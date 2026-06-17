पहले कोई देश ईरान से व्यापार करता था तो अमेरिका उस पर पाबंदी लगाता था. लेकिन अब वही अमेरिका कंपनियों को ईरान के पुनर्निर्माण में पैसा लगाने की खुली छूट देने वाला है. ट्रंप का यही दोहरा रवैया अमेरिका में उनके खिलाफ असंतोष पैदा कर रहा है. ट्रंप को भी अपने खिलाफ फैल रहे इस ग़ुस्से का अंदाज़ा होगा. यही वजह है कि वो एक तरफ ईरान को पैसे देने से इनकार कर रहे हैं. दूसरी तरफ ईरान पर बमबारी की धमकी भी दे रहे हैं. ट्रंप बार-बार दुनिया के सामने दोहरा रहे हैं कि ईरान के खिलाफ अमेरिका की जीत हुई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मीडिया से बात करते हुए भी ट्रंप ने ये दोहराया. ट्रंप बार-बार अमेरिका के लोगों को ये भरोसा देने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका ने ईरान को युद्ध में हराया है. अमेरिकी सरकार ईरान को पैसा नहीं दे रही है, लेकिन इसके बावजूद लोग ये सवाल जरूर पूछेंगे कि ईरान पर हमला करके उन्होंने अपना कौन सा मकसद हासिल कर लिया. ईरान के रुख में क्या बदलाव आया जिसकी वजह से वो दुनिया भर की कंपनियों को ईरान में पैसा लगाने के लिए कह रहे हैं.