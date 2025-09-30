Advertisement
लंदन में महात्मा गांधी की मूर्ति के साथ तोड़फोड़, बनाए भद्दे चित्र, नाराज हाई कमीशन ने उठाई जांच की मांग

Mahatma Gandhi Statue Vandalized In London: लंदन में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा के साथ तोड़फोड़ की गई, जिसको लेकर लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग ने नाराजगी जाहिर की है.  

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Sep 30, 2025, 07:08 AM IST
London Mahatma Gandhi Statue Vandalized: लंदन में बीती सोमवार 29 सितंबर 2025 को टैविस्टॉक स्क्वायर स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के साथ तोड़फोड़ मचाई गई. इतना ही नहीं पूर्ति के चबूतरे पर आपत्तिजनक तोड़फोड़ भी की गई, जिसके बाद वहां रहने वाले भारतीय समुदाय ने इसपर आपत्ति जताई. घटना को लेकर अब लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग ने भी कड़ी निंदा करते हुए नाराजगी जाहिर की. 

भारतीय उच्चायोग ने जताई नाराजगी 

लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग ने सोमवार 29 सितंबर 2025 को कहा कि वह लंदन के टैविस्टॉक स्क्वायर स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के साथ हुई शर्मनाक बर्बरता से बेहद दुखी है और इसकी कड़ी निंदा करता है. हाई कमिशन ने इस मुद्दे को स्थानीय अधिकारियों के समाने उठाया है.

अपने 'X' पोस्ट पर हाई कमीशन ने लिखा,' लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग टैविस्टॉक स्क्वायर स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के साथ हुई बर्बरता की शर्मनाक घटना से बेहद दुखी है और इसकी कड़ी निंदा करता है. यह सिर्फ बर्बरता नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस से 3 दिन पहले अहिंसा के विचार और महात्मा गांधी की विरासत पर एक हिंसक हमला है.'  

ये भी पढ़ें- नेपाल के बाद अब इस अमेरिकी देश के युवाओं ने खोला मोर्चा, सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे Gen Z, फेंके बम-पत्थर 

उच्चायोग ने की कार्रवाई की मांग 

उच्चायोग ने पोस्ट में आगे लिखा,' लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग ने तत्काल कार्रवाई के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया है. हमारी टीम पहले से ही घटनास्थल पर है और मूर्ति को उसकी मूल गरिमा में बहाल करने के लिए अधिकारियों के साथ समन्वय कर रही है.' बता दें कि इस साल की शुरुआत में मार्च 2025 के महीने में खालिस्तान समर्थक प्रदर्शनकारियों ने विदेश मंत्री एस जयशंकर की यूनाइटेड किंगडम यात्रा के दौरान चैथम हाउस के पास प्रदर्शन किया था. प्रदर्शनकारी इमारत के बाहर झंडे और स्पीकर लिए इकट्ठा हुए थे और नारे लगा रहे थे. 

ये भी पढ़ें- यूक्रेन पर 12 घंटे तक नॉन स्टॉप बम बरसाता रहा रूस, 600 मिसाइलों से खाक हुआ कीव, गिड़गिड़ाए जेलेंस्की

कब स्थापित हुई थी प्रतिमा? 

बता दें कि साल 1968 में भारत लीग के सहयोग से महात्मा गांधी की यह कांस्य प्रतिमा स्थापित की गई थी. इस मूर्ती में गांधी जी ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं. यह मूर्ति उनके लंदन के समय को याद दिलाती है जब वह पास ही के यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में बैरिस्टर की पढ़ाई कर रहे थे. महात्मा गांधी की इस मूर्ति के नीचे उनके बारे में जानकारी देते हुए लिखा है 'महात्मा गांधी, 1869-1948'. प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को यहां पुष्प अर्पित किए जाते हैं और गांधी जी के प्रिय भजन गाए जाते हैं. इस दिन को संयुक्त राष्ट्र की ओर से अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है. 

FAQ 

महात्मा गांधी की प्रतिमा कहाँ स्थित है? 

महात्मा गांधी की प्रतिमा लंदन के टैविस्टॉक स्क्वायर में स्थित है, जो यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के पास है.

प्रतिमा की तोड़फोड़ कब हुई? 

प्रतिमा की तोड़फोड़ 29 सितंबर 2025 को हुई, जो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस से तीन दिन पहले है.

