छुट्टी के दिन काम करना पड़ा महंगा, ‘कामवाली दीदी’ पर कोर्ट ने लगा दिया 8.8 लाख का जुर्माना, थमाया नोटिस
Hindi Newsदुनिया

सिंगापुर में वर्क पास वाले वर्कर्स को सिर्फ उसी एंप्लॉयर के लिए काम करने की इजाजत होती है, जिसका नाम उनके डॉक्युमेंट्स में होता है. लेकिन एक काम करने वाली महिला ने इस नियम को हल्के में लिया और अपने छुट्टी वाले दिन दूसरे के घर काम करने चली गयी. जिसके बाद कोर्ट ने उसपर 8 लाख का जुर्माना लगा दिया.

Written By  Sharda singh|Last Updated: Aug 28, 2025, 06:26 PM IST
सिंगापुर में एक 53 साल की फिलीपीन की मेड को छुट्टी के दिन दूसरी फैमिली के लिए काम करना भारी पड़ गया. ओकैंपो पिडो एरलिंडा नाम की इस महिला पर 13,000 सिंगापुर डॉलर (लगभग 8.8 लाख रुपये) का जुर्माना लगाया गया है. उसने अपनी छुट्टियों में बिना परमिशन के दूसरे घरों में सफाई और दूसरे घरेलू काम किए, जो कि उसके वर्क पास की शर्तों के खिलाफ था.

सिंगापुर की मिनिस्ट्री ऑफ मैनपावर (MoM) ने इस केस की जांच दिसंबर 2024 में शुरू की थी, जब उन्हें इस वॉयलेशन की एक टिप मिली. जांच में पता चला कि ओकैंपो 2018 से 2020 के बीच सिंगापुर की लोकल महिला सो ओई बेक के लिए हफ्ते में एक बार काम करती थी और बदले में उसे 375 सिंगापुर डॉलर मिलते थे. काम में झाड़ू-पोंछा, कपड़े प्रेस और फैन की सफाई जैसे टास्क शामिल थे.

इसे भी पढ़ें- बंदा निकला हसलर, 20 दिन में छोड़ी माइक्रोसॉफ्ट की 'चिल' जॉब, कंपनी के वर्क कल्चर पर कही ये बात, सोशल मीडिया पर छिड़ गयी बहस

कोविड के बाद फिर शुरू किया काम

ओकैंपो ने फरवरी 2020 में कोविड की वजह से काम करना बंद कर दिया था, लेकिन उसने 2022 से 2024 के बीच फिर से बेक के घर में काम करना शुरू कर दिया था. इस दौरान भी उसके पास ऐसा कोई वर्क पास नहीं था जो उसे किसी और के लिए काम करने की इजाजत देता. इसके अलावा ओकैंपो ने बेक के बॉस पुलक प्रसाद के लिए भी 2019 से 2020 के बीच काम किया था. प्रसाद ने उसे 450 सिंगापुर डॉलर प्रति महीना दिया. ओकैंपो उनके घर में डस्टिंग, वैक्यूमिंग और बेडशीट चेंज जैसे काम करती थी.

बेक को भी भरना पड़ा जुर्माना

ओकैंपो के साथ-साथ 64 साल की बेक पर भी 7,000 सिंगापुर डॉलर (लगभग 4.7 लाख रुपये) का फाइन लगा क्योंकि उन्होंने गैरकानूनी तरीके से मेड को हायर किया था. दोनों ने अपनी-अपनी पेनल्टी की पूरी रकम चुका दी है, लेकिन यह क्लियर नहीं है कि पुलक प्रसाद पर कोई लीगल एक्शन लिया गया या नहीं.

सिंगापुर में मेड हायर करने सख्त नियम

सिंगापुर में वर्क पास वाले वर्कर्स को सिर्फ उसी एंप्लॉयर के लिए काम करने की इजाजत होती है, जिसका नाम उनके डॉक्युमेंट्स में होता है. कोई भी एक्स्ट्रा काम करना गैरकानूनी है, चाहे वो छुट्टी के दिन हो या पार्ट टाइम. मिनिस्ट्री ऑफ मैनपावर ने इस केस के जरिए बाकी लोगों को भी अलर्ट किया है कि अगर मेड को गैरकानूनी तरीके से हायर किया गया या किसी नियम का उल्लंघन हुआ, तो सख्त एक्शन लिया जाएगा.

इसे भी पढ़ें- बाढ़ में डूबा करतारपुर गुरुद्वारा, पाकिस्तान ने तोड़ा डैम; आपदा सिर पर लेकिन भारत पर इल्जाम लगाने से नहीं चूका पड़ोसी

 

