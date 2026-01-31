जिस खदान पर टिका है करोड़ों का कारोबार! अचानक ढह गई वो माइन; 200 से ज्यादा लोगों की गई जान

Congo News: पूर्वी कांगो में एक बड़ा हादसा हुआ है. यहां पर रुबाया कोल्टन खदान ढहने की वजह से अभी तक 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई. जहां पर ये खदान है उस प्रांत में बागियों द्वारा नियुक्त गवर्नर के प्रवक्ता लुबुम्बा काम्बेरे मुइसा ने इसकी जानकारी दी. हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि लैंडस्लाइड में और भी लोगों की जान जा सकती है. अभी तक मरने वालों की संख्या सही और साफ नहीं है.

कई लोग हुए घायल

बुधवार को हुई इस घटना में अभी तक 200 लोगों की जान चली गई है. रायटर्स के मुताबिक लुबुम्बा काम्बेरे मुइसा ने बताया कि जब पीड़ित खदान में थे, तब जमीन ढह गई. मुइसा ने बताया कि प्रभावित लोगों में माइनर, बच्चे और बाजार की औरतें शामिल थीं. कुछ लोगों को गंभीर चोटों के साथ बचाया गया, जबकि लगभग 20 घायल लोगों का अभी हेल्थ सेंटर में इलाज चल रहा है, इसमें कई लोगों की हालत गंभीर है.

कोल्टन पैदा करती है खदान

रुबाया खदान दुनिया का एक बड़ा सोर्स है, जो दुनिया का लगभग 15% कोल्टन पैदा करता है, यह एक मिनरल है जिसे टैंटालम में प्रोसेस किया जाता है. टैंटालम एक हीट-रेसिस्टेंट मेटल है जिसकी मोबाइल फोन, कंप्यूटर, एयरोस्पेस पार्ट्स और गैस टर्बाइन जैसी कई टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ज्यादा डिमांड है. इसकी वजह से दुनियाभर की निगाहें इस खदान पर टिकी रहती है. कहा ये भी जाता है कि साइट पर लोकल लोग रोज कुछ डॉलर के लिए हाथ से खुदाई करते हैं.

विद्रोही ग्रुप का है कंट्रोल

2024 से यह खदान AFC/M23 विद्रोही ग्रुप के कंट्रोल में है. यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि AFC/M23 ने अपने विद्रोह के लिए फंड जुटाने के लिए रुबाया की दौलत लूटी है, इस ऑपरेशन पर आरोप है कि इसे पड़ोसी रवांडा की सरकार का सपोर्ट है लेकिन किगाली इस आरोप से इनकार करता है.