 'मेक ईरान ग्रेट अगेन' की नीति पर पहुंचे ट्रंप? क्यों राष्ट्रपति से खफा हुए MAGA सपोर्टर्स?

Iran-America Peace Deal: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने ही देश में ईरान के साथ डील को लेकर फंसते नजर आ रहा हैं. एक समय पर ट्रंप के कट्टर समर्थक रह चुके लोग अब खुद उनकी बुराई पर उतरे हैं. वे कह रहे हैं कि ट्रंप ने आत्मसमर्पण किया है.

Written ByShruti Kaul
Published: Jun 17, 2026, 11:16 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 11:16 PM IST
'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' की जगह 'मेक ईरान ग्रेट अगेन' की नीति पर पहुंचे ट्रंप? क्यों राष्ट्रपति से खफा हुए MAGA सपोर्टर्स?

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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