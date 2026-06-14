Maharashtra Pickup van accident: महाराष्ट्र के पंढरपुर में बहुत बड़ा सड़क हादसा हुआ है. पंढरपुर में श्रद्धालुओं से भरी पिकअप वैन एक कुएं में गिर गई. इस दर्दनाक हादसे में 8 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है. मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने बताया कि अब तक जो 8 शव बरामद हुए हैं, उनमें चार महिलाएं और चार बच्चे हैं. हालांकि मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. इस हादसे में 7 लोगों को बचा लिया गया. उन्हें हॉस्पिटल भेजा गया, उनकी रिपोर्ट आना अभी बाकी है.
महाराष्ट्र की आध्यात्मिक राजधानी के नाम से मशहूर पंढरपुर तालुका के रंजनी गांव के रहने वाले कुछ लोग एक पिक-अप गाड़ी में यात्रा कर रहे थे. अचानक गाड़ी का संतुलन बिगड़ने से उनकी गाड़ी एक कुएं में जा गिरी. वैन में सवार लोग म्हसवड में सिद्धनाथ के दर्शन के लिए गए थे. गांव लौटते समय, गाड़ी तांदुलवाड़ी गांव के पास एक कुएं में गिर गई.
वापसी के दौरान तांदुलवाड़ी गांव के पास चालक का वाहन पर नियंत्रण बिगड़ गया, जिसके बाद पिकअप वाहन सड़क किनारे स्थित एक कुएं में जा गिरा. हादसे के बाद इलाके में अफरातफरी मच गई. खबर मिलते ही पुलिस, प्रशासन और बचाव दल मौके पर पहुंच गए और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया.
ताजा जानकारी के अनुसार बचाव अभियान अभी भी जारी है और प्रशासन द्वारा अन्य लोगों की तलाश की जा रही है.
महाराष्ट्र के पंढरपुर में भयानक सड़क हादसा हुआ है. आठ शव बरामद हो चुके हैं. मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है. pic.twitter.com/wSyKkI8bRr
— Shwetank Ratnamber (@swwetanksr) June 14, 2026
घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है. गांव में मातम पसरा है. फिलहाल प्रशासन की ओर से मृतकों की पहचान और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है. जिला प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक शवों का पोस्टमार्टम करवाने के बाद उन्हें परिजनों को सौंप दिया जाएगा. फिलहाल जिला प्रशासन या सरकार की ओर से किसी तरह के मुआवजे का ऐलान नहीं हुआ है.
महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में चंद्रभागा (भीमा) नदी के तट पर स्थित पंढरपुर मुख्य रूप से भगवान विट्ठल (विठोबा) के विश्व प्रसिद्ध मंदिर और 'पंढरपुर वारी' यानी श्रद्धालुओं की पैदल तीर्थयात्रा के लिए जाना जाता है. 12वीं शताब्दी में बने इस मंदिर में हर साल लाखों भक्त 250 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हैं.