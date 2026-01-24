Advertisement
ईरान पर हमला करने जा रहा अमेरिका! चार मुस्लिम देशों तक खबर पहुंची, इजरायली सूत्रों का दावा

ईरान पर हमला करने जा रहा अमेरिका! चार मुस्लिम देशों तक खबर पहुंची, इजरायली सूत्रों का दावा

US attack on Iran: ईरान का हाल बेहाल है. सैकड़ों मौतों के बाद दावा है कि सर्वोच्च नेता खामेनेई के इशारे पर सरकार प्रदर्शनकारियों को कुचलने के साथ-साथ आंदोलन खत्म कराने में कामयाब रही है. इसके बाद अमेरिका की ओर से ईरान पर कभी भी होने वाले कथित अप्रत्याशित हमले की तारीख और टाइमिंग बताई जा रही है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Jan 24, 2026, 08:37 PM IST
US Attack on Iran: मिडिल ईस्ट में अंदरखाने बहुत बड़ी अनहोनी की आहट सुनाई दे रही है. तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि क्षेत्रीय शांति को बड़ा खतरा पैदा हो गया है. क्योंकि अमेरिका किसी भी वक्त ईरान पर प्रचंड वेग से हमला कर सकता है. दावा ये भी किया जा रहा है कि अमेरिका ने जंग का जो अनुमानित खाका बनाया था उसके तहत अपनी सारी तैयारियां पूरी करते ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में अपने खासमखास सहयोगियों को तेहरान पर हमले का डेट और टाइम सबकुछ बता दिया है. 

ईरान पर आज रात हमला!

ऐसी खबरें वायरल होने की वजह कुछ इजराइली सोर्स हैं. जिनके हवाले से दावा किया जा रहा है कि अमेरिकियों ने इराक, जॉर्डन, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई (UAE) को बता दिया है कि ईरान पर जल्द ही हमला बोला जाएगा. हालांकि कुछ अन्य विश्वसनीय सोर्स ने ये दावा भी किया है कि अमेरिका का ज्यादातर फौजी साजो सामान मय जंगी बेड़े के मिडिल ईस्ट पहुंच चुका है. राडार सिस्टम की मौजूदगी की ओर इशारा किया गया है. कहा जा रहा है कि रसद से लेकर हथियारों तक का इंतजाम हो चुका है. 

यानी कोई नहीं जानता ईरान पर हमला हुआ तो तेहरान कितने दिन तक अमेरिका का मुकाबला कर पाएगा. 

हमला होने की अटकलों का बेस क्या है?

रिपोर्ट्स के हवाले से दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन ईरान के एकदम करीब पहुंच चुका है. ट्रंप खुद अमेरिकी एयरफोर्स की एक बड़ी स्क्वाड्रन ईरान भेजने का दावा कर चुके हैं.

अमेरिकी नौसेना के विध्वंसक एयरक्राफ्ट कैरियर 'USS अब्राहम लिंकन' (USS Abraham Lincoln (CVN-72)  की बात करें तो इसके साथ कई विध्वंसक जहाज, सप्लाई चेन जहाज रसद लेकर चले थे. हालांकि ट्रंप ने ये भी कहा है कि संभव है ईरान पर काबू पाने में हमें कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का इस्तेमाल करने की जरूरत न पड़े, अमेरिका के कई जहाज एहतियातन ईरान रवाना हो चुके हैं.

रिपोर्ट के मुताबिक 1,32,000 टन अमेरिकी नौसेना का हार्डवेयर मिडिल ईस्ट रवाना हुआ था. जिसमें परमाणु हमला करने में सक्षम 'अब्राहम लिंकन' और तीन गाइडेड-मिसाइल डिस्ट्रॉयर शामिल हैं. अब्राहम लिंकन निमित्ज क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिस पर 5 स्क्वाड्रन स्ट्राइक फाइटर जेट शामिल हैं. यानी इस बेडे में 90 अमेरिकी फाइटर जेट हो सकते हैं, जिनमें F-35, F/A-18 सुपर हॉर्नेट और EA-18G ग्राउलर रडार जैमर की मौजूदगी हो सकती हैं. इसमें MH-60S सीहॉक हेलीकॉप्टर भी होता है. इतने हथियार ईरान को घुटनों पर लाने के लिए काफी है.

Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

