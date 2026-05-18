US के इदाहो में बड़ा हादसा, एयर शो में करतब दिखा रहे दो मिलिट्री जेट आपस में टकराने के बाद हुए क्रैश

US Idaho Plane Crash News: अमेरिका के इदाहो राज्य में माउंटेन होम एयर फोर्स बेस पर रविवार को आयोजित हुए एयर शो में अमेरिकी वायुसेना के दो फाइटर जेट्स हवा में आपस में टकरा गए. स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह घटना दोपहर 12:30 बजे (लोकल समय) हुई. उस वक्त दोनों फाइटर जेट आसमान में कलाबाजी दिखा रहे थे. अचानक दोनों प्लेन खतरनाक तरीके से पास में आकर एक-दूसरे से टकरा गए और फिर स्पीड के साथ जमीन पर गिरकर क्रैश हो गए. राहत की बात ये रही कि दोनों प्लेन में सवार चारों पायलट समय पर इजेक्ट होने में कामयाब रहे. जिससे उनकी जान बच गई. इस हादसे के बाद पूरे एयर बेस को लॉकडाउन कर दिया गया.

हवा में टकरा गए दो मिलिट्री जेट

रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना गनफाइटर स्काईज एयर शो के दौरान हुई. टकराव में शामिल दोनों विमान EA-18G ग्राउलर फाइटर जेट थे. वे दोनों जेट एयर बेस से लगभग दो मील दूर क्रैश हो गए. हादसे के बाद क्रैश साइट के पास घने काले धुएं का गुबार उठता देखा गया. एक्सिडेंट देखते ही इमरजेंसी क्रू तुरंत मौके पर पहुंचे और पानी डालकर आग बुझाने का काम शुरू किया.

सभी चार क्रू मेंबर्स सुरक्षित इजेक्ट

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोज में साफ दिखा कि दोनों विमान हवा में टकराए और फिर टूटकर अलग-अलग हो गए. कुछ ही पलों बाद चार पैराशूट जमीन की ओर उतरते नजर आए. बाद में अमेरिकी नेवी ने भी पुष्टि की कि माउंटेन होम एयर फोर्स बेस के पास एयर शो के दौरान दो मिलिट्री जेट्स का हवा में टकराव हो गया. इस घटना में चारों क्रू मेंबर्स की जान बच गई.

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BREAKING: 2 U.S. Navy Super Hornets/Growlers crash and collide during Gunfighter Skies Air Show at Mountain Home Air Force Base in Idaho. Aviation sources tell KTVB that both aircrews ejected safely. pic.twitter.com/GPsdrwTFWq — Open Source Intel (@Osint613) May 17, 2026

माउंटेन होम एयर फोर्स बेस के अधिकारियों ने बताया कि पूरी घटना की जांच शुरू कर दी गई है. इस हादसे के बाद रविवार को शेड्यूल सभी बाकी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए.

दो साल से चल रही थी एयरशो की तैयारी

रिपोर्ट के मुताबिक, गनफाइटर स्काईज एयर शो आठ साल बाद इदाहो राज्य में आयोजित हुआ था. आयोजकों ने इस कार्यक्रम की तैयारी में लगभग दो साल का समय लगाया था. पूरे सप्ताह सुरक्षा टीमें और मेंटेनेंस क्रू बेस पर तैनात रहे. इस कार्यक्रम को देखने के लिए हजारों लोग जुटे थे, जिसमें मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स ने शानदार डिस्प्ले और एरियल डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया था.

जांच के बाद ही पता चलेगी वजह

हालांकि क्रू मेंबर्स की सुरक्षित बचाव बड़ी राहत की बात है, लेकिन दो आधुनिक फाइटर जेट्स का मिड-एयर टकराव गंभीर सवाल उठा रहा है. जांच रिपोर्ट आने के बाद ही हादसे के असली कारणों का पता चल पाएगा. फिलहाल बेस पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है. साथ ही जांच पूरी होने तक कोई भी उड़ान संचालित करने पर रोक लगा दी गई है.