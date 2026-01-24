ईरान पर हमला करने जा रहा अमेरिका! चार मुस्लिम देशों तक खबर पहुंची, इजरायली सूत्रों का दावा

US Attack on Iran: मिडिल ईस्ट में अंदरखाने बहुत बड़ी अनहोनी की आहट सुनाई दे रही है. तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि क्षेत्रीय शांति को बड़ा खतरा पैदा हो गया है. क्योंकि अमेरिका किसी भी वक्त ईरान पर प्रचंड वेग से हमला कर सकता है. दावा ये भी किया जा रहा है कि अमेरिका ने जंग का जो अनुमानित खाका बनाया था उसके तहत अपनी सारी तैयारियां पूरी करते ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में अपने खासमखास सहयोगियों को तेहरान पर हमले का डेट और टाइम सबकुछ बता दिया है.

ईरान पर आज रात हमला!

ऐसी खबरें वायरल होने की वजह कुछ इजराइली सोर्स हैं. जिनके हवाले से दावा किया जा रहा है कि अमेरिकियों ने इराक, जॉर्डन, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई (UAE) को बता दिया है कि ईरान पर जल्द ही हमला बोला जाएगा. हालांकि कुछ अन्य विश्वसनीय सोर्स ने ये दावा भी किया है कि अमेरिका का ज्यादातर फौजी साजो सामान मय जंगी बेड़े के मिडिल ईस्ट पहुंच चुका है. राडार सिस्टम की मौजूदगी की ओर इशारा किया गया है. कहा जा रहा है कि रसद से लेकर हथियारों तक का इंतजाम हो चुका है.

Unofficial: Some Israeli sources: The Americans have informed Iraq, Jordan, Saudi Arabia, and the UAE that an attack on Iran will begin soon. Some sources also claimed that much of America's equipment arrived in the Middle East during radar blackouts, and no one knows the… — Daily Iran News (@DailyIranNews) January 24, 2026

यानी कोई नहीं जानता ईरान पर हमला हुआ तो तेहरान कितने दिन तक अमेरिका का मुकाबला कर पाएगा.

हमला होने की अटकलों का बेस क्या है?

रिपोर्ट्स के हवाले से दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन ईरान के एकदम करीब पहुंच चुका है. ट्रंप खुद अमेरिकी एयरफोर्स की एक बड़ी स्क्वाड्रन ईरान भेजने का दावा कर चुके हैं.

अमेरिकी नौसेना के विध्वंसक एयरक्राफ्ट कैरियर 'USS अब्राहम लिंकन' (USS Abraham Lincoln (CVN-72) की बात करें तो इसके साथ कई विध्वंसक जहाज, सप्लाई चेन जहाज रसद लेकर चले थे. हालांकि ट्रंप ने ये भी कहा है कि संभव है ईरान पर काबू पाने में हमें कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का इस्तेमाल करने की जरूरत न पड़े, अमेरिका के कई जहाज एहतियातन ईरान रवाना हो चुके हैं.

रिपोर्ट के मुताबिक 1,32,000 टन अमेरिकी नौसेना का हार्डवेयर मिडिल ईस्ट रवाना हुआ था. जिसमें परमाणु हमला करने में सक्षम 'अब्राहम लिंकन' और तीन गाइडेड-मिसाइल डिस्ट्रॉयर शामिल हैं. अब्राहम लिंकन निमित्ज क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिस पर 5 स्क्वाड्रन स्ट्राइक फाइटर जेट शामिल हैं. यानी इस बेडे में 90 अमेरिकी फाइटर जेट हो सकते हैं, जिनमें F-35, F/A-18 सुपर हॉर्नेट और EA-18G ग्राउलर रडार जैमर की मौजूदगी हो सकती हैं. इसमें MH-60S सीहॉक हेलीकॉप्टर भी होता है. इतने हथियार ईरान को घुटनों पर लाने के लिए काफी है.