Mahatma Gandhi: कनाडा में महात्मा गांधी की प्रतिमा को पहुंचाया गया नुकसान,भारत सरकार ने जताई कड़ी आपत्ति

Mahatma Gandhi Statue Defaced: कनाडा के रिचमंड हिल स्थित एक हिंदू मंदिर में लगी महात्मा गांधी की एक बड़ी प्रतिमा को कुछ असामाजिक तत्वों ने विरूपित कर दिया. पुलिस का कहना है कि इसकी सूचना मिली है. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने इस घृणित अपराध की जांच शुरू कर दी है. यॉर्क क्षेत्रीय पुलिस के अनुसार, योंग स्ट्रीट और गार्डन एवेन्यू के क्षेत्र में विष्णु मंदिर है. इसमें महात्मा गांधी की पांच मीटर ऊंची प्रतिमा बनी हुई है. किसी ने इस प्रतिमा को विकृत किया. दोपहर करीब साढ़े बारह बजे सूचना देकर पुलिस अधिकारियों को मौके पर बुलाया गया.

अभी तक की जांच में खालिस्तान से जुड़े लोगों का हाथ

कास्ट यॉर्क रीजनल पुलिस के प्रवक्ता एमी बौद्रेउ ने बताया कि, किसी ने प्रतिमा के नीचे बने बेस पर "बलात्कारी" और "खालिस्तान" जैसे शब्द लिखकर इसे विरूपित किया. इस विरोध को भारत से अलग एक सिख-बहुल देश की अवधारणा को लेकर किया गया है. बता दें कि खालिस्तान की मांग को लेकर बीच-बीच में कुछ संगठनों का आंदलोन चलता रहता है.

We are deeply anguished by this hate crime that seeks to terrorize the Indian community. It has led to increased concern and insecurity in the Indian community here. We have approached the Canadian government to investigate and ensure perpetrators are brought to justice swiftly. https://t.co/wDe3BUpEWi

— India in Canada (@HCI_Ottawa) July 13, 2022