6.3 तीव्रता के भूकंप से दहला अफगानिस्तान, सैकड़ो लोगों की मौत की आशंका

Earthquake In Afghanistan: तालिबान शासित देश एक बार फिर भूकंप से दहल गया है. यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे (USGS) ने बताया कि उत्तरी अफगानिस्तान के सबसे बड़े शहरों में से एक के पास 6.3 तीव्रता का ताकतवर जलजला आया है. शुरुआती रिपोर्ट्स से पता चलता है कि भूकंप स्थानीय समयानुसार सोमवार तड़के मजार-ए-शरीफ (Mazar-i-Sharif) शहर के पास 28 किलोमीटर (17.4 मील) की गहराई पर आया. उत्तरी बल्ख प्रांत (Balkh province) की राजधानी मजार-ए-शरीफ इस रीजन के सबसे ज्यादा आबादी वाले शहरों में से एक है.

#BREAKING: People, especially women and children, are in urgent need of blood and medical care in hospitals after a powerful 6.3 earthquake in Afghanistan. Add Zee News as a Preferred Source The situation is extremely serious. Immediate action is needed from UNHCR, WHO, and the Red Cross. pic.twitter.com/uoYnSPpHid — Jahanzeb Khan (@Jahanzeb_Khan20) November 2, 2025

सैकड़ों की मौत की आशंका

यूएसजीएस के मॉडल का अनुमान है कि इस भूकंप के कारण सैकड़ों लोगों की मौत हो सकती है. अफगानिस्तान नेशनल मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कहा, "देश के कई प्रांत एक बार फिर रात लगभग 1 बजे (भारतीय समयानुसार सोमवार तड़के 2 बजे) एक तेज भूकंप से हिल गए."