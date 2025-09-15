Mumbai Heavy Rainfall: मुंबई में भारी बारिश का कहर, इस इलाके में 2 घंटे तक ठप रही मोनोरेल सर्विस

Maharashtra Rain: महाराष्ट्र के मुंबई शहर में इस समय भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते कई पब्लिक सर्विसेज प्रभावित हुई हैं और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. सोमवार 15 सितंबर 2025 की सुबह मुंबई के वडाला इलाके में तकनीकी खराबी के कारण लगभग 2 घंटे तक मोनोरेल सेवा बाधित रही. अब यह सेवा बहाल कर दी गई है. मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MMRDA) ने बताया कि मोनोरेल पर सवार सभी 17 यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है.

MMRDA ने दी घटना की जानकारी

MMRDA के अधिकारी ने बताया कि मोनोरेल वडाला में तकनीकी खराबी के कारण रुकी थी, जिसे 7 बजकर 45 मिनट पर ठीक कर लिया गया और सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया. घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई थी. फायर ब्रिगेड के असिस्टेंट डिविजनल ऑफिसर वीएन संघले ने बताया कि मोनोरेल मुक्तीदाता अम्बेडकर रोड जंक्शन पर तकनीकी खराबी के कारण रुकी थी. मोनोरेल की तकनीकी टीम ने मुंबई फायर ब्रिगेड को सूचित किया, जिसके बाद हमारी विशेष वाहन को मौके पर भेजा गया.

वार्ड काउंसलर की अपील

वार्ड काउंसलर राजेश भोजने ने महाराष्ट्र सरकार से बार-बार हो रही इस समस्या का समाधान करने की अपील की है. मोनोरेल अधिकारियों का कहना है कि यह एक सप्लाई इश्यू था. मैं सरकार से इस बार-बार होने वाली समस्या का समाधान करने का आग्रह करता हूं. बता दें कि बीते 19 अगस्त 2025 को भी इसी तरह की घटना हुई थी, जब मायसोर कॉलोनी स्टेशन के पास मोनोरेल में तकनीकी खराबी के कारण 582 यात्री फंस गए थे. उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए फायर ब्रिगेड और BMC की टीम ने बचाव अभियान चलाया था.

मुंबई में बारिश का अलर्ट

बता दें कि मुंबई में बीती रविवार 14 सितंबर 2025 की रात से ही भारी बारिश हो रही है. मौसम विभाग ने पहले बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया था, जिसे बाद में रेड अलर्ट से बदल दिया गया. बारिश के चलते लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. शहर की सड़कें, बाजार और स्कूल पानी से लबालब भर गए हैं. बारिश के चलते शहर में ट्रैफिक जान की समस्या भी हो रही है. मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में गरज-चमक के साथ भारी बारिश की संभावना जताई है.

FAQ

मुंबई में मोनोरेल सेवा में क्या समस्या आई?

मुंबई के वडाला इलाके में तकनीकी खराबी के कारण लगभग 2 घंटे तक मोनोरेल सेवा बाधित रही. बाद में सभी 17 यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया और सेवा बहाल कर दी गई.

मोनोरेल सेवा में तकनीकी खराबी का क्या कारण था?

मोनोरेल अधिकारियों के अनुसार यह एक सप्लाई इश्यू था, हालांकि वार्ड काउंसलर राजेश भोजने ने महाराष्ट्र सरकार से इस समस्या का समाधान करने की अपील की है.