Magical Cat: पंजे से भविष्य बता देती है यह 'नास्त्रेदमस' बिल्ली! कई भविष्यवाणी हो चुकी सच, लोगों की लगी कतार

Magical Cat That Tells Future News: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक खास बिल्ली ने तहलका मचा रखा है. सात साल की काली बिल्ली कोल (Cole) न केवल अपनी क्यूटनेस से दिल जीत रही है, बल्कि अपने रहस्यमय हुनर से भी सुर्खियां बटोर रही है. दावा है कि वह बिल्ली टैरो कार्ड्स के जरिए भविष्यवाणी करती है. हैरानी की बात यह है कि उसकी कई भविष्यवाणियां सच भी साबित हो रही हैं.

बीमार होने पर शेल्टर होम में छोड़ गए

कोल की कहानी बेहद दिलचस्प है. जन्म के बाद उसे बीमार और कमजोर समझकर एक शेल्टर होम में छोड़ दिया गया था. वहां उसे 'ट्रिपिंग हैज़र्ड' यानी राह में बाधा समझकर किनारे कर दिया गया. लेकिन किस्मत ने पलटी मारी जब उसे एमिली कुक नाम की महिला ने गोद लिया. धीरे-धीरे यह बीमार-सी बिल्ली एमिली की प्यारी साथी बन गई और अब एक अनोखी ‘फॉर्च्यून टेलर कैट’ के रूप में चर्चित हो गई है.

एमिली बताती हैं कि कुछ साल पहले उन्हें पहली बार कोल की रहस्यमय आदत का अंदाज़ा हुआ. उन्होंने देखा कि जब टैरो कार्ड्स का डेक सोफे पर रखा होता, तो कोल उसे पंजों से छूने और यहां तक कि दांतों से खींचने लगती. सामान्य बिल्लियों की तरह कार्ड्स फाड़ने के बजाय वह बड़ी सावधानी से एक कार्ड अलग निकालती.

पंजे से चुनकर उठाती है एक टैरो कार्ड

एमिली को यह खेल शुरू में मज़ाकिया लगा, लेकिन जब उन्होंने गौर किया कि चुने गए कार्ड्स सचमुच जीवन से मेल खाते हैं, तो वह दंग रह गईं. एमिली कहती हैं, 'वह कार्ड्स ऐसे उठाती मानो किसी खेल में मिट्टी उछाल रही हो, लेकिन जब वह एक कार्ड दांतों से चुनकर सामने रख देती तो उसका मतलब मेरी ज़िंदगी की घटनाओं से जुड़ जाता. मैंने उसे ट्रीट देकर यह आदत और पक्की कर दी.'

कई बार कोल ने जॉब से जुड़ी मुश्किलें, जीवन में आने वाले बदलाव और लोगों की व्यक्तिगत उलझनों तक को बिल्ली की भविष्यवाणियों से सही-सही भांपा. इसके बाद एमिली ने कोल के ‘रीडिंग्स’ को सोशल मीडिया पर शेयर करना शुरू कर दिया.

सोशल मीडिया पर बन चुकी है स्टार

आज स्थिति यह है कि हजारों लोग TikTok, Instagram और YouTube पर कोल की ‘भविष्यवाणियां’ देखने के लिए इंतज़ार करते हैं. उसके वीडियो पर लाखों व्यूज़ आ चुके हैं और फैंस लगातार उसकी सटीकता पर हैरानी जताते रहते हैं.

कोल अब सिर्फ एक प्यारी बिल्ली नहीं, बल्कि इंटरनेट की सनसनी बन चुकी है. लोग उसे ‘मैजिकल कैट’, ‘स्पिरिचुअल गाइड’ और यहां तक कि ‘किटी फॉर्च्यून टेलर’ जैसे नामों से बुलाते हैं.

लाखों लोगों की किस्मत का बन रही आईना

एमिली बताती हैं कि अब कोल की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है कि लोग बाकायदा उससे रीडिंग कराने के लिए वेटिंग लिस्ट में शामिल हो रहे हैं. लोगों को उसकी चुनी हुई कार्ड्स से उम्मीद और हिम्मत मिलती है.

भले ही कुछ लोग इसे संयोग मानें, लेकिन कोल के फैंस का कहना है कि उसकी भविष्यवाणियों में गजब की सटीकता है और इसी रहस्य ने उसे सोशल मीडिया का स्टार बना दिया है. शायद यह कहना गलत नहीं होगा कि जो बिल्ली कभी शेल्टर होम में अकेली छोड़ दी गई थी, वही आज लाखों लोगों की किस्मत का आईना बन चुकी है. कोल वाकई ‘जादुई बिल्ली’ है, जो पंजों से भविष्य लिख रही है.