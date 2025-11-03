Advertisement
6.3 तीव्रता के भूकंप से दहला अफगानिस्तान, सैकड़ो लोगों की मौत की आशंका

Afghanistan News: अफगानिस्तान में एक बार फिर जलजला आया है. इस बार भूकंप की तीव्रता 6.3 आंकी गई, कई लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Nov 03, 2025, 04:54 AM IST
Earthquake In Afghanistan: तालिबान शासित देश एक बार फिर भूकंप से दहल गया है. यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे (USGS) ने बताया कि उत्तरी अफगानिस्तान के सबसे बड़े शहरों में से एक के पास 6.3 तीव्रता का ताकतवर जलजला आया है. शुरुआती रिपोर्ट्स से पता चलता है कि भूकंप स्थानीय समयानुसार सोमवार तड़के मजार-ए-शरीफ (Mazar-i-Sharif) शहर के पास 28 किलोमीटर (17.4 मील) की गहराई पर आया. उत्तरी बल्ख प्रांत (Balkh province) की राजधानी मजार-ए-शरीफ इस रीजन के सबसे ज्यादा आबादी वाले शहरों में से एक है.

 

सैकड़ों की मौत की आशंका
यूएसजीएस के मॉडल का अनुमान है कि इस भूकंप के कारण सैकड़ों लोगों की मौत हो सकती है. अफगानिस्तान नेशनल मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कहा, "देश के कई प्रांत एक बार फिर रात लगभग 1 बजे (भारतीय समयानुसार सोमवार तड़के 2 बजे) एक तेज भूकंप से हिल गए." 

