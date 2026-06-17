Iran-US War: ईरान के साथ जिस डील को लेकर ट्रंप खुद ही अपनी तारीफ कर रहे हैं, उसी डील की वजह से ट्रंप के अपने भी रूठ गए हैं. जिस समझौते को ट्रंप ऐतिहासिक जीत बनाकर पेश कर रहे हैं, उसी समझौते को ऐतिहासिक आत्मसमर्पण कहा जा रहा है. खास बात ये है कि ट्रंप उन लोगों के निशाने पर भी हैं जो उनकी पार्टी के समर्थक बताए जाते हैं.
इन्हीं समर्थकों में एक नाम मार्क लेविन का है. उनका द मार्क लेविन शो अमेरिका के सबसे लोकप्रिय रेडियो टॉक शो में से एक है. इसके जरिए वो अपने राजनीतिक विचार साझा करते हैं और उनका राजनीतिक विचार ट्रंप के समर्थन में रहा है. लेविन को ट्रंप और उनकी अमेरिका फर्स्ट नीतियों का एक कट्टर समर्थक माना जाता है. ट्रंप ने उन्हें होमलैंड सिक्योरिटी एडवाइजरी काउंसिल का सदस्य भी नियुक्त किया था, लेकिन ईरान डील के बाद वो ट्रंप के सबसे कट्टर आलोचक के रूप में उभरे हैं.
लेविन ने ईरान के साथ समझौते को बकवास करार देते हुए कहा कि ईरान जैसे देश के खिलाफ अमेरिकी नौसेना का नाकेबंदी हटाना और उसे 300 अरब डॉलर का रिकंस्ट्रक्शन फंड देना एक बड़ी रणनीतिक भूल है. ट्रंप प्रशासन बार-बार ये भरोसा दे रहा है कि ईरान के साथ MoU अंतिम समझौता नहीं है. लेकिन अमेरिका फर्स्ट की हिमायत करने वाले लोग इससे सहमत नहीं हैं. ट्रंप के आलोचक सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा उतार रहे हैं. वो लिख रहे हैं ट्रंप मेक्स ईरान ग्रेट अगेन यानी ट्रंप ने ईरान को फिर से महान बना दिया है. ये उस राष्ट्रपति के लिए कहा जा रहा है जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे के साथ राष्ट्रपति बने थे.
वेनेजुएला में अमेरिकी सेना के अभियान के बाद ट्रंप ने मेक ईरान ग्रेट अगेन का नारा लिखी हुई टोपी दिखाई थी. इसके जरिए वो संकेत दे रहे थे कि वेनेजुएला के बाद अब ईरान में सत्ता परिवर्तन होने वाला है. लेकिन इतने लंबे युद्ध के बाद भी ट्रंप अपने मक़सद में नाकाम रहे. उनके समर्थक इससे नाराज़ हैं. इस आग में घी डालने का काम ईरान को भारी-भरकम रियायत देने की खबरें कर रही हैं. इस बीच ईरान को 300 अरब डॉलर के फंड को लेकर नई जानकारी सामने आई है. न्यूज एजेंसी रॉयटर के मुताबिक़ अमेरिका-ईरान के समझौते में 300 अरब डॉलर का फंड वाकई शामिल है. इसमें से आधे से ज्यादा रकम का वादा पहले ही किया जा चुका है. यानी 150 अरब डॉलर देने का वादा औपचारिक समझौते से पहले ही किया जा चुका है. हालांकि ये फंड पूरी तरह से प्राइवेट सेक्टर का है.
अमेरिका और खाड़ी देशों समेत कई देशों की कंपनियां इतनी बड़ी रकम ईरान में निवेश करेंगी. इनमें दक्षिण कोरिया, जापान, सिंगापुर और मलेशिया की कंपनियां भी शामिल हैं. ये निवेश ऊर्जा, लॉजिस्टिक, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में होगा. इसका नाम रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट फंड रखा गया है. इसके जरिए युद्ध में तबाह ईरान की कंपनियों, रिफाइनरी, एयरपोर्ट और बुनियादी ढांचे को दुरुस्त किया जाएगा. पिछले 4 दशक से ईरान में अमेरिका तो क्या दूसरे देशों की कंपनियां भी पैसा नहीं लगा रही थीं. इसका कारण अमेरिका की तरफ से लगाई गई पाबंदियां हैं. लेकिन अब वही अमेरिका अपने देश की कंपनियों के अलावा दूसरे देशों की कंपनियों को भी निवेश करने के लिए कह रहा है.
पहले कोई देश ईरान से व्यापार करता था तो अमेरिका उस पर पाबंदी लगाता था. लेकिन अब वही अमेरिका कंपनियों को ईरान के पुनर्निर्माण में पैसा लगाने की खुली छूट देने वाला है. ट्रंप का यही दोहरा रवैया अमेरिका में उनके खिलाफ असंतोष पैदा कर रहा है. ट्रंप को भी अपने खिलाफ फैल रहे इस ग़ुस्से का अंदाज़ा होगा. यही वजह है कि वो एक तरफ ईरान को पैसे देने से इनकार कर रहे हैं. दूसरी तरफ ईरान पर बमबारी की धमकी भी दे रहे हैं. ट्रंप बार-बार दुनिया के सामने दोहरा रहे हैं कि ईरान के खिलाफ अमेरिका की जीत हुई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मीडिया से बात करते हुए भी ट्रंप ने ये दोहराया. ट्रंप बार-बार अमेरिका के लोगों को ये भरोसा देने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका ने ईरान को युद्ध में हराया है. अमेरिकी सरकार ईरान को पैसा नहीं दे रही है, लेकिन इसके बावजूद लोग ये सवाल जरूर पूछेंगे कि ईरान पर हमला करके उन्होंने अपना कौन सा मकसद हासिल कर लिया. ईरान के रुख में क्या बदलाव आया जिसकी वजह से वो दुनिया भर की कंपनियों को ईरान में पैसा लगाने के लिए कह रहे हैं.